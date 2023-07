Last Minute Urlaub im Sommer: Hier findest du günstige Direktflüge

Die Sommerferien stehen vor der Tür oder haben schon begonnen. Für viele Menschen bedeutet das Sonne, warme Temperaturen und natürlich Urlaub. Besonders für Familien mit Kindern ist jetzt mit die wichtigste Reisezeit, damit am Ende auch der Traumurlaub herauskommt, wird teilweise schon monatelang im Voraus geplant, verglichen und gebucht.

Günstige Last-minute-Angebote werde es diesen Sommer kaum geben, so warnte zum Beispiel Tui-Chef Sebastian Ebel vor einiger Zeit. Falls du nicht zu denen gehörst, die alles immer monatelang vorher planen, und deinen Sommerurlaub 2023 noch nicht gebucht hast, brauchst du aber nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Zusammen mit dem Reisevergleichsportal Kayak haben wir ausgewertet, von welchen deutschen Ferienflughäfen du im Juli noch Direktflüge für unter 300 Euro zu beliebten Urlaubszielen bekommst.

Die günstigsten last minute Ziele von deutschen Ferienflughäfen im Juli

















Dabei wurden die Preise für den Zeitraum vom 1. bis zum 31. Juli verglichen und der Durchschnittspreis für Hin- und Rückflüge in der Economy-Klasse ermittelt. Bei allen Verbindungen handelt es sich um Direktflüge.

Egal, ob es an den Strand, in die grüne Natur oder auf eine Städtereise gehen soll, bei den ausgewählten Urlaubsdestinationen sollte für jede Art Reise ein Last-minute-Schnäppchen dabei sein.

Last-minute-Angebote im Juli vom Flughafen Frankfurt

Der Frankfurter Flughafen ist der größte Airport in Deutschland und bietet in den Sommerferien etliche Direktflüge in fast alle beliebten Reiseziele der Welt. Auch das günstige Last-minute-Angebot für Juli ist von dort noch relativ umfangreich. Wenn es zum Beispiel der Klassiker Mallorca sein soll, bekommst du Hin- und Rückflug im Juli für rund 136 Euro – Ibiza ist mit 201 Euro zwar deutlich teuer, aber immer noch günstig.

Wenn es lieber das spanische Festland sein soll, bieten sich von Frankfurt aus Malaga an der Costa del Sol (231 Euro) oder Valencia (208 Euro) an, etwas teurer sind Barcelona (265 Euro) oder Alicante (275 Euro). Wer lieber nach Italien möchte, kann im Juli für 261 Euro nach Cagliari auf Sardinien fliegen. Neapel ist für 273 Euro erreichbar, Rom ist mit 244 Euro günstiger. Für Griechenland sind die günstigen Last-minute-Angebote etwas eingeschränkter, für unter 300 Euro kommst du allerdings noch nach Korfu (238 Euro) und Kreta (298 Euro).

Spannende Ziele könnten auch Faro in Portugal sein, wohin es Flüge für 252 Euro gibt, Nizza in Frankreich (247 Euro) oder die kroatische Hafenstadt Zadar (199 Euro). Abseits der beliebtesten Urlaubsländer lohnen sich vom Frankfurter Flughafen aber noch weitere Ziele: Nach Kopenhagen fliegst du im Juli zum Beispiel für 214 Euro, Dublin erreichst du für 218 Euro, London ist ab 161 Euro möglich oder Belgrad ab 194 Euro. Alternativen wären noch Tirana in Albanien (286 Euro) oder Luqa auf Malta (290 Euro).

Oder mal etwas ganz anderes und den Sommerurlaub einfach in Wien verbringen, die wurde gerade erst zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt und ist ab Frankfurt mit Hin- und Rückflug im Juli für 234 Euro zu haben.

Last-minute-Angebote im Juli vom Flughafen München

Auch der Airport in München bietet als zweitgrößter in Deutschland noch einige günstige Last-minute-Angebote für den Juli. Nach Antalya fliegst du von dort zum Beispiel für 291 Euro. Zu den griechischen Inseln Korfu (216 Euro) und Kreta (271 Euro) geht es hin und zurück auch noch für unter 300 Euro. Split in Kroatien würde dich rund 238 Euro kosten, nach Paris gibt es spontane Flüge sogar für 172 Euro.

Das Möglichkeiten, last minute nach Spanien zu fliegen, sind von München groß. Barcelona (229 Euro), Madrid (290 Euro) oder Malaga (210 Euro) sind alles Festlandziele für unter 300 Euro. Mallorca ist für 176 Euro möglich, Ibiza liegt im Juli bei 250 Euro. Für Italien-Reisende bietet sich Cagliari auf Sardinien an (283 Euro) oder Rom für 257 Euro. Ins portugiesische Faro fliegst du im Juli für rund 245 Euro.

Soll es diesen Sommer mehr in den Norden gehen? Günstig fliegst du nach Kopenhagen (226 Euro), Helsinki (297 Euro) oder Stockholm (267 Euro). Weitere Alternativen für unter 300 Euro wären Malta für 205 Euro oder London für 225 Euro. Mal etwas ganz anderes wäre auch Amsterdam, hierhin gibt es im Juli Flüge von München für 231 Euro.

Last-minute-Angebote im Juli vom Flughafen Düsseldorf

Vom wichtigsten Ferienflughafen in Nordrhein-Westfalen kannst du zu etlichen Zielen in Spanien last minute und trotzdem günstig fliegen. Nach Mallorca geht es hin und zurück bereits für 193 Euro – auch Ibiza ist mit rund 206 Euro im Juli vergleichsweise günstig. Ein Schnäppchen sind von Düsseldorf auch Flüge nach Malaga (177 Euro), etwas teurer sind die Festlanddestinationen Barcelona (201 Euro) und Alicante (238 Euro).

