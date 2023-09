Lappland: Sommer im Reich der Rentiere

Im Sommer gehört die Straße zwischen Utsjoki und Nuorgam im äußersten Norden von Lappland den Autos und den Rentieren gleichermaßen. Wobei die gehörnten Tiere hier eindeutig in der Überzahl sind. Die Paarhufer genießen die Präsenz der wenigen Autos hier regelrecht. Denn der Fahrtwind kühlt und hält ihnen die lästigen Mücken vom Leib.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Urlaub im Norden: 14 Geheimtipps für Schwedisch-Lappland Bei Lappland denken die meisten erst mal an Finnland. Dabei bietet auch Schwedisch-Lappland im Sommer wie im Winter vielseitige Erlebnisse. Wir verraten dir, welche 14 teils noch unbekannten Ziele auf deine Bucket List gehören. Hier den gesamten Text lesen

Die Rentierherden dürfen sich in der warmen Jahreszeit nördlich des Polarkreises frei bewegen. Erst wenn es auf den Winter zugeht, nehmen die zahlreichen Hirtinnen und Hirten die Tiere wieder unter ihre Fittiche. Rentiere sind in Lappland die wichtigsten Nutztiere – ein Leben ohne sie ist für die Menschen hier unvorstellbar.

Rentiere gehören zum Alltag

Aus dem Fell wird wärmespendende Kleidung. Rentierfleisch steht überall auf der Speisekarte, und eine Inneneinrichtung ohne schmückendes Geweih ist in Lappland eine absolute Ausnahme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Kein seltener Anblick im Norden Finnlands: Rentiere halten sich im Sommer gern auf der Straße auf. Selbst bei nur 15 Grad Celsius schätzen die Tiere den kühlenden Fahrtwind der Autos. Im Sommer wird es in Lappland aber auch schon mal 25 Grad warm. © Quelle: Nico Tielke

Im Sommer bleibt es lange hell

Das Gebiet, in dem die Geweihträger (übrigens auch die weiblichen Tiere) unterwegs sind, liegt so weit nördlich, dass hier kaum mehr Bäume wachsen. Wenn überhaupt, dann sind das Birken. Maximal schulterhoch. Der Sommer ist oberhalb des nördlichen Polarkreises einfach zu kurz. Dafür aber hell: In Nuorgam, dem nördlichsten Ort in der Europäischen Union, gibt es zwischen dem 17. Mai und dem 27. Juli keine Dunkelheit.

Eine gute Voraussetzung auch für nächtliche Aktivitäten in der Natur. Im Feriendorf Nuorgam, einer familienbetriebenen Anlage mit zahlreichen Ferienwohnungen und Stellplätzen für Wohnmobile, kann man die Mitternachtssonne beispielsweise auf dem Boot genießen.

Reimo Hekkanen, dessen Schwiegereltern das Resort vor rund 50 Jahren aufbauten, fährt mit den Gästen raus auf den mächtigen Teno-Grenzfluss. Im Sommer kann man in Nuorgam aber auch Ausflüge zum Wandern in die arktische Wildnis buchen oder die finnische Leidenschaft des Beeren- und Pilzesammelns kennenlernen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Blick auf den Waldboden lohnt sich in Finnland immer. Hier wächst die äußerst vitaminreiche Moltebeere. © Quelle: Nico Tielke

Natur soll auch im Sommer Reisende locken

Viele Menschen haben Lappland für den Winterurlaub auf dem Radar. Sommertouristinnen und -touristen sind im äußersten Norden Finnlands aber eher selten. Daran möchte die Region etwas ändern. Petteri Valle hat am Teno in Utsjoki eine Anlage mit Ferienwohnungen, Hotelzimmern und einem Restaurant mit lokalen Spezialitäten aufgebaut. „Wenn man nicht gerade zur Mitternachtssonne kommt, kann man auch in Sommernächten die Nordlichter sehen“, sagt Valle.

