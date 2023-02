Bei der Lufthansa herrscht wegen einer IT-Panne Chaos. Ausgelöst wurde die durch Bauarbeiten an einer Bahnstrecke, Glasfaserleitungen wurden durchtrennt. Und nicht nur das: Offenbar wurde über die durchtrennten Leitungen auch noch Beton gegossen. Die Telekom arbeitet „mit Hochdruck“ an der Reparatur.

Beton über angebohrte Kabel gegossen: Telekom arbeitet an Reparatur in Frankfurt

Bonn. Die Deutsche Telekom hat Angaben der Lufthansa bestätigt, wonach der gravierende IT-Ausfall bei der Fluggesellschaft durch Bauarbeiten an einer Bahnstrecke im Frankfurter Nordwesten ausgelöst wurde – dort verläuft eine S-Bahn-Trasse. Ein Bagger mit einem Erdbohrer habe dort am späten Dienstagnachmittag vier Glasfaserleitungen in einer Tiefe von fünf Metern durchtrennt, sagte ein Telekom-Sprecher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch. Es handele sich auch um Leitungen für Großkunden, auf einer sei die Lufthansa „drauf gewesen“.

Mit Hochdruck werde daran gearbeitet, die Kabel zu reparieren. Gegen Mittwochmittag seien bereits zwei Leitungen wieder funktionsfähig gewesen. Die Reparaturen gestalteten sich aber äußerst schwierig, da es sich um eine enge Baugruppe handele, in der nur eine Person arbeiten könne. Über einen weiteren Grund der komplizierten Reparatur berichtete die Hessenschau. Demnach bohrten die Bauarbeiter nicht nur die vier Glasfaserkabel durch, sondern gossen auch noch Beton darüber.

Ein Lufthansa-Sprecher erläuterte gegenüber dem RND, sein Unternehmen rechne damit, dass am frühen Abend die Verbindungen wieder stehen werden. Dann könnten die IT-Systeme hochgefahren werden. Bis sich der Flugverkehr normalisiere, werde es aber noch einige Zeit dauern, da viele Flugzeuge und Crews nicht an den Flughäfen seien, wo sie eigentlich sein müssten.

