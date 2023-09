Reisenews

Kuriose Rundreise: Mit dem Flugzeug durch sechs Länder

In 23 Tagen um die Welt: In einer umgebauten Boeing 737 erleben mehrere Reisende derzeit einen außergewöhnlichen Trip. Gestartet in London geht es unter anderem nach Italien, Jordanien, Indien und in die Türkei.