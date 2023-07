Lufthansa plant neue Maßnahmen für schnelleres Boarding

Wer dieses Jahr mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegt, muss für ein Ticket meistens tief in die Tasche greifen – Fliegen ist 2023 noch mal deutlich teuer geworden. Trotzdem müssen sich die Reisenden weiterhin mit Verspätungen und Flugausfällen herumschlagen, da kann das Verständnis schon einmal geringer sein.

Darüber sind sich auch die Verantwortlichen bei der Lufthansa bewusst: „Wir wollen einen Sommer mit sehr viel zufriedeneren Gästen und mehr Stabilität als im letzten Jahr“, sagte Airline-Chef Jens Ritter zuletzt. Um das zu gewährleisten, will die Fluggesellschaft ein Maßnahmenpaket ergreifen, welches dafür sorgt, dass die Pünktlichkeitsrate der Flüge sich erhöht.

Umbau der Gates am Frankfurter Flughafen soll helfen

Eine der Maßnahmen, die Ritter nannte, ist das sogenannte Kombi-Boarding. Dafür wurde ermöglicht, dass an mehreren Gates am Airport in Frankfurt Flugreisende über zwei Treppen in das Flugzeug gelangen oder auch aussteigen können. Die hinteren Sitzreihen müssen also nicht an allen anderen Reisenden vorbei und werden weniger aufgehalten. Die Lufthansa erhofft sich dadurch weniger Verzögerungen – besonders vor dem Abflug.

Mit Problemen beim Abflug hängt auch die nächste Maßnahme zusammen. Die Luftfahrtgesellschaft plant nämlich in Zukunft nach eigenen Angaben mehr Zeitpuffer bei den ersten Flügen des Tages ein. Eine Analyse dieser hätte ergeben, dass dort aufkommende Verspätungen und Probleme sich durch den kompletten Tag ziehen und häufig auch bei weiteren Flügen zu Verspätungen führen, so der Lufthansa-Chef.

An beiden Drehkreuzen Frankfurt und München würden zudem neuartige Scanner die Passagier- und Handgepäckkontrollen bereits beschleunigen.

Bereits Anfang des Jahres hatte der Lufthansa-Konzern ein umfangreiches Update seiner App bekannt gegeben. Reisende können damit nun nachschauen, wo die Schlagen bei den Sicherheitskontrollen am kürzesten sind. In den kommenden Monaten seien weitere Updates der App geplant, so Jens Ritter.

Außerdem setze die Lufthansa dieses Jahr eine künstliche Intelligenz ein, die die Auswirkungen von Flugausfällen und Verspätungen so gering wie möglich halten soll: Falls größere Gruppen an Bord sind, die Anschlüsse erreichen müssen, soll diese den Flug zum Beispiel priorisieren und bestmögliche Alternativen anbieten.

Die Lufthansa setzt derzeit nicht alle Flieger der Flotte ein, um Reserven bei möglichen Problemen zu haben. © Quelle: imago images/CHROMORANGE

Um Probleme bei der Gepäckabfertigung zu verringern, arbeitet die Lufthansa seit diesem Jahr auch mit dem IT-Anbieter Sita zusammen. Ein neues System soll dafür sorgen, dass fehlgeleitetes Gepäck nicht mehr manuell an Besitzerinnen und Besitzer umgeleitet werden muss.

Eine detaillierte Auflistung des kompletten Maßnahmenpakets konnte die Lufthansa auf Nachfrage des reisereporters leider noch nicht zur Verfügung stellen.

Weniger Auslastung als möglich

Die Lufthansa plant für diesen Sommer mit einer deutlich geringeren Auslastung als zuerst angenommen. Tausende Flüge seien gestrichen worden, damit ein stabiler Betrieb möglich sei. So würden mehr Ersatzmaschinen und Crews zur Verfügung stehen. Die Kapazitäten werden auch zu den Hochzeiten in diesem Sommer nur bei circa 85 Prozent des Vorkrisen-Niveaus liegen, so Ritter.

Dass die Lufthansa versucht, ihren Ruf wieder zu verbessern, verwundert nicht, im aktuellen Skytrax-Ranking landet die Airline nur auf Platz 21. Für die Fluggesellschaft ein sehr enttäuschendes Ergebnis in einem der wichtigsten Rankings der Luftfahrtbranche.

