Mitten in den Herbstferien: An Londoner Flughafen drohen Streiks

Der internationale Flughafen Heathrow ist Londons wichtigster internationaler Flughafen. Und so trifft es jedes Mal viele Reisende, wenn an dem wichtigen Drehkreuz gestreikt wird. In wenigen Wochen ist es wieder so weit: Dieses Mal streiken weder das Sicherheitspersonal noch die Fluglotsen, sondern 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Gepäckbändern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir erklären, welche Auswirkungen die mehrtägigen Streiks haben könnten und welche Rechte du hast.

Kleinstädte in Europa: Diese 12 Orte sind zum Träumen schön Paris, Wien und Prag sind wunderschöne Metropolen in Europa. Doch es gibt auch bilderbuchgleiche Kleinstädte auf dem Kontinent! Wir stellen die schönsten Kleinstädte Europas vor – von Italien bis Schottland. Hier den ganzen Artikel lesen

Streiks am Flughafen Heathrow für 13 Tage im Oktober angekündigt

Wie die britische Zeitung „Travel Weekly“ berichtet, sind die Streiks in zwei Wellen geplant: Die Mitglieder der Gewerkschaft Unite drohen mit Arbeitsniederlegungen vom 6. Oktober, 17.30 Uhr, bis zum 9. Oktober, 6 Uhr und vom 20. Oktober, 5.30 Uhr, bis zum 30. Oktober, 6 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Grund für die angekündigten Streiks ist ein andauernder Lohnstreit. Wie die britische Zeitung „City A.M.“ zusammenfasst, hatte sich der Ausrüstungslieferant Vanderlande Industries, der Gepäckbanddienste am Flughafen betreibt, mit Unite gestritten, deren Mitglieder nun ein Gehaltsangebot unter der Inflationsrate abgelehnt haben.

Die Gewerkschaft Unite habe zuvor erklärt, dass, wenn ihre Mitglieder sich zu einem Streik entschließen würden, „alle Terminals und die Gepäckabfertigung der Fluggesellschaften lahmgelegt werden würden“.

Damit wäre Chaos am Flughafen vorprogrammiert, zudem die Streiks in die Semesterferien sowie die Schulferien in Großbritannien fallen, die dort zwischen dem 23. und 27. Oktober beginnen.

Auch die deutschen Herbstferien finden während der zwei geplanten Arbeitskampfwellen statt. Beispielsweise sind in NRW und Sachsen vom 2. bis zum 14. Oktober Herbstferien, in Brandenburg vom 23. Oktober bis zum 4. November.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Rechte haben Reisende bei Streiks?

Sollte ein Verkehrsmittel aufgrund von Streiks ausfallen, haben Reisende Anspruch auf eine Ersatzbeförderung. Bei mehr als drei Stunden Verspätung haben sie ein Recht auf Entschädigung oder können den kompletten Fahrpreis erstattet bekommen.

Das ist in der EU-Fahrgastrechteverordnung geregelt und gilt für Zug-, Flug-, Schiff- und Busreisen innerhalb der EU. Auch beispielsweise Flüge aus einem Nicht-EU-Land in die EU sind eingeschlossen!

Mehr zum Thema Wissen für Flug-Nerds 9 Rechte, die wirklich alle Flugreisenden haben

Um die Entschädigung einzufordern, füll im Falle einer Flugverspätung das EU-Formular für Fluggastbeschwerden aus und sende es an deine Airline. Hast du eine Pauschalreise gebucht, muss sich der Veranstalter darum kümmern, dass du an deinem Ziel ankommst.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.