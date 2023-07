Leinen los! 12 schöne Schiffsausflüge an Nord- und Ostsee

Die meisten Urlauberinnen und Urlauber an den Küsten von Nordsee und Ostsee hält es vorwiegend an den Stränden und im glitzernden Badewasser. Dabei lässt sich ein Urlaub am Wasser auch wunderbar mit einem maritimen Ausflug auf dem Wasser aufwerten.

Der reisereporter stellt eine Auswahl an schönen Schiffsabenteuern in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen vor.

1. Mit Kapitän Tadsen zu den Halligen

Gemessen in Seemeilen hat das Ausflugsschiff „Eilun“, das seit 40 Jahren vom Hafen auf der Nordsee-Insel Amrum in Schleswig-Holstein ablegt, schon zweimal die Welt umrundet. Der erfahrene Kapitän Bandix Tadsen schippert mit der „Eilun“ regelmäßig zu sieben Ausflugszielen, darunter die klassische Amrum-Rundfahrt (Dauer: vier Stunden) mit Zwischenstopp an den Robben- und Seehundkolonien.

Krabbenfahrt auf der „MS Eilun“: Ein Mitarbeiter holt den Fang ein. © Quelle: imago images/stock&people

Familien mit Kindern begeistert vor allem die zweistündige Krabbenfangfahrt. Beim Pulen wird den Lütten die kräftezehrende Arbeit der Krabbenfischer und der Unterwasser-Alltag der Krabben erklärt. Ein besonderes Erlebnis versprechen auch die Touren auf die landschaftlich einzigartigen Halligen Hooge, Gröde, Oland und Langeneß.

Jede Hallig hat ihre eigenen Besonderheiten und Kuriositäten. Beim einstündigen Landgang auf Gröde (neun Einwohnerinnen und Einwohner) können die Schiffspassagiere zum Beispiel die schöne Kirche besichtigen und am Kiosk von Monika selbst gebackene Knerken kosten.

Auch von der Insel Föhr stechen regelmäßig Ausflugsschiffe zu den Halligen oder zu Fischfang-Touren in See.

2. Mit der „Labor Sanitas“ in den Sonnenuntergang

Die „Labor Sanitas“, ein 23 Meter langer Traditionssegler, ist eigentlich für individuelle Gruppenreisen konzipiert. Doch an festen Terminen im Sommer läuft der 125 Jahre alte Gaffelsegler von der Insel Föhr zu schönen Tagesausflügen aus, darunter Erkundungsfahrten zu den Robben im Wattenmeer und kleine Törns in den Sonnenuntergang – eine maritim-literarische Lesung ist dabei inklusive. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer packen, sofern sie möchten, auf den Segeltouren mit an und helfen zum Beispiel beim Segelsetzen.

Außerhalb der Tagesfahrten-Termine kann das Schiff für Tagestouren mit bis zu 33 Personen und auch für längere Törns mit bis zu 20 Personen jedes Alters gebucht werden. Möglich sind zum Beispiel Klassenfahrten, Bildungsreisen, Seminare, Familienfeiern oder Yoga-Touren. Neben den individuellen Konzepten steht immer auch die Kunst des traditionellen Segelns im Fokus.

3. Auf Piratenfahrt bei Pellworm

Klarmachen zum Entern! Die „MS Nordfriesland“ setzt im Sommer in Pellworm die Segel für aufregende Piratenfahrten. An ausgewählten Terminen hissen Kinder im Alter zwischen vier und elf Jahren die Piratenflagge und schippern in Piraten-Outfits etwa 1,5 Stunden unter dem Kommando von Käpt’n Einauge zu den umliegenden Halligen und Seehundsbänken. Um am Ende das begehrte Piratenpatent zu erhalten, dürfen die Mini-Matrosen unter anderem das Schiff steuern. Nächster Termin: Montag, 31. Juli. Interessierte Familien sollten sich frühzeitig anmelden.

Von Pellworm legen außerdem Schiffe zu Ausflugsfahrten nach Hooge, Sylt, Amrum, Helgoland oder Föhr ab. Auch die Insel Norderoogsand, die in der Schutzzone des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer liegt und ausschließlich im Rahmen offizieller Ausflüge betreten werden darf, wird von Pellworm angefahren.

4. Mit dem Dreimaster durch die Lübecker Bucht

Der schneeweiße Dreimaster „Loth Lorien“ lief 1907 im norwegischen Bergen vom Stapel und wurde im Laufe der Jahrzehnte mehrfach vergrößert. Seit Mai läuft die modernisierte Barkentine von der Seebrücke in Grömitz zu rund zweistündigen Ausflugsfahrten aus.

Die Leichtmatrosinnen und Leichtmatrosen können sich entweder gemütlich den Wind in der Lübecker Bucht um die Ohren wehen lassen, den Sonnenuntergang bei einem kühlen Getränk genießen oder bei verschiedenen Aktivitäten wie einer Kletterpartie auf den Mast und einer Speedboat-Fahrt mitmachen.