Von vielen deutschen Flughäfen bekommst du auch für den Juli noch Flüge nach Korfu für unter 300 Euro. © Quelle: imago images/AlehVaranishcha

Auch von Düsseldorf sind die günstigsten Last-minute-Destinationen in Griechenland, und zwar Korfu (277 Euro) und Kreta (283 Euro). In Portugal bieten sich Porto und Faro jeweils für 252 Euro an. Für unter 300 Euro kommst du im Juli von Düsseldorf außerdem nach Cagliari auf Sardinien (223 Euro), Paris (240 Euro) oder Split für ebenfalls 240 Euro. Alternative Reiseziele wären noch Wien (175 Euro), London (193 Euro) oder Kopenhagen (129 Euro).

Last-minute-Angebote im Juli vom Flughafen Berlin

Günstige Last-minute-Reiseziele im Juli findest du auch am Hauptstadtflughafen. Von Berlin geht es zum Beispiel bereits für 128 Euro nach Venedig, für 182 Euro nach Rom oder für 131 Euro nach Mailand. Falls es dann doch Spanien sein soll, stehen dir Barcelona (279 Euro), Malaga (273 Euro), Ibiza (167 Euro) oder Mallorca (221 Euro) für unter 300 Euro zur Verfügung.

In Griechenland lockt Thessaloniki für 271 Euro und Korfu für 273 Euro. In Frankreich kannst du zwischen Nizza (222 Euro) und Paris (277 Euro) wählen. Für den gleichen Preis kannst du auch nach Split in Kroatien fliegen. Wer lieber nach Portugal will, macht mit Faro für 244 Euro und Porto für 287 Euro noch Last-minute-Schnäppchen. Die albanische Hauptstadt Tirana gibt es Hin- und Rückflug für 169 Euro, oder wie wäre es mit Budapest in Ungarn für 102 Euro?

Darüber hinaus bieten sich von Berlin im Juli noch an: Kopenhagen (130 Euro), Helsinki (257 Euro), London (222 Euro), Amsterdam (188 Euro), Stockholm (210 Euro), Wien (194 Euro) oder Zürich (184 Euro).

Last-minute-Angebote im Juli vom Flughafen Hamburg

Der Airport in Hamburg kann besonders mit Last-minute-Schnäppchen in die beliebten Urlaubsländer glänzen. Einmal Mallorca hin und zurück kostet rund 228 Euro, Malaga gibt es für 259 Euro, Alicante für 258 Euro und Barcelona für 263 Euro. Griechenland ist da teurer, unter 300 Euro kommst du hier nur nach Korfu (286 Euro). In Italien kannst du für 176 Euro nach Mailand fliegen oder für 264 Euro nach Rom. Tirana ist für 294 Euro erreichbar.

In Frankreich sind Nizza (284 Euro) und Paris (194 Euro) günstige Spontanziele. In Kroatien hast du die Wahl zwischen Split (262 Euro) und Zadar (191 Euro). Portugal lockt mit Faro für 236 Euro. Nach Zürich gibt es im Juli Last-minute-Flüge für 209 Euro, nach Wien für 223 Euro und London würde dich 165 Euro kosten.

Ein wirkliches Schnäppchen und mal ein ganz anderes Ziel wäre Danzig in Polen, die Stadt hat eine spannende Historie, viele Sehenswürdigkeiten, liegt am Meer und ist von Hamburg für nur 74 Euro hin und zurück sehr günstig zu erreichen.

Last-minute-Angebote im Juli vom Flughafen Stuttgart

Wer vom Stuttgarter Flughafen last minute für unter 300 Euro verreisen will, hat schon eine etwas begrenztere Auswahl. Nach Spanien kann es entweder für 161 Euro nach Barclona gehen oder für 168 Euro nach Mallorca. In Griechenland bietet sich Kreta für 231 Euro an.

Falls du im Juli Urlaub in der Türkei machen willst, kannst du von hier für rund 292 Euro hin und zurück nach Antalya fliegen.

Last-minute-Angebote im Juli vom Flughafen Köln/Bonn

Auch in Köln ist das spontane Schnäppchenangebot im Juli begrenzt. Barcelona ist für 196 Euro erreichbar, nach Mallorca fliegst du für rund 180 Euro.

Mallorca ist nicht nur Ballermann, die Insel hat auch viele ruhige Ecken zu bieten. © Quelle: imago images/Pond5

Wer von Köln gerne einen Städtetrip machen will, kann last minute günstig nach London (115 Euro) fliegen. Auch die österreichische Hauptstadt Wien erreichst du schon ab 132 Euro.

Last-minute-Angebote im Juli von kleineren Flughäfen

Die Auswertung hat ergeben, dass bei den kleineren deutschen Flughäfen im Juli meistens nur noch Mallorca last minute für unter 300 Euro und per Direktflug zu haben ist. Deshalb stellen wir hier die Angebot an diesen Airports gesammelt vor.

Bremen: Mallorca für 222 Euro

Dortmund: Mallorca für 210 Euro

Hannover: Mallorca für 274 Euro

Karlsruhe: Mallorca für 137 Euro

Leipzig: Mallorca für 241 Euro

Memmingen: Mallorca für 136 Euro

Münster: Mallorca für 198 Euro

Nürnberg: Mallorca für 277 Euro, Antalya für 277 Euro, Venedig für 39 Euro

Paderborn: Mallorca für 222 Euro

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.