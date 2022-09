Bei der Lufthansa steht am Freitag ein Piloten-Streik an. Deswegen streicht Deutschlands größte Airline 800 Flüge. Welche Airports betroffen sind: ein Überblick.

Tausende Passagiere werden wohl betroffen sein: Die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa sind für diesen Freitag, 2. September, zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Bestreikt werden sollen sämtliche Abflüge aus Deutschland der Kerngesellschaft Lufthansa sowie der Lufthansa Cargo, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mit.

Streik bei Lufthansa: Worauf müssen sich Passagiere einstellen?

Reisende müssen sich infolge der Arbeitsniederlegung auf massive Auswirkungen gefasst machen – und das in der Hauptrückreisezeit zum Ende der Schulferien in mehreren Bundesländern.

Streik der Lufthansa-Piloten trifft Tausende Passagiere

Die Lufthansa streicht am Freitag nahezu ihr komplettes Programm: An den Drehkreuzen München und Frankfurt fallen insgesamt rund 800 Flüge aus, davon werden voraussichtlich etwa 130.000 Passagiere betroffen sein, wie die Airline am Donnerstag mitteilte. Fest steht aber: Der Streik hat auch Auswirkungen auf die anderen Flughäfen in Deutschland. Ein Überblick.

Flughafen Frankfurt: Welche Flüge fallen aus?

Wie viele Flüge konkret an Deutschlands größtem Flughafen ausfallen, kommuniziert die Lufthansa nicht. „Der Großteil der Abflüge betrifft aber den Flughafen Frankfurt“, so eine Sprecherin zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Im Rahmen des Lufthansa-Streiks fallen fast alle Lufthansaflüge aus – davon betroffen sind sowohl innerdeutsche Verbindungen wie Flüge ins Ausland. So wurden unter anderem Verbindungen nach Mallorca, Barcelona, Malta, Paris, Kopenhagen, Venedig, Bologna und Mailand gestrichen.

Sollte es zu Verspätungen oder Ausfällen kommen, sollen die Fluggäste per E-Mail, SMS oder per App informiert werden. Wer sicher gehen will, checkt den Flugstatus regelmäßig. Dazu müssen die jeweiligen Flugdaten sowie Start- und Zielflughafen in ein Formular auf der Lufthansa-Webseite eingegeben werden.

Die Flüge der Lufthansa-Tochter Eurowings Discover werden am Flughafen Frankfurt wie geplant durchgeführt. Sie verbinden Frankfurt mit Urlaubszielen wie Palma oder Hurghada, aber auch mit verschiedenen Zielen in den USA.

Flughafen München: Welche Flüge fallen aus?

Auch für München kommuniziert die Lufthansa weder die genaue Anzahl der Flugausfälle – noch, wie wie viel Prozent der gestrichenen Verbindungen ins Ausland und welche zu Städten innerhalb Deutschlands geführt hätten. Auf der Homepage des Münchner Flughafens finden sich laut der „Süddeutschen Zeitung“ etwa 270 Lufthansa-Flüge im Flugplan, der erste war um 6.05 Uhr nach Stockholm angesetzt, der letzte um 22.45 Uhr nach Bangkok.

Flugausfälle und Verspätungen: Welche Rechte haben Flugreisende?

Während die Verbindung nach Schweden am Donnerstagnachmittag noch im Plan stand, war die in Thailands Hauptstadt bereits annulliert. Ähnlich wie am Frankfurter Flughafen fallen unter anderem auch Flüge zu den beliebten Urlaubszielen Mallorca, Mykonos, Porto, Paris, Madrid und Rom aus.

Flughafen Berlin BER: Welche Flüge fallen aus?

Wegen des angekündigten bundesweiten Streiks der Lufthansa-Piloten am Freitag, 2. September 2022, sind auch am BER sämtliche Flüge der Fluggesellschaft für diesen Tag gestrichen worden. Das geht aus den Fluginformationen auf der Internetseite des BER hervor. Lufthansa fliegt von Schönefeld aus ausschließlich die innerdeutschen Ziele Frankfurt und München an. Fast alle Verbindungen aus diesen und in diese beiden Städte fielen am Freitag aus, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Genauere Infos zu einzelnen Regionen wurden zunächst nicht bekannt. Schon bei einem ersten Warnstreik der Piloten vor wenigen Wochen wurden nahezu alle Lufthansa-Verbindungen am BER gestrichen.

