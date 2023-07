Günstige Direktflüge für deinen spontanen Urlaub im August

Die Sonne scheint, es ist warm und in den meisten Bundesländern haben mittlerweile die Sommerferien begonnen. Höchste Zeit also für einen entspannten Sommerurlaub, in dem du die Akkus nach dem ersten anstrengenden Halbjahr 2023 wieder richtig auftanken kannst. Wahrscheinlich hast du dein Reiseziel schon gewählt und den Urlaub von vorne bis hinten durchgeplant oder? Nicht? Damit bist du nicht alleine, denn gar nicht so wenige Menschen entscheiden sich auch diesen Sommer erst spontan für ihre Reisedestination.

Und auch, wenn im Vorfeld des Sommers teilweise gewarnt wurde, dass es im Sommer 2023 keine Last-minute-Schnäppchen geben wird, haben wir einige günstige Urlaubsorte für eine spontane Auszeit im August für dich herausgesucht. Dafür haben wir zusammen mit dem Reisevergleichsportal Kayak ausgewertet, von welchen deutschen Ferienflughäfen du im August noch Direktflüge für unter 300 Euro zu beliebten Urlaubszielen bekommst.

Die günstigsten last minute Ziele von deutschen Ferienflughäfen im August

















Dabei wurden die Preise für den Zeitraum vom 1. bis zum 31. August verglichen und der Durchschnittspreis für Hin- und Rückflüge in der Economy-Klasse ermittelt. Bei allen Verbindungen handelt es sich um Direktflüge.

Willst du mit der Familie einen erholsamen Strandurlaub erleben, mit deinen Liebsten einen coolen Städtetrip machen oder dich auf einem Abenteuerurlaub mal so richtig aus der Lethargie des Alltags wagen? Bei diesen Reisezielen sollte für jede Art von Urlaub ein passendes Last-minute-Schnäppchen von einem Flughafen in deiner Nähe dabei sein.

Last-minute-Angebote im August vom Flughafen Frankfurt

Der Frankfurter Flughafen gilt als eines der wichtigsten Drehkreuze für Flugverbindungen in Deutschland. Von hier bekommst du Direktflüge in zahlreiche Länder auf der ganzen Welt. Natürlich starten von hier auch etliche Flieger zu Sommerurlaubszielen und so ist das Last-minute-Angebot für den August relativ umfangreich.

Beliebte Reiseziele in Spanien, wie zum Beispiel Malaga oder Barcelona, bekommst du schon für 254 Euro beziehungsweise für 234 Euro. Nach Valencia (236 Euro), Madrid (246 Euro) oder Alicante (254 Euro) kannst du im August ebenfalls Hin- und Rückflug für unter 300 Euro bekommen – auch für die Urlaubsinseln gibt es noch Schnäppchen: Mallorca für 154 Euro oder Ibiza für 204 Euro. In Griechenland gibt es noch günstige Flüge nach Korfu für etwa 261 Euro oder nach Zadar in Kroatien für 244 Euro.

Wenn es lieber Italien sein soll, bieten sich von Frankfurt aus Rom für 228 Euro oder Neapel für 251 Euro an. Nach Calgliari auf Sardinien gibt es Flüge für rund 244 Euro. Auch nach Portugal kannst du im August noch für unter 300 Euro Hin und Zurück fliegen, Faro erreichst du für 291 Euro oder Porto für 295 Euro.

Und wem Südeuropa zu warm ist, bietet sich vielleicht ein Städtetrip nach London an, die englische Metropole kannst du schon für rund 146 Euro buchen. Auch Dublin für 165 Euro oder Stockholm für 260 Euro können spannende Reiseziele für einen günstigen und spontanen Sommerurlaub sein.

Last-minute-Angebote im August vom Flughafen München

Wenn du von München aus einen Last-minute-Urlaub im August planst, haben wir ebenfalls ein paar spannende Flugziele für unter 300 Euro für dich. So kannst du zum Beispiel für 212 Euro nach Luqa auf Malta fliegen oder für 298 Euro nach Split in Kroatien.

Von München aus sind auch viele spanische Ziele noch ein Schnäppchen. Barcelona für 230 Euro, Madrid für 245 Euro oder Malaga für 258 Euro sind im August alle noch möglich – Mallorca kostet rund 256 Euro und Ibiza 298 Euro. In Italien kannst du für 210 Euro nach Rom fliegen oder auch für 230 Euro nach Neapel.

Wenn du schon immer mal Paris im Sommer erleben wolltest, ist das im August noch für 179 Euro möglich, London liegt bei 192 Euro und Dublin bei 262 Euro. Etwas mehr im Norden bieten sich Kopenhagen für 212 Euro oder Stockholm für 257 Euro an.

Last-minute-Angebote im August vom Flughafen Düsseldorf

Von einem der wichtigsten Ferienflughäfen in Nordrhein-Westfalen findest du für den August noch einige Schnäppchen für beliebte Urlaubsziele im Sommer. In die Türkei gibt es zum Beispiel noch Hin- und Rückflug für 232 Euro nach Antalya oder für 286 Euro nach Izmir. Wenn du lieber nach Griechenland willst bieten sich Korfu (225 Euro), Thessaloniki (269 Euro) oder Kreta (278 Euro) an.

