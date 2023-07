Längste Kreuzfahrt der Welt findet mit anderem Schiff statt

Die einen ziehen ans Ende der Welt, die anderen bauen einen Van aus und reisen damit nonstop durch die Gegend. Willst du aber für längere Zeit auf dem Meer unterwegs sein, bieten sich ein kleines Segelboot, eine teure Jacht oder verschiedene Kreuzfahrten an.

Im November sticht ein Kreuzfahrtschiff mit einem neuen Konzept in See: Drei Jahre soll das Schiff unterwegs sein, dabei sieben Kontinente und 382 Häfen ansteuern sowie über 200.000 Kilometer zurücklegen. Einen riesigen Kreuzer mit Wasserrutschen, vielen Decks und eigenem Freizeitpark darf hier allerdings niemand erwarten.

Geplant war, mit der „MV Gemini“ in See zu stechen. Das Schiff ist bereits über 30 Jahre alt sollte für das Projekt rundum erneuert werden. Laut dem Online-Magazin „Cruise Tricks“ sei die Nachfrage nach der Weltreise jedoch so hoch, dass es laut Reederei ein größeres Schiff brauche. Andere Medien berichten von Gerüchten, die MV Gemini sei nicht mehr seetauglich.

In einer offiziellen Mitteilung verkündet nun das türkische Unternehmen Miray Cruises, die für die jahrelange Kreuzfahrt die Tochtergesellschaft Life at Sea Cruises ins Leben gerufen haben, dass ein anderes Schiff für die Weltreise eingesetzt wird. Begründet wird diese Entscheidung mit einer „überwältigenden Nachfrage“. Die MV Gemini hätte dieser nicht gerecht werden können.

So soll das neue Schiff für die dreijährige Kreuzfahrt aussehen: die MV Lara. © Quelle: Life at Sea Cruises

Nun sollen die Abenteuerinnen und Abenteurer mit der „MV Lara“ in See stechen. Das Schiff sei zwar größer, halte dennoch eine intime Atmosphäre für die Reisenden bereit, schreibt Miray Cruises. Auch bei der „MV Lara“ sollen die Kabinen neu gestaltet werden.

Seit dem 1. März kann die Marathon-Kreuzfahrt gebucht werden. Los geht es am 1. November in Istanbul, zusätzlich können Reisende in Barcelona und Miami eingesammelt werden.

Kosten können monatlich getilgt werden

Insgesamt soll es auf der „MV Lara“ 627 Kabinen mit Platz für bis zu 1266 Reisende geben. Die günstigste Kabine für dieses lange Abenteuer kostet ab rund 28.200 Euro – pro Jahr. Was jetzt erst mal nach viel klingt, ist im Vergleich zu anderen Kreuzfahrten eigentlich recht günstig. Du zahlst beispielsweise für eine Antarktistour mit der Reederei Hurtigruten fast 11.000 Euro für 22 Tage.

So werden die Balkonkabinen aussehen. © Quelle: Life at Sea Cruises

Reisende können den Preis für die gesamte Kreuzfahrt (ab 84.600 Euro) auf einen Schlag bezahlen oder 2300 Euro monatlich. Richtig groß ist die Kabine für den Preis allerdings nicht: Gerade mal zwölf Quadratmeter misst sie, innen liegend. Ein virtuelles Fenster soll ein angenehmeres Gefühl vermitteln. Eine Standardkabine mit Fenster kostet knapp 35.000 Euro pro Jahr, die teuerste Suite mit Balkon über 103.000 Euro.

Außerdem sind ein Business Center mit Büros sowie eine Zigarren- und Weinbar geplant. Passagierinnen und Passagiere können rund um die Uhr medizinische Sprechstunden nutzen sowie sich weiterbilden und ehrenamtlich tätig sein. Es soll ein Spa- und Wellnesscenter sowie Sportmöglichkeiten geben.

Shows, Sport-Events, Themen- und Filmabende sind Teil des Unterhaltungsprogramms. Kochkurse, Fotografie-Workshops und andere Hobby-Kurse werden ebenfalls angeboten, dazu zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten. Will man all das, inklusive Verpflegung, genießen ohne jedes Mal extra zahlen zu müssen, muss ein zusätzliches All-inclusive-Paket dazugebucht werden.

An manchen Orten hast du sieben Tage Zeit zum Erkunden

Südamerika und die Antarktis werden innerhalb von 98 Tagen entdeckt, 35 Destinationen in elf Ländern angesteuert. Die tropischen Paradiese von Mittelamerika und der Karibik werden binnen 67 Tagen durchkreuzt, 29 Destinationen in 23 Ländern stehen auf dem Plan. Genauso lange wie um Südamerika fährt die „MV Gemini“ auch um Nordamerika herum, steuert dabei auch Hawaii an. 32 Destinationen sind hier auf acht Länder verteilt.

Die Antarktis ist Teil des Reiseplans. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

Der längste Part der dreijährigen Kreuzfahrt findet im Südpazifik und um Australien sowie Neuseeland statt. Hier wird das Schiff 206 Tage unterwegs sein, dabei 26 Länder und 71 Destinationen besuchen, unter anderem Sydney, die Fidschi-Inseln und Papua-Neuguinea. Asien wird unterteilt in den Norden und das Südchinesische Meer. Natürlich ist auch Afrika Teil der Weltreise. In Europa wird die „MV Gemini“ 177 Tage verweilen, die Atlantikküste entlangschippern und das Mittelmeer erkunden. Lediglich Grönland, der Nahe Osten und Russland sind nicht Teil der Reise.

Außerdem verspricht der Anbieter mehr Zeit an den einzelnen Destinationen; das Schiff soll oft nicht nur ein bis zwei Nächte anlegen, sondern auch mal eine ganze Woche, so Geschäftsführer Mike Petterson gegenüber „Business Insider“.

​Wie das Magazin schreibt, können nicht einzelne Teile der Kreuzfahrt gebucht werden, sondern nur drei Jahre oder gar nichts. Es sei jedoch möglich, die Reise mit einem anderen Passagier oder einer anderen Passagierin zu teilen und abwechselnd Zeit auf dem Schiff zu verbringen. Auch Freundinnen, Freunde und Familie seien willkommen, dafür gibt es ausklappbare Betten oder Gästekabinen. So sollen die drei Jahre auf einem Schiff nicht zu einsam werden.

