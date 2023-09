Lufthansa: Neue Flugzeugkabine soll für mehr Komfort sorgen

Wer es nach Check-in und Sicherheitskontrolle endlich in den Flieger geschafft und seinen Sitzplatz gefunden hat, steht an Bord gleich vor der nächsten Herausforderung: das Handgepäck verstauen. Während kleinere Rucksäcke sowie Laptop- oder Handtaschen in der Regel unter dem Vordersitz Platz finden, muss größeres Handgepäck in das obere Staufach. Doch das ist manchmal gar nicht so einfach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Platz ist knapp, und einige Reisende werfen ihre Gepäckstücke einfach wahllos rein (was übrigens zu den Todsünden an Bord zählt), sodass nicht jeder Reisende einen Platz zum Verstauen findet. Für Abhilfe beim Tetris-Spiel mit den unzähligen Trolleys und unförmigen Taschen könnten größere Fächer sorgen. Genau die will die Lufthansa nun einführen. Und das sind nicht die einzigen Neuerungen an Bord, von denen Lufthansa-Reisende in Zukunft profitieren sollen.

Handgepäck im Flieger: Habe ich Anspruch auf das Fach über mir? Sein Handgepäck haben viele Reisende gerne nah bei sich, sind doch meist wichtige und für den Flug notwendige Dinge drin. Stets griffbereit ist es im Fach über dem Sitzplatz, aber habe ich ein Recht auf dieses Fach? Hier den ganzen Artikel lesen

Auf Kurz- und Mittelstrecke: Bald mehr Platz für Gepäck und Beine

Ab dem Frühjahr 2025 will die Lufthansa insgesamt 38 Airbus A320, die bereits für die Airline fliegen, nach und nach mit einer neuen Kabine ausstatten. Das teilte die Lufthansa Group am Mittwoch, 27. September, mit. Von der neuen Kabinenausstattung werden Reisende profitieren, die Kurz- und Mittelstrecke fliegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Die neue Kabine soll dank 40 Prozent größerer Fächer mehr Platz für Handgepäck bieten. In diesen sollen die Gepäckstücke vertikal verstau werden können, und zwar laut Lufthansa „viel schneller und komfortabler“.

Reisende dürfen sich außerdem über mehr Beinfreiheit freuen. Denn die Kabine wird mit neuen Sitzen ausgestattet. Bei diesen sind die Lehnen ergonomisch geformt, was offenbar für mehr Platz im Fußraum sorgt. Zugleich soll die Anzahl der Sitze an Bord die gleiche bleiben.

Erstmals auf Kurzstrecke: Halterung für Tablets und Smartphones

Wer sein Handy oder Tablet laden möchte, der oder dem steht im Sitz ein eigener USB-Anschluss zur Verfügung. Erstmals auf Kurzstrecke soll es für alle Sitze eine spezielle Halterung für Tablets und Smartphones geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dadurch können die Passagierinnen und Passagiere auf ihrem eigenen Geräten bequemer Filme oder Serien schauen können. So musst du dein Handy nicht in der Hand halten oder erst solide auf dem Klapptisch stellen.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.