Kreta ist eine der beliebtesten griechischen Urlaubsinseln. Trotzdem bekommst du für den August noch günstige Flüge dorthin. © Quelle: imago images/Pond5

Last-minute-Schnäppchen nach Spanien gibt es von Düsseldorf aus noch nach Mallorca für 119 Euro, nach Barcelona für 154 Euro oder nach Malaga für 158 Euro. Außerdem kannst du für rund 275 Euro Flüge nach Lissabon bekommen oder für 193 Euro nach London.

Last-minute-Angebote im August vom Flughafen Berlin

Vom BER, der übrigens nicht mehr der unbeliebteste Flughafen Deutschlands ist, hast du noch eine breite Auswahl an Urlaubsländern, in die du günstig im August fliegen kannst. In Italiens Hauptstadt Rom geht es schon für circa 166 Euro, ein Städtetrip in London ist für 181 Euro drin oder in Paris für 232 Euro.

Wenn du gerne mal Albanien kennenlernen willst, kommst du für 246 Euro in die Hauptstadt Tirana. Split im kroatischen Dalmatien erreichst du für 262 Euro und nach Antalya in der Türkei geht es für 269 Euro. Unter 300 Euro stehen dir aus Berlin im August noch drei spanische Ziele zur Verfügung: Mallorca für 181 Euro, Barcelona für 226 Euro oder Malaga für 245 Euro.

Hast du Lust mal etwas ganz anders im Sommer auszuprobieren? Dann solltest du vielleicht in die ungarische Hauptstadt Budapest fliegen, vom BER aus bekommst du für den August derzeit noch Flüge für etwa 101 Euro. Auch Stockholm kann ein alternatives Ziel für 152 Euro sein.

Last-minute-Angebote im August vom Flughafen Hamburg

Mittlerweile haben in Hamburg die Sommerferien begonnen, trotzdem bekommst du auch von dort noch spontan günstige Flüge für den August. Nach Kreta kannst du zum Beispiel für 275 Euro fliegen, oder ins türkische Antalya für 228 Euro. In Frankreichs Hauptstadt Paris geht es für 190 Euro.

Auch vom Hamburg aus sind die spanischen Ziele im August günstig. Malaga (161 Euro), Mallorca (172 Euro) und Barcelona (207) Euro kosten dich allesamt keine 300 Euro. Nach Danzig an die polnische Ostseeküste bekommst du schon Flüge für 43 Euro oder nach London für 165 Euro.

Oder mal etwas ganz anderes und den Sommerurlaub einfach in Wien verbringen, die wurde gerade erst zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt und ist ab Hamburg für 187 Euro erreichbar.

Last-minute-Angebote im August vom Flughafen Köln/Bonn

Vom zweiten wichtigen Ferienflughafen in NRW erreichst du im August noch zwei Ziele in der Türkei für unter 300 Euro. Antayla gibt es schon ab 259 Euro und Izmir ab 279 Euro.

Nach Mallorca kosten Flüge vom Airport Köln/Bonn im diesem Zeitraum rund 145 Euro und nach Barcelona 147 Euro. Alternativ kannst du dich von dort auch für 97 Euro zu deinem Städtetrip nach London aufmachen.

Last-minute-Angebote im August vom Flughafen Hannover

Vom Flughafen Hannover gibt es für den August noch vier verschiedene Urlaubsdestinationen, in die du jetzt noch Direktflüge für unter 300 Euro bekommst. In die Türkei kannst du zum Beispiel nach Antalya für 213 Euro fliegen oder nach Istanbul für 264 Euro.

Wem es im Sommer in Südeuropa zu warm ist, der könnte ja mal nach Oslo in Norwegen fliegen. © Quelle: imago images/Pond5

Falls du lieber nach Mallorca willst, gibt es das ab Hannover für 253 Euro. Hin- und Rückflug aus der niedersächsischen Landeshauptstadt nach Oslo in Norwegen bekommst du für 224 Euro.

Last-minute-Angebote im August von kleineren Flughäfen

Die Auswertung für August hat ergeben, dass bei vielen der kleineren deutschen Flughäfen meistens nur noch Mallorca last minute für unter 300 Euro und per Direktflug zu haben ist. Deshalb stellen wir hier die Angebote an diesen Airports gesammelt vor.

Bremen: Mallorca für 148 Euro

Dortmund: Mallorca für 181 Euro

Dresden: Mallorca für 217 Euro

Karlsruhe: Mallorca für 181 Euro

Leipzig: Mallorca für 254 Euro

Memmingen: Mallorca für 216 Euro

Münster: Mallorca für 151 Euro

Nürnberg: Mallorca für 204 Euro

Paderborn: Mallorca für 182 Euro

Stuttgart: Barcelona für 197 Euro und Mallorca für 257 Euro