Flughafen Hamburg: Welche Flüge fallen aus?

Hamburg ist vom Streik ebenfalls betroffen: 22 Abflüge zu den beiden Drehkreuzen fallen aus, rund jeder siebte der für Freitag ursprünglich geplanten Flüge. Etwa ebenso viele Flüge von Frankfurt und München zum Helmut-Schmidt-Flughafen wurden ebenfalls gestrichen.

Auf der Online-Flugtafel des Hamburger Flughafens wurden alle betroffenen Flüge bereits am Donnerstag als „gestrichen“ markiert. „Alle Gäste mit Kontaktdaten in der Buchung werden von Lufthansa über SMS oder Mail informiert“, hieß es bei der Flughafengesellschaft. Fluggäste sind zudem gebeten, sich über www.lufthansa.com fortlaufend zu informieren. Bis auf einen gestrichenen Flug aus Frankfurt verzeichnet die Tafel für Samstag bislang keine Ausfälle in Hamburg.

Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn: Welche Flüge fallen aus?

Bereits Donnerstagnachmittag sagte die Lufthansa 28 der insgesamt 36 für Freitag geplanten Starts und Landungen in Düsseldorf ab, wie die Homepage des Flughafens zeigte. Die Lufthansa fliegt von Düsseldorf aus nach Frankfurt und München.

Am Flughafen Köln/Bonn strich die Fluggesellschaft demnach fünf von acht geplanten Starts und Landungen. Von Köln/Bonn aus steuert die Lufthansa lediglich München an.

Flughafen Hannover: Welche Flüge fallen aus?

Auch der Flughafen Hannover-Langenhagen richtet sich auf mögliche Streikfolgen für mehrere Verbindungen der Lufthansa am Freitag ein. Bis zum Donnerstagnachmittag wurden drei der sieben Abflüge nach Frankfurt und München auf der Flughafen-Homepage als gestrichen angezeigt. Auch bei den Ankünften waren demnach schon drei von sieben Flügen betroffen.

Flughafen Bremen: Welche Flüge fallen aus?

Bis zum Donnerstagnachmittag wurde etwa die Hälfte der geplanten Flüge in Bremen gestrichen, wie Airport-Sprecherin Andrea Hartmann auf Anfrage sagte. Vier der sieben Abflüge und drei der sieben Ankünfte fallen demnach aus. Weitere Änderungen seien nicht ausgeschlossen, sagte Hartmann am Donnerstag.

Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden: Welche Flüge fallen aus?

Der für Freitag angekündigte Streik der Piloten der Lufthansa hat auch Auswirkungen auf die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden. In Leipzig werde ein Flug von und nach Frankfurt gestrichen, in Dresden drei, wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG am Donnerstag mitteilte.

Flughafen Stuttgart: Welche Flüge fallen aus?

Auf Passagiere in Baden-Württemberg hat der geplante Streik der Lufthansa nur geringe Auswirkungen.

Am Stuttgarter Flughafen bediene die Lufthansa die Ziele München und Frankfurt, teilte eine Sprecherin mit. Am Freitag seien planmäßig drei Flüge nach und drei Flüge von München sowie drei Flüge nach und zwei Flüge von Frankfurt vorgesehen. Die Frankfurt-Flüge seien alle gestrichen worden, teilte die Sprecherin am Donnerstag mit. Die München-Flüge heben hingegen wohl ab, da diese von der Lufthansa Cityline durchgeführt werden, wie die Sprecherin mitteilte.

Am Bodensee-Airport in Friedrichshafen wurden laut einem Sprecher zwei der fünf Lufthansa-Flüge nach und von Frankfurt abgesagt. Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ist hingegen nicht betroffen, da die Lufthansa den Flughafen nicht anfliegt.

RND/gei/dpa