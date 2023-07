L’Isle-sur-la-Sorgue: Frankreich wie aus dem Bilderbuch

Kleine Kanäle mit smaragdgrün glitzerndem Wasser, große, oft moosbewachsene Wasserräder, blumengeschmückte Brücken und Balustraden und dazu die hübschen Hausfassaden der Gebäude im historischen Zentrum, in denen kleine Cafés und Restaurants oder Boutiquen dazu einladen, die französische Leichtigkeit des Seins zu genießen: L’Isle-sur-la-Sorgue in der Provence ist ein französisches Städtchen wie aus dem Bilderbuch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kein Wunder, dass die Stadt rund 35 Kilometer östlich von Avignon auch als Venedig des Vaucluse gilt. Das hat das Städtchen mit rund 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der Sorgue zu verdanken, die in kleinen Kanälen ihren historischen Kern umgibt. Der Fluss entspringt einer Quelle bei Fontaine-de-Vaucluse.

Der Fluss hat die Region geprägt

Und das Wasser hat die Gegend um das heutige L’Isle-sur-la-Sorgue schon im Mittelalter geprägt. Der damals Insula genannte Ort befand sich auf einer Art Insel mitten im Sumpfgebiet. Das legten die Menschen mithilfe von Kanälen nach und nach trocken. Während der Industrialisierung wurden schließlich zahlreiche Wasserräder errichtet. Zwischen 60 und 70 soll es einst gegeben haben – 15 davon sind bis heute erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Kleine Kanäle, durch die die Sorgue fließt, – wie hier am Quai Jean Jaurès – sind typisch für die kleine provenzalische Stadt L'Isle-sur-la-Sorgue im Département Vaucluse. © Quelle: Sabrina Friedrich

Textile Geschichte geht weit zurück

Ab dem zwölften Jahrhundert nahmen Korn-, Öl- und Papiermühlen den Betrieb auf. Später kamen Gerbereien und Spinnereien für Wolle und Seide dazu. Die Stadt wurde zum Zentrum der Wollverarbeitung des Départements – auch weil sich die Region gut für die Haltung von Schafen eignete. L’Isle-sur-la-Sorgue machte sich aber auch einen Namen mit der Zucht von Seidenraupen.

Die textile Geschichte der Stadt ist eng mit einem Namen verbunden: Brun de Vian-Tiran. Seit mehr als 200 Jahren hat sich die provenzalische Familie der Textilherstellung verschrieben und dabei die Stadt ebenso geprägt wie die Textilindustrie im ganzen Land. „Das Unternehmen wurde 1808 von Charles Tiran und seinem Schwiegersohn Laurent Vian gegründet“, berichtet Jean Louis Brun, der gemeinsam mit seinem Vater Pierre (siebte Generation) heute in achter Generation die Geschäfte führt.

Zeugnisse der Vergangenheit: Von einst fast 70 Wasserrädern gibt es heute in L’Isle-sur-La-Sorgue noch 15. © Quelle: Alain Hocquel/Vaucluse Provence Attractivité

La Filaventure gibt Einblick in das alte Handwerk

Seit 2018 lässt sich die Geschichte der Firma im Museum La Filaventure im historischen Zentrum der Stadt nachvollziehen – in einer einstigen Walkmühle, in der laut Aufzeichnungen schon 1793 Stoffe entfettet und gefilzt wurden. Auf 460 Quadratmetern Fläche ist eine informative Ausstellung entstanden, die auch in englischer Sprache erläutert wird. Zum Auftakt geht es im ersten Stock des Gebäudes auf eine kleine Weltreise – zumindest inhaltlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besucherinnen und Besucher erfahren in der interaktiven Ausstellung Interessantes über die Tiere, von denen die Fasern stammen, die zu hochwertiger Wolle und dann zu edlen Stoffen verarbeitet werden.

Im Museum La Filaventure in L'Isle-sur-la-Sorgue bekommen Reisende einen Einblick in die lange Geschichte der Textilherstellung in der Stadt. © Quelle: Brun de Vian-Tiran

Louis Brun veränderte die Textilwelt

„Mein Großvater war der Erste, der in Europa Mohair anbot“, berichtet der Firmenchef. Louis Brun war 1961 auch der Erste, dem es gelang, die feinen Fasern der Angora-Ziege überhaupt zu einer Mohairdecke zu verarbeiten. In den Sechzigerjahren stieg dessen Sohn Pierre in das Geschäft ein.