Auf Sonder- oder Charterfahrten steuert die „Loth Lorien“ auch besondere Veranstaltungen wie die Kieler Woche oder „Ostsee in Flammen“ an. Alle Fahrten können auf der Website gebucht werden.

5. Kiel und Lübeck: Stadtrundfahrt auf dem Wasser

Die Landeshauptstadt Kiel lässt sich nicht nur zu Fuß, sondern auch per Schiff erkunden. Die „Gesegelte Stadtrundfahrt“ startet am Segelcamp an der Reventlouwiese und kombiniert Schnuppersegeln mit einer Stadtbesichtigung. An Bord lernen die Matrosinnen und Matrosen zunächst, wie man mit Segel, Pinne und Schot umgeht, und erfahren nebenbei interessante Hintergründe über Kiels Geschichte und über die Gebäude an der Wasserkante. Auf der Rundtour zeigen sich zum Beispiel der Olympiahafen von 1936, das Institut für Weltwirtschaft, der U-Boot-Bunker Kilian, die Schwentinemündung und das Institut für Meereskunde.

Etwas gemütlicher geht es bei den klassischen Rundfahrten auf den SFK-Fährschiffen vom Kieler Hafen nach Laboe zu. Die Routen führen zum Beispiel zu mehreren Traditionsseglern, den Skandinavienfähren, Werften, Schleusen sowie zum Nord-Ostsee-Kanal.

Lübeck von der Wasserseite: Die Altstadt lässt sich mit E-Booten, Kanus und auf Stand-up-Paddling-Boards umrunden. © Quelle: LTM/O.Malzahn

Genau wie Kiel lässt sich auch Lübeck wunderbar von der Wasserseite besichtigen. An den grünen Ufern und den historischen Fassaden der malerischen Altstadtinsel kann man zum Beispiel mit Kanus, Stand-up-Paddling-Boards oder E-Booten, die an mehreren Stationen ausgeliehen werden können, sanft vorbeigleiten. Besonders idyllisch lässt sich die Tour mit einem Abstecher zu den Traditionsseglern im Museumshafen an der Untertrave oder mit einer Kanutour entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze auf der Wakenitz, dem „Amazonas des Nordens“, erweitern.

6. Travemünde: Schiffe gucken vom Windjammer-Deck

Eine Ausfahrt kann man mit dem majestätischen Großsegler „Passat“ leider nicht mehr unternehmen, denn die riesige Viermastbark liegt nach 39 Kap-Horn-Umsegelungen und vielen stürmischen Abenteuern auf den Weltmeeren nun am Priwallufer in Travemünde im wohlverdienten Ruhestand. Dafür können Touristinnen und Touristen vom Deck der Schiffslegende wunderbar das Treiben auf dem Wasser beobachten, wenn tuckernde Fischkutter, dröhnende Frachtschiffe oder hochmoderne Kreuzfahrtschiffe und historische Segelboote im großen Fährhafen von Travemünde ein- und auslaufen.

Die riesige „Passat“ kämpfte sich einst durch die Weltmeere. Jetzt dient der Windjammer als schwimmendes Museum in Travemünde. © Quelle: imago images/imagebroker

Nebenbei können Besucherinnen und Besucher in einer interaktiven Ausstellung den Tagebuchaufzeichnungen des Schiffsjungen Herbert Scheuffler folgen und dabei viel über den Windjammer von 1911 und das Leben auf dem Schiff erfahren. Eintritt: 7 Euro, Kinder und Jugendliche 3,50 Euro.

7. Wilhelmshaven: ein Besuch bei den Schweinswalen

Einen besonderen Fokus auf die einzigartige Wasserwelt in Niedersachsen legt das Wattenmeer-Besucherzentrum in Wilhelmshaven. Auf speziell dafür konzipierten Ausflugsfahrten erklären fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Tier- und Pflanzenwelt in der zum Weltkulturerbe der Unesco zählenden Landschaft. Angesteuert werden unter anderem die Ruheplätze der Seehunde im Jadebusen – natürlich ohne die Tiere zu stören. Unterwegs wird auch ein Schleppnetz ins Wasser gelassen und der Fang, der zumeist aus Fischen, Seesternen, Krebsen, Muscheln und anderen Meereslebewesen besteht, genau erklärt. Danach werden die Tiere wieder ins Wasser entlassen.

Ein Schweinswal in der Nordsee: Um die scheuen Tiere zu sehen, braucht es etwas Glück. © Quelle: imago images/blickwinkel

Mit etwas Glück lassen sich in der Ferne auch Schweinswale beobachten – die besten Chancen auf eine Sichtung gibt es an den „Schweinswaltagen“, die an ausgewählten Terminen ausgerichtet werden. Tickets für die etwa anderthalbstündigen Erlebnisfahrten gibt es bis zum Vortag online oder am Kassenhäuschen der Reederei Warrings am Helgolandkai.

