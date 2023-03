Landesweiter Streik in Griechenland sorgt für Flugausfälle

Griechische Fluglotsen beteiligen sich am 16. März an einem Generalstreik im Land. Mehrere Airlines haben angekündigt, dass alle Flüge an diesem Tag ausfallen müssen.

In Griechenland müssen sich Reisende am Donnerstag, den 16. März, auf Probleme im Zug- und Flugverkehr einstellen. Mehrere Gewerkschaftsverbände haben an dem Tag zum Streik aufgerufen. An der Arbeitsniederlegung wollen sich auch die griechischen Fluglotsen beteiligten, das berichtet das Portal „keeptalkinggreece“ unter Berufung auf die Gewerkschaft EEEKE.

In Reaktion auf die Streikankündigungen haben die beiden griechischen Fluggesellschaften Aegean und Olympic Air alle betroffenen Flüge gestrichen. Auch Flüge anderer Airlines von und nach Griechenland werden höchstwahrscheinlich ausfallen müssen. Der Streik soll in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beginnen und in der Nacht zu Freitag enden.

Alle betroffenen Reisenden können ihre gebuchten Flugtickets kostenlos umbuchen, das erklärten die beiden Fluggesellschaften in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Warum wird gestreikt?

Die Streiks bei den Fluglotsen sind Teil eines landesweiten Generalstreiks. Zu diesem haben die großen Gewerkschaften des Landes aufgerufen. Sie fordern die umfassende Aufklärung des schweren Zugunglücks vor zwei Wochen. Bei diesem waren 57 Menschen ums Leben gekommen, die meisten von ihnen junge Leute unter 30. Seither kam es in Griechenland immer wieder zu Streiks und Demonstrationen.

Ein Bahnhofsvorsteher in der Stadt Larisa hatte den Personenzug erwiesenermaßen auf die falschen Gleise geschickt, doch die Ermittlungen zeigen, dass neben dem menschlichen Fehler auch die katastrophalen Zustände bei der griechischen Bahn und politisches Unvermögen die Ursachen des Unfalls waren.

RND/fred/dpa