Er erweiterte die Angebotspalette um Cashmere-, Alpaka-, Yak- und Merinowolle. „Damals wurden die Finger der Menschen sensibler, weil sie nicht mehr so hart mit den Händen arbeiten mussten“, sagt Jean Louis Brun, „deswegen gab es eine größere Nachfrage nach weicheren Stoffen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heute bekommt Brun de Vian-Tiran Wolle aus mehr als 20 verschiedenen Ländern. „Wir kaufen aber immer noch am meisten Wolle in Frankreich ein“, betont Brun. 15 französische Schäferinnen und Schäfer produzieren mit 20.000 Schafen exklusiv für Brun de Vian-Tiran. Dazu kommen Projekte wie etwa mit Schäfern in der Mongolei.

Viel zum Anfassen

Vom Spinnen übers Weben bis zum fertigen Stoff – im Museum wird jeder der 15 Arbeitsschritte nachvollziehbar. Dabei gibt es jede Menge zum Anfassen – schließlich trägt das Museum auch den Namen Musée sensoriel, also Museum der Sinne. Und das Anfassen gehört bei Stoffen doch irgendwie dazu.

Im Museum La Filaventure in L'Isle-sur-la-Sorgue gibt es auch jede Menge zum Ausprobieren und Anfassen. © Quelle: Brun de Vian-Tiran

Bei deren Herstellung lassen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktionsstätte eine Straßenecke weiter übrigens auch zuschauen.

Der Museumsbesuch endet in der Boutique des Hauses, wo es eine große Auswahl der Textilien gibt – von Schals über Plaids und Teppiche bis zu wollenem Schmuck. Für die hochpreisigen Produkte werden aber nicht selten Hunderte Euros fällig. Qualität kostet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einer der wichtigsten Antiquitäten-Orte

Wer sich lieber auf die Suche nach einem Schnäppchen als Souvenir macht, besucht in L’Isle-sur-la-Sorgue einen der zahlreichen Antiquitätenhändler, für die die Stadt auch weit über ihre Grenzen hinaus bekannt ist. Zum Beispiel im Village des Antiquaires nur ein paar Minuten Fußweg von La Filaventure entfernt.

Rund 80 Händler bieten hier ihre Waren an. Beim Antikmarkt an jedem Wochenende sind es sogar rund 300. Kein Wunder, dass der kleine Ort auch als einer der wichtigsten Orte für Antiquitäten in Europa gilt. Zweimal jährlich reisen rund 120.000 Menschen aus der ganzen Welt für die beiden internationalen Antiquitätenmessen an.

Das Village des Antiquaires de la Gare ist einer der vielen Orte in L'Isle-sur-la-Sorgue, an denen es Antiquitäten gibt. © Quelle: Village des Antiquaires de la Gare

Savoir-vivre am Fluss

Und wer genug von der Jagd nach Schnäppchen hat, sucht sich einfach einen Platz in einem der vielen kleinen Cafés oder Restaurants an einem der Kanäle, bestellt sich ein Glas Rosé aus der Region und genießt das leise Plätschern des Wassers im Venedig des Vaucluse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tipps für deine Reise nach L’Isle-sur-la-Sorgue

Anreise: Mit dem Auto auf der D901. L’Isle-sur-la-Sorgue ist von Avignon aus aber auch gut per Bus oder Zug erreichbar.

Attraktionen:

La Filaventure : Avenue de la Libération, geöffnet: montags bis samstags 10 bis 12.30 und 14.30 bis 19 Uhr, sonntags 12 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 7,50 Euro für Erwachsene, ermäßigt (für Fünf- bis 15-Jährige, Studenten unter 25 Jahre und Menschen über 65 Jahre) 6,50 Euro. Für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt gratis.

Village des Antiquaires : 2 Avenue de l’Égalité, geöffnet montags und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Die Reise wurde unterstützt von Vaucluse Provence Attractivité. Über Auswahl und Ausrichtung der Inhalte entscheidet allein die Redaktion.