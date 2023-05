Leben, wo andere Urlaub machen: Diese Orte bezahlen dich

Einsame Dörfer oder sogar ganze Bundesstaaten: Es gibt Orte auf der Welt, die dafür bezahlen, wenn du deine Sachen packst und dorthin ziehst. Manchmal ist es mit einem Hauskauf verbunden, manchmal reicht es aber auch, wenn du die nächsten Jahre in einem Coworking-Space arbeitest. Wir stellen dir die Orte auf der Welt vor, die für deine Zuwanderung bezahlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Italien

Sie wird oft als schönste Region Italiens beschrieben: Kalabrien, ganz im Süden an der Stiefelspitze. Das glasklare Wasser, der heiße Sommer, die vielen Sonnenstunden – all das könnte dein Zuhause werden und du würdest dafür sogar noch Geld bekommen. Denn die süditalienische Region hat seit Jahren damit zu kämpfen, ihre Einwohnerinnen und Einwohner zu halten. Immer mehr Menschen ziehen weg. Wer sich allerdings dafür entscheidet, sich in einer bestimmten Ortschaft dauerhaft niederzulassen, bekommt dafür bis zu 28.000 Euro.

Dafür müsstest du nach Aieta, Albidona, Civita, San Donato di Nienea, Caccuri, Santa Severina, Sant‘Agata del Bianco, Samo, Precarore oder Bova ziehen. In diesen Dörfern wohnen keine 2000 Menschen mehr. Wer das Programm in Anspruch nehmen möchte, darf nicht älter als 40 Jahre sein und muss nach der Zusage innerhalb von 90 Tagen nach Kalabrien ziehen. Wer vor Ort ein Unternehmen gründen möchte, bekommt das Geld komplett ausgezahlt, ansonsten landet es monatlich auf dem Konto.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Bedeutet: Du bekommst jeden Monat rund 1000 Euro überwiesen – 28 Monate lang. Wenn du Interesse an dem Programm hast, solltest du die Website von Kalabrien im Blick behalten. Dort sollen Details dazu veröffentlicht werden.

Kalabrien sucht nach neuen Einwohnerinnen und Einwohnern, damit die Dörfer nicht aussterben. © Quelle: imago images/imagebroker

Ein ähnliches Projekt gibt es auf Sardinien. Auch hier sollen Dörfer vor dem Aussterben bewahrt werden. Wer hier ein Haus kauft und dauerhaft wohnen bleiben möchte, bekommt von der Inselregierung bis zu 15.000 Euro geschenkt – allerdings erst, wenn das Haus gekauft und der Hauptwohnsitz offiziell auf die Insel verlegt wurde. Auch hier kommen nur Dörfer mit weniger als 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern infrage, zum Beispiel das 800-Seelen-Dorf Burgos im Landesinneren Sardiniens oder die Gemeinde Neoneli.

Spanien

Oder doch lieber Spanien als neue Heimat? Kein Problem, auch hier gibt es Programme, die dich für eine Auswanderung belohnen. Beispielsweise die Region Ponga in Nordspanien. Hier bekommst du 3000 Euro, wenn du in die Berge ziehst – jedoch nur, wenn du mindestens fünf Jahre bleibst und als Paar nach Ponga ziehst. Für jedes Kind, das geboren wird, bekommst du noch mal 3000 Euro.

Auch Rubiá im spanischen Galizien möchte mehr Menschen anlocken und belohnt speziell Familien mit Kindern, wenn sie ihren Wohnsitz in das Dorf verlegen. Dann bekommen sie jährlich rund 1800 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schweiz

Albinen ist ein kleines Dorf im Süden der Schweiz. Seit 2018 gibt es hier ein sogenanntes Wohnbau- und Familienförderungsprogramm. Damit soll der steigende Bevölkerungsverlust eingedämmt werden. Die Gemeinde will mit dem Programm vor allem jungen Menschen ermöglichen, Wohneigentum zu kaufen, und erwartet gleichzeitig, dass sich die Zugezogenen in den Vereinen engagieren, die die ältere Bevölkerung unterstützen und etwas für den Erhalt des lokalen Gewerbes tun.