Früher sind einige Touristinnen und Touristen extra zum Fischen an den Teno gekommen. Hier gab es, seit die Einheimischen denken können, den besonders schmackhaften arktischen Lachs zu fangen. Der Fisch wurde jedoch in den vergangenen Jahren vom Pink Lachs verdrängt. Das hat verschiedene Gründe. Der Klimawandel ist einer davon. Die finnische Regierung hat das Lachsfischen verboten – im benachbarten Norwegen ist es dagegen noch erlaubt.

Hier steht Birke an Birke: Im Lemmenjocki-Nationalpark ist die Natur noch total unberührt. © Quelle: Nico Tielke

Verbot des Lachsfischens war wichtige Veränderung

Für die Menschen in der Region eine einschneidende Veränderung in einer sonst so intakten Umwelt. Wenn Petteri Valle über Probleme in den vergangenen Jahren spricht, nennt er die Pandemie und den Lachs in einem Atemzug. Seit die Lachsfischerei weggebrochen ist, versucht sich die Region neu aufzustellen und Besucher mit Outdooraktivitäten nach Lappland zu locken. Das funktioniert, doch es braucht Zeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ganz in der Nähe des Holiday Village Valle befindet sich die nördlichste Kirche der EU. Bis zum nächsten Gotteshaus sind es von hier 153 Kilometer. Rund um die Kirche haben die Menschen vom Ende des 18. Jahrhunderts an in kleinen Hütten übernachtet, wenn sie zur Kirche gegangen sind. Die mit Gras bedeckten Holzhäuschen sehen aus, als könnten sie auch in Tolkiens Auenland stehen.

Die Kirchhütten in Utsjoki könnten auch im Auenland stehen. © Quelle: Nico Tielke

„Die Menschen haben hier drin ihre Rentierfelle ausgebreitet und darauf geschlafen“, erzählt Päivi Aikasalo, die sich um die Anlage kümmert. Einige der heute noch gut erhaltenen Kirchhütten wurden auch als Ställe oder Vorratshäuser genutzt.

Lappland ist Heimat vieler Saminnen und Samen

Lappland ist als Heimat des Weihnachtsmannes weltbekannt. Weniger bekannt sind dagegen die vielen Nationalparks im Norden Finnlands. Das größte zusammenhängende Naturschutzgebiet ist der Lemmenjoki-Nationalpark rund um den gleichnamigen Fluss in der Region Inari. Hier leben, wie im gesamten Lappland, viele Angehörige der samischen Minderheit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die extrem naturverbundenen Saminnen und Samen haben eine gemeinsame Kultur und spezielle traditionelle Kleidung. Es gibt so viele Sami-Sprachen, dass sich die Menschen untereinander teilweise nicht verstehen. In Lappland sind Nordsamisch, Skoltsamisch und Inarisamisch verbreitet. Taina Pieski vom Siida-Museum für samische Kultur in Inari erklärt, dass diese Sprachen heutzutage in Finnland geschützt sind.

Im Freiluftmuseum Siida bekommen Reisende einen Einblick in die Lebensweise der Saminnen und Samen. © Quelle: Visit Finland

Ihre samischen Traditionen pflegt hier Katija Balto. Sie verkauft auf ihrem Grundstück am Rand des Nationalparks traditionelle Kleidung. Sohn Nils-Heikki trägt Funktionskleidung mit traditionellen Elementen. Markant ist die dunkelblaue Mütze mit vier Zipfeln, die in alle vier Windrichtungen zeigen. Mit wenigen Handgriffen lässt sie sich zum Kissen umfunktionieren.

Zum Goldschürfen in den Nationalpark

Der Same fährt Touristinnen und Touristen mit dem Boot zum Goldschürfen tief in den Lemmenjoki-Nationalpark. Der Strom hat einen Ruf als Goldgräberfluss. Wie viel Gold in Lappland jemals geschürft wurde, ist schwer zu schätzen. Nach offiziellen Angaben dürften es seit den 1850er-Jahren aber immerhin 2500 Kilogramm gewesen sein.

