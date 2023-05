Kurzurlaub an Pfingsten: So kannst du mit der Bahn sparen

Ob ein Kurztrip über Pfingsten nach Paris oder Prag, eine Auszeit in Amsterdam oder der Besuch bei der Familie am anderen Ende Deutschlands, um längere Strecken zurückzulegen, ist der Zug – neben dem Flugzeug – immer noch das schnellste Verkehrsmittel, vorausgesetzt es läuft alles glatt.

Bevor du jedoch für deinen Pfingsturlaub einen Zug buchst, lohnt ein Vergleich der Preise für Bahnverbindungen der Deutschen Bahn und anderen Bahnverkehrsunternehmen. Da ergeben sich nämlich signifikante Unterschiede, wie der Kontoanbieter Wise bei einer Analyse herausfand. „Nachhaltig mit dem Zug zu reisen, liegt im Trend. Wer frühzeitig bucht und vor der Buchung ein wenig recherchiert, kann mitunter einiges beim Ticketkauf sparen“, sagt Thomas Adamski, Sprecher von Wise.

Hier liegt das meiste Sparpotential

Wise hat die Preisunterschiede für Bahnverbindungen an Pfingsten zwischen deutschen Städten und Metropolen einiger EU-Länder untersucht. Dabei hat das Unternehmen festgestellt, dass es zwischen den Ticketpreisen bei der Deutschen Bahn und den Bahnunternehmen des jeweiligen Landes durchschnittlich einen Preisunterschied von 11,7 Prozent gibt.

1. Verbindung: Berlin – Prag

Bei einem Kurztrip von Berlin nach Prag kannst du am meisten sparen: Buchst du Hin- und Rückfahrt bei der tschechischen Bahn České dráhy, kannst du Wise zufolge 30,7 Prozent und damit knapp 50 Euro sparen.

Mit dem Zug bist du von Berlin aus gut in viereinhalb Stunden in Prag, informiert das tschechische Verkehrsunternehmen auf seiner Homepage. Der Eurocity von České dráhy startet in Hamburg und fährt über Berlin unter anderem weiter nach Dresden Hauptbahnhof, dann nach Bad Schandau sowie Děčín bis nach Prag.

Falls du einen Ausflug nach Prag planst, solltest du dir neben der Prager Burg, dem Veitsdom und dem Valdsteinpalast auch das malerische Viertel Nový Svět ansehen sowie über Prags berühmteste Sehenswürdigkeit, die Karlsbrücke, spazieren gehen.

Besonders am frühen Abend, wenn die meisten Besucherinnen und Besucher abreisen, lohnt sich ein Besuch der Prager Burg. © Quelle: imago images/Westend61

2. Günstig von Berlin nach Wien

Für die Reise zwischen Berlin und Wien kannst du laut Wise bei den Österreichischen Bundesbahnen um 29,5 Prozent günstigere Tickets erwerben. Für die ausgewählte Verbindung zwischen beiden Städten zahlst du insgesamt 211,40 Euro und damit rund 88 Euro weniger als bei der Deutschen Bahn, heißt es weiter.

Wien erreichst du bei einer Direktverbindung in etwa acht Stunden. Zu den Top 10 Sehenswürdigkeiten in Wien gehören unter anderem die historische Altstadt, das Schloss Schönbrunn, die Hofburg oder der Stephansdom.

Schloss Schönbrunn mit seiner großflächigen Parkanlage sind ein Must-See bei einem Besuch in Wien. © Quelle: imago stock&people

3. Mit dem Zug nach Budapest

Wie wäre es zu Pfingsten mal mit einem Ausflug nach Budapest? Bei einer Reise in die ungarische Hauptstadt auf der Schiene kannst du laut der Analyse von Wise 25,6 Prozent sparen, wenn du beim ungarischen Bahnunternehmen anstatt bei der DB buchst. Das entspricht einer Ersparnis von umgerechnet knapp 41 Euro.

Wenn du dann in Budapest bist, solltest du diese Sehenswürdigkeiten nicht verpassen: der Burgpalast, die Matthiaskirche oder offiziell Liebfrauenkirche sowie die märchenhafte im neoromanischen Stil errichtete Fischerbastei (Halászbástya).

So romantisch: Die Fischerbastei am Abend. © Quelle: imago images/Westend61

4. Frankfurt-Paris: 16 Prozent günstiger bei der Deutschen Bahn

Es geht aber auch andersherum, nämlich bei einem Kurztrip von Frankfurt nach Paris: Die Tickets sind etwa um 16,2 Prozent (knapp 41 Euro) günstiger bei der Deutschen Bahn als bei der französischen SNCF, informiert Wise.

Gleiches gilt für die ausgewählte Verbindung von der deutschen Finanzmetropole nach Zürich. Diese sei auch bei der Deutschen Bahn günstiger als bei der Schweizerischen Bundesbahn SBB – um 2,1 Prozent.

Eine Fahrt dauert gar nicht mal solange: Von Frankfurt (Main) Hauptbahnhof nach Paris Est fährt der ICE etwa vier Stunden, mit dem TGV bist du sogar nur 3:45 Stunden unterwegs – dafür aber auch etwas teurer.

Abseits der üblichen der üblichen Touristenwege wie Eiffelturm und Co. könntest du auch einmal die schönsten Straßen von Paris erkunden. Dazu zählen unter anderem die Rue des Thermopyles oder die Rue Crémieux.

Die Rue Crémieux ist versteckt zwischen der Rue de Lyon und der Rue de Bercy. © Quelle: imago images/Gerald J. Cummins

5. Benelux-Länder ohne Preisunterschiede

Wer an Pfingsten nach Amsterdam, Brüssel oder Luxemburg reisen möchte, muss laut Wise „keine aufwendige Preisrecherche“ betreiben: Für die ausgewählten Verbindungen in diese Hauptstädte aus Berlin, Frankfurt und Köln gebe es keinen Preisunterschied zwischen dem Angebot bei der Deutschen Bahn und den Bahnunternehmen im Nachbarland, teilt Wise mit.

Methodik der Auswertung

Für die Analyse wurden die Preise für Bahnreisen (26.-29.05.2023) aus einer deutschen Stadt (Berlin, Frankfurt, Köln, München, Hamburg) in die Hauptstadt des Nachbarlandes und nach Budapest recherchiert. Dabei wurde der aufgerufene Preis des ausländischen Eisenbahnunternehmens in lokaler Währung, zum Beispiel Tschechische Kronen, für eine Bahnverbindung von Berlin nach Prag mit dem angebotenen Preis der Deutschen Bahn für dieselbe Verbindung in Euro verglichen. Angaben in einer anderen Währung wurden zum Devisenmittelkurs des Recherchezeitpunkts in Euro umgerechnet. Die Ticketpreise wurden zwischen dem 19. und 26. April recherchiert.

Folgende Hin- und Rückreiseverbindungen wurden für den Vergleich untersucht: Berlin-Wien, München-Wien, Hamburg-Kopenhagen, Frankfurt-Paris, Köln-Brüssel, Köln-Amsterdam, Berlin-Prag, Frankfurt-Zürich, Hamburg-Stockholm, München-Budapest. Für Berlin-Warschau waren auf der Webseite der Polnischen Bahn (PKP) keine Tickets für Pfingsten verfügbar.