8. Auf der „MS Albrecht“ durch das Wangerland

In den Häfen von Horumersiel und Hooksiel läuft eines der letzten „reinen“ Ausflugsschiffe der deutschen Nordseeküste aus: die „MS Jens Albrecht“. Ziel sind die maritimen Highlights im Wangerland zwischen Wilhelmshaven und Wangerooge. Dazu zählen zum Beispiel der Marinehafen von Wilhelmshaven, Seehundbänke, der Jade-Weser-Port und mehrere Leuchttürme. Auf ausgewählten Fahrten gibt es auch einen „Schaufischfang“, der den großen Artenreichtum im Wattenmeer aufzeigt. Die Tiere werden per Netz gefangen und danach wieder freigelassen.

Die Schiffsfahrten können je nach Angebot mit einem Abstecher zu den „großen Pötten“ in der Deutschen Bucht oder mit Umrundungen einiger Ostfriesischer Inseln erweitert werden, darunter Spiekeroog und die unbewohnte Insel Oldeoog. Bei einem Zwischenhalt auf Wangerooge können Matrosinnen und Matrosen auch eine Runde mit der putzigen Insel-Eisenbahn drehen.

Auf der anderen Seite des Jadebusens, in Fedderwardersiel auf der Halbinsel Butjadingen, liegt der Heimathafen der „Wega II“. Das Schiff bricht im Sommer regelmäßig zu Piratenabenteuer-Fahrten mit Schatzsuche für Familien mit Kindern sowie zu Wattenmeer-Erkundungen, Sonnenuntergangs-Fahrten und zu Sonderfahrten zur Vogelinsel Mellum auf.

Wenn Wetter und Gezeiten passen, macht das Ausflugsschiff „Wega II“ schon mal auf einer Sandbank halt. © Quelle: imago images/stock&people

Für echte Fans des Nordens navigiert die „Wega II“ auch zu den berühmten Leuchttürmen „Kleine Kaiserbalje“, „Robbenplate“ und zum legendären „Roten Sand“. Unterwegs wird die Geschichte und Bedeutung der Leuchtfeuer erklärt – ebenso wie Einzelheiten über die vielen Schiffe, die unterwegs passiert werden.

10. Mit Käpt’n Heiner auf dem Fischkutter

Kapitän Heiner Tholen, ein echter Seemann aus Norden, betreibt einen der letzten traditionellen Holz-Krabbenkutter an der Nordseeküste. An den Sommer-Wochenenden, und bei voller Auslastung auch unter der Woche, steuert Heiner die blau-weiße „Nordmeer“ vom Hafen in Norddeich durch das niedersächsische Wattenmeer zu den Seehundbänken vor Juist und Norderney.





Auf dem Weg dorthin zeigt die Crew der Besucherbesatzung mit bis zu zwölf Personen, wie der traditionelle Krabbenfang auf dem Kutter von 1979 funktioniert. Alle Infos gibt‘s auf der Website der „Nordmeer“.

11. Mit der „MS Ostseebad Rerik“ zum Vogelgucken

Ein Eindruck vom maritimen Leben in der Ostsee lässt sich bestens auf einem Schiffsausflug mit der „MS Ostseebad Rerik“ oder der „MS Salzhaff“ verschaffen. Die Fahrgastschiffe schippern vom zauberhaften Ort Rerik durch ein Salzhaff unter anderem zur Insel Poel, zur Halbinsel Wustrow und zum Boiensdorfer Werder.

Vogelfans sollten für die idyllische Ausfahrt ein Fernglas einpacken, denn die Region ist ein wichtiges Brutgebiet. Die Tier- und Pflanzenwelt wird während der Fahrt von fachkundigen Experten erläutert.

12. Mit dem Boot zu Rügens Kreidefelsen

Die Kreidefelsen auf der Insel Rügen zählen zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Erst vor wenigen Monaten hat über dem berühmten Königsstuhl ein neuer Skywalk eröffnet.

Doch den besten Blick auf die schneeweiß schimmernden Klippen haben Touristinnen und Touristen noch immer von der Wasserseite. Deshalb sind die Bootstouren auf der Ostsee-Insel in Mecklenburg-Vorpommern im Sommer besonders stark nachgefragt.

Beliebte Bootstour in Mecklenburg-Vorpommern: Im Sommer legen täglich Ausflugsboote zu den Kreidefelsen auf Rügen ab. © Quelle: imago images/imagebroker

Eine umfassende Schiffsroute, die auch weitere schöne Sehenswürdigkeiten umfasst, bietet „Get Your Guide“ an. Auf einer zehnstündigen Schiffsfahrt von der Seebrücke Sellin geht es zunächst zur Halbinsel Mönchgut, zum Greifswalder Bodden und anschließend unter der imposanten Rügenbrücke hindurch zur Halbinsel Wittow und zum Kap Arkona. Der Höhepunkt der Tour ist natürlich die Fahrt durch den Nationalpark Jasmund mit tollem Ausblick auf die wildromantischen Kreidefelsen. Mit an Bord ist ein fachkundiger Guide, der alles Wissenswerte über die Landschaften erklärt und Fragen beantwortet.