Nils-Heikki Balto weiß, wo er im Lemmenjocki-Nationalpark Gold finden kann. © Quelle: Nico Tielke

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Goldgräber lukrativ war es jedenfalls nicht. Als Hilfsmittel dienen lediglich Schaufel und eine Waschpfanne, wie Nils-Heikki Balto demonstriert. Versuche, das Schürfen zu mechanisieren, sind fehlgeschlagen.

Bei einem Picknick unweit des Ravadasköngäs-Wasserfalls gibt es Rentiersuppe und Blaubeersaft. Von einem Nadelbaum krakeelt ein Unglückshäher, der finnische Nationalvogel. Dann erzählt Balto von seiner Arbeit als Rentierhirte. Nie wollte er etwas anderes machen. Nie irgendwo anders leben.

Nils-Heikki Balto trinkt im Lemmenjocki-Nationalpark in einem landestypischen Holzbecher, dem Kuksa, einen Kaffee vom Feuer. © Quelle: Nico Tielke

Wie fängt er die Geweihträger, wenn der Sommer endet, denn wieder ein? „Ich weiß immer, wo die Rentiere gerade sind“, sagt er. Und wenn nicht, kommt auch schon mal GPS oder eine Drohne zum Einsatz. Bei aller Tradition verschließen sich auch die Samen dem technischen Fortschritt nicht. Dann gibt Balto eine Kostprobe vom nur aus Lauten bestehenden Joik-Gesang.

Joik-Gesang hat lange Tradition

Mit einem Joik können ganz unterschiedliche Dinge besungen werden. Es gibt beispielsweise Joiks über Hunde, Bäume oder den Fluss. Vor nicht allzu langer Zeit hat die Kirche die samische Tradition noch als Teufelsgesang bezeichnet. Mittlerweile gibt es zahlreiche landesweit bekannte Joik-Sänger in Finnland. Wenn man den Aussagen seiner Mutter Glauben schenkt, hat Nils-Heikki schon Joik gesungen, bevor er sprechen konnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem Fat Bike durch den Nationalpark

Ein weiterer sehr bekannter Nationalpark Lapplands ist der nach einem ehemaligen Staatschef benannte Urho-Kekkonen-Nationalpark. Hier gibt es ein extrem dichtes Netz aus Loipen. Das Naturschutzgebiet ist daher bis in den Mai ein ideales Ziel für Langläufer. Ist der Schnee verschwunden, kommen Wanderinnen und Wanderer auf ihre Kosten.

Wer den Park in der schneefreien Zeit mit höherer Geschwindigkeit erkunden möchte, kann das mit dem Fat Bike. Das mit Elektromotor unterstützte Zweirad hat so dicke Reifen, dass man damit sogar auf sehr steinigem Untergrund zügig fahren kann. Am Eingang des Parks im Ort Saariselkä werden die Bikes verliehen.

Den Urho-Kekkonen-Nationalpark kann man gut mit einem Fat Bike erkunden. © Quelle: Nico Tielke

Im Urho-Kekkonen-Nationalpark brüten rund 130 Vogelarten. In den bewaldeten Gebieten trifft man Lapplandmeise, Birkenzeisig und Dreizehenspecht. Die vielen Moorgebiete bieten Arten wie dem Bruchwasserläufer einen perfekten Lebensraum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Wald mit allen Sinnen erleben

Insgesamt sind 70 Prozent der Fläche Finnlands mit Wäldern bedeckt – dementsprechend wichtig ist der Wald auch für die Menschen hier. „15 Minuten im Wald reichen schon aus, um den Stress des Alltags zu vergessen“, sagt Minna Kattaja. Die 38-Jährige bietet in Saariselkä Waldbaden an. Hier kann man den Wald auf eine ganz ungewohnte Art erleben. Quasi mit allen Sinnen.

