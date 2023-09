Lufthansa-Mitarbeiter sehen Flugbetrieb in Frankfurt gefährdet

Die Situation bei der Lufthansa in Frankfurt sei ernst! Das berichtet die Personalvertretung der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Airline, sogar von einem möglichen Kollaps des Flugbetriebs ist die Rede.

Von außen betrachtet scheint es bei der größten deutschen Fluggesellschaft derzeit wieder deutlich besser zu laufen. 65 Millionen Menschen aus Deutschland wollen einer Untersuchung zufolge 2023 mindestens einmal Urlaub machen – viele davon nehmen für An- und Abreise das Flugzeug.

Außerdem gaben die deutschen Airlines diesen Sommer insgesamt wieder ein deutlich besseres Bild ab als im Chaos-Sommer 2022. „Das große Chaos des letzten Sommers ist weitestgehend ausgeblieben“, resümierte kürzlich das Fluggastrechteportal Flightright.

Trotzdem habe ein Großteil der Airlines ihre internen Probleme noch immer nicht vollständig behoben. Die europäische Flugsicherheitsbehörde Easa hatte die Airlines bereits Anfang des Sommers gewarnt, die Probleme bei Materiallieferungen und Personalengpässen nicht zu unterschätzen.

Weniger Crewmitglieder an Bord als vorgesehen

Doch genau das scheint der Lufthansa jetzt auf die Füße zu fallen. Wie das Luftfahrtportal „Aerotelegraph“ mit Bezug auf ein Schreiben der Personalvertretung am Flughafen Frankfurt berichtet, heben derzeit täglich viele Lufthansa-Flüge mit kleineren Crews als vorgesehen von dem Airport ab.

Der Krankenstand an den Lufthansa-Standorten Frankfurt und München ist dem Bericht zufolge aktuell sehr hoch. © Quelle: IMAGO/Funke Foto Services

Auch für den Oktober sei kaum Besserung in Sicht. Der aktuelle Flugplan der Lufthansa passe nicht mit den Einsatzplänen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen – normalerweise besetzte Positionen in der Kabine seien derzeit teilweise nicht besetzt. Zu dieser Situation kommt es laut „Aerotelegraph“ jedoch nicht nur wegen Personalengpässen bei der Lufthansa, sondern auch wegen eines aktuell hohen Krankenstandes.

Ein ähnliches Problem herrsche derzeit am Standort in München. Auch dort gebe es aktuell viele Krankmeldungen, so „Aerotelegraph“. Am Münchner Flughafen sollen einem Bericht von „Loyaltylobby“ zufolge außerdem rund 30.000 Gepäckstücke von Lufthansa-Reisenden sowie Crewmitgliedern darauf warten, zu ihren Besitzerinnen und Besitzern zurückzukehren. Zur Entlastung der Abfertigung seien teilweise sogar Flüge gestrichen worden.

Im März 2024 läuft der Vertrag mit dem aktuellen Abfertigungsunternehmen am Airport in München aus, ein Wechsel soll dann Besserung bringen – die Firma Swissport Losch sieht ihren Anteil an der katastrophalen Situation nach eigener Aussage jedoch als sehr gering an.

Lufthansa macht Extremwetter für Probleme verantwortlich

Auf Nachfrage des reisereporters erklärte eine Sprecherin der Lufthansa, dass viele dieser Probleme auf extreme Wetterereignisse zurückzuführen seien. Gewitter und Starkregen hätten an den „Drehkreuzen in Frankfurt und München vergleichsweise häufig den Flugverkehr beeinträchtigt.“ In der Folge sei „die Einsatzplanung, zum Beispiel der Crews“ durcheinandergeraten.

„Um die operative Stabilität auch für die kommenden Wochen und Monate sicherzustellen“ habe die Lufthansa bereits weitere Maßnahmen ergriffen, so die Sprecherin. Trotzdem sei man aufgrund der aktuellen Situation auch im Austausch mit der Personalvertretung.

Krisenteam soll eingesetzt werden

Aufgrund der schwierigen Situation fordert die Personalvertretung der Lufthansa-Mitarbeitenden, dass die Fluggesellschaft ein Krisenteam einrichte. Dieses soll ermitteln, wie die Fehlkalkulationen beim Personal zustande kommen konnte, und eine Lösung für die aktuelle Situation finden.