Unterstützt werden diejenigen, die im Dorf ein Haus neu bauen, umbauen oder eine Wohnung beziehungsweise ein Haus kaufen. Finanzielle Unterstützung gibt es nur dann, wenn mindestens 70 Prozent der Bauleistungen von regionalen Unternehmen oder selbst durchgeführt werden. Alle Voraussetzungen gibt es im Detail auf dieser Website. Sind diese erfüllt, bekommen Einzelpersonen rund 25.000 Euro, Paare 50.000 Euro und pro Kind noch mal etwa 10.000 Euro. Ausgezahlt wird das Geld, wenn alle Bauprojekte abgeschlossen sind und sich der Wohnsitz offiziell in Albinen befindet.

USA

Morgantown im US-Bundesstaat West Virginia bietet Anreize für Menschen aus dem Ausland, die hier leben und arbeiten wollen. Dahinter steckt das sogenannte Ascend West Virginia Program: Jeder, der sich verpflichtet, mindestens zwei Jahre hier zu leben, bekommt umgerechnet rund 11.000 Euro. Und nicht nur das: Du kannst in der Zeit vor Ort kostenlos Ski fahren, Wildwasser-Rafting ausprobieren, einen Coworking-Space nutzen und an Gruppenaktivitäten teilnehmen, um Anschluss zu finden. Sämtliche Outdoor-Ausrüstung kannst du dir kostenlos ausleihen. Neben Morgantown bieten auch Greenbrier Valley, Eastern Panhandle und Greater Elkins das Programm an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Finanzspritze für Menschen, die von überall arbeiten können, bietet auch Vermont an – wenn sie in den US-Bundesstaat ziehen. Für das New Remote Worker Grant kannst du dich bewerben, wenn du für ein Unternehmen arbeitest, das nicht in Vermont angesiedelt ist, und du mehr als 13,39 US-Dollar pro Stunde verdienst. Dann bekommst du eine Summe von maximal 6800 Euro für deinen neuen Wohnsitz. Die Höhe der Vergütung hängt vom Standort ab.

Vermont bezahlt dich, wenn du in den Bundesstaat ziehst und von dort remote arbeitest. © Quelle: imago images/Panthermedia

Ein ähnliches Programm gibt es in Indiana, genauer in West-Lafayette. Leute, die remote arbeiten und hierherziehen, können sich für ein Umzugspaket in Höhe von rund 9000 Euro bewerben. Allerdings nur dann, wenn sie an oder in der Nähe der Forschungsuni arbeiten wollen und das Work-From-Purdue-Programm nutzen.

Der US-Bundesstaat Oklahoma möchte seine Stadt Tulsa vergrößern und hat dafür das Tulsa-Remote-Programm ins Leben gerufen. Jeder, der remote arbeiten kann, bekommt hier ein Stipendium über rund 9000 Euro sowie eine dreijährige Mitgliedschaft in einem lokalen Coworking-Space. Finanziert wird das Ganze von der gemeinnützigen George Kaiser Family Foundation.

Chile

In Chile bist du an der richtigen Adresse, wenn du auswandern, ein Start-up gründen und dabei noch finanziell unterstützt werden möchtest. Das Programm Start-up Chile unterstützt solche Vorhaben mit umgerechnet knapp 13.800 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Voraussetzung dafür ist eine Bewerbung mit der Vorstellung der Idee. Im besten Falle sollte das Produkt Weltmarktpotenzial haben. Dazu gibt es ein Arbeitsvisum für ein Jahr sowie Business-Kontakte vor Ort.

Australien

Endlose Weiten, rote Erde und eine außergewöhnliche Tierwelt – das klingt nach Australien. Hast du dir schon mal vorgestellt, wie es wäre, dort zu leben?

Falls das bei dir bis jetzt nur am Geld gescheitert ist, haben wir eine gute Nachricht: Die australische Stadt Quilpie in Queensland hat ein Programm ins Leben gerufen, um mehr Menschen in die kleine Stadt mit weniger als 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern zu locken.

Du bekommst zwar Geld, wenn du nach Quilpie ziehst, musst aber auch die australische Einöde mögen. © Quelle: imago images/Auscape \ UIG

Umgerechnet bekommst du rund 12.000 Euro, wenn du nach Quilpie ziehst und mindestens sechs Monate dort lebst. Vorher gibt es kein Geld. Außerdem musst du ein Stück Land kaufen und darauf bauen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben zwei Supermärkten gibt es hier noch einen Metzger, einen Bäcker, einen Friseur, ein Krankenhaus, eine Apotheke und zwei Schulen. Bauland gibt es bereits für rund 12.000 Euro, die Finanzspritze würde das also refinanzieren. Mehr Infos zum Programm gibt es hier.