Kattaja leitet Kleingruppen an, zunächst nur auf die Geräusche zu achten, die entstehen, wenn man durch den mit Moos, Flechten und kleinen Ästen bedeckten Waldboden spaziert. Dann steht das Haptische im Vordergrund. Bäume zu umarmen ist in Finnland nichts Ungewöhnliches. Es gibt sogar Treehugging-Weltmeisterschaften.

Bäume umarmen gehört in Finnland zum Waldbaden dazu. Das geht egal bei welchem Wetter. © Quelle: Nico Tielke

„Wenn man sich auf das Waldbaden einlässt, erkennt man, wie farbenfroh die finnische Natur ist“, sagt Kattaja. Sogar der Geschmacksinn wird angesprochen. Junge Birkenblätter oder Nadeln vom Wacholderstrauch kann man bedenkenlos zerkauen.

In dem Land, in dem es mehr Saunen als Autos geben soll, weiß man, was für ein großer Schatz die intakte Natur ist. Das Potenzial hat man längst erkannt. „Für Touristen, die der Hektik des Alltags entfliehen möchten, ist Lappland der perfekte Ort, um runterzukommen“, sagt Kattaja.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tipps für deine Reise nach Finnland

Anreise: Wer nach Lappland in Finnland reisen möchte, steuert am besten den Flughafen in Ivalo an. Der 3400-Einwohner-Ort ist der größte in der Umgebung. Von der finnischen Hauptstadt Helsinki aus, gehen aber täglich Maschinen in den hohen Norden. Mit der staatlichen Fluggesellschaft Finnair braucht man von dort nur etwa 1,5 Stunden. Helsinki ist von Deutschland aus komfortabel zu erreichen: Entweder in 2,5 Stunden mit dem Flugzeug oder mit der Fähre aus Travemünde.

Die Ortschaften Utsjoki und Nuorgam kann man auch von Norwegen aus gut erreichen. Vom Flughafen Kirkenes aus sind es nur 150 beziehungsweise 200 Kilometer.

Unterkünfte: Viele Unterkünfte in Lappland bieten Natur- und Polarlichtblick. Im Aurora Village Ivalo in Flughafennähe sind Betten und Fenster in nördliche Richtung ausgerichtet. Erscheint das Naturschauspiel am Himmel, kann man sich extra wach klingeln lassen.

Naturnah in einer Hütte am Teno-Fluss kann man im Holiday Village Valle oder im Feriendorf Nuorgam nächtigen. Eine Sauna gehört in Finnland zu fast jedem touristischen Angebot dazu. Beide Unterkünfte haben auch ein eigenes Restaurant, in dem samische Spezialitäten serviert werden.

In Nuorgam kann man am Ufer des Teno zur Ruhe kommen. Am nördlichsten Punkt der EU wird es fast zwei Monate lang gar nicht dunkel. © Quelle: Nico Tielke

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Attraktionen: Sami Museum und Naturzentrum Siida in Inari: geöffnet vom 1. Juni bis 30. September täglich von 9 bis 18 Uhr, vom 1. Oktober bis 31. Mai: 10 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen 15 Euro Eintritt, Sieben- bis 17-Jährige 7 Euro, Studierende und Rentnerinnen und Rentner 13 Euro. Für bis zu Sechsjährige ist der Eintritt frei.

Essen und Trinken: In Lappland kocht man mit regionalen Zutaten. Nördlich des Polarkreises wächst zwar nicht alles an Obst und Gemüse. Dafür schenkt die Natur den Menschen hier eine ganze Reihe verschiedener Beeren, Pilze oder Rüben. Es gibt auch reichlich Fisch. Das Restaurant Aanaar in Inari beispielsweise bietet lappländische Menüs an. Zu den einzelnen Gängen werden hier auch die passenden regionalen Getränke serviert.

Die Reise wurde unterstützt von Visit Finland. Über Auswahl und Ausrichtung der Inhalte entscheidet allein die Redaktion.





Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du gebündelt beim reisereporter.