Das sind die 10 schönsten Urlaubsorte in Luxemburg

Luxemburg ist eines der kleinsten Länder der Welt und erstreckt sich über eine Fläche von nur 2586,4 Quadratkilometern – das ist in etwa dreimal so groß wie Berlin. Die meisten Sehenswürdigkeiten konzentrieren sich auf Luxemburg-Stadt, doch obwohl das Land klein ist, ist die Erlebnisdichte groß und es gibt viel zu sehen. Wir nehmen dich mit zu einer Reise quer durchs Land – zu den schönsten Urlaubsorten in Luxemburg.

1. Luxemburg-Stadt

Wer in Luxemburgs Hauptstadt ankommt, gerät sofort ins Staunen: Die Altstadt mit ihren engen und verwinkelten Gassen und den gut erhaltenen historischen Gebäuden ist malerisch schön und zeigt jeden Tag aufs Neue, dass sie ihren Status als Unesco-Weltkulturerbe verdient. Schlendert man durch die Stadt, erlebt man überall einen spannenden Mix aus Mittelalter und Moderne. Im Kontrast zu den historischen Häusern steht die Groussgaass: die Haupteinkaufsmeile von Luxemburg mit ihren zahlreichen Geschäften.

Luxemburgs Hauptstadt bezaubert mit einer charmanten Altstadt. © Quelle: imago images/Westend61

Eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten ist das Palais Grand-Ducal. Der großherzogliche Palast wurde bereits Ende des 16. Jahrhunderts erbaut und hatte unterschiedliche Funktionen: Mal war er Rathaus, mal Regierungssitz. Heute ist das Palais Grand-Ducal der Wohnort des luxemburgischen Großherzogs. Genauso beeindruckend sind die Kasematten von Luxemburg: zahlreiche Höhlen aus dem 17. Jahrhundert, die in den Fels gehauen wurden.

Weitere Highlights in Luxemburgs Hauptstadt sind die Festungsanlage Fort Thüngen, die Adolphe-Brücke, die auf 42 Metern Höhe vom oberen Luxemburg über das untere Luxemburg ragt und der spektakulärste Blick über die Stadt auf dem „schönsten Balkon Europas“. Die Aussichtsplattform Chemin de la Corniche liegt auf den Felsen der Festungsanlagen von Luxemburg, in denen auch die Kasematten liegen, und bietet einen sagenhaften Blick über das Großherzogtum.

2. Müllerthal

Ein Wanderparadies mit Natur pur wartet im Nordosten des Landes im malerischen Müllerthal. Das Land mag klein sein, doch Luxemburg verfügt über eines der dichtesten Netze an Wanderwegen in ganz Europa. Deshalb wird die Gegend auch als „Kleine Luxemburger Schweiz“ bezeichnet.

Das Müllerthal in Luxemburg wird auch als „Kleine Luxemburger Schweiz“ bezeichnet. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Die Natur zeigt sich hier von ihrer schönsten und wildesten Seite. Am besten tauchst du in die Landschaft ein, wenn du zu Fuß losziehst. Ein Highlight ist der Müllerthal-Trail, der über 112 Kilometer vorbei an rauschenden Flüssen und Bächen, moosigen Wäldern, imposanten Felsenlandschaften und dichten Wäldern führt. Unterwegs gibt es mehrere Aussichtspunkte und kulturelle Stätten wie historische Burgen.

3. Echternach

Wer im Müllerthal unterwegs ist, darf einen Besuch im Städtchen Echternach keinesfalls verpassen. Denn dabei handelt es sich nicht nur um die Hauptstadt der Region Müllerthal, sondern auch um die älteste Stadt Luxemburgs! Noch heute thronen Überreste einer römischen Villa am Seeufer der Stadt.

Echternach ist die älteste Stadt in Luxemburg. © Quelle: IMAGO/Pond5

Echternach ist eine wahre Kleinstadtperle. Die Altstadt bezaubert mit mittelalterlichem Charme, verwinkelten Gassen, der alten Stadtmauer und dem Marktplatz mit seinem gotischen Stadthaus. Hier liegt das Herz der Stadt, denn rundum reihen sich Restaurants, Brasserien und Cafés aneinander. Sehenswert sind außerdem das Abteimuseum, die St.-Wilibrord-Basilika und das Kulturzentrum Trifolion.

4. Larochette

Im Herzen des Landes im Müllerthal liegt in einem Talkessel umgeben von Wäldern und Felsformationen das Dorf Larochette. Auf Deutsch bedeutet der Name schlichtweg Fels und stammt von dem Felsen ab, auf dem die gleichnamige Burg auf einem Felsvorsprung gebaut wurde.

Larochette im Müllerthal ist bekannt für die Burg, die auf einem Felsvorsprung thront. © Quelle: IMAGO/Zoonar

Gerade mal 2200 Menschen leben in dem urigen Dorf, das vermutlich bereits in keltischer Zeit besiedelt war. Neben einem mittelalterlichen Platz, alten Gassen und historischen Denkmälern gibt es zwei Schlösser in Larochette: Jene Burgruine aus dem zwölften Jahrhundert, die in der Stadt liegt, und zwei Kilometer südlich das Schloss Meysembourg, das sich in Privatbesitz befindet. Von Larochette führt ein schöner Wanderweg zur Burg.

5. Red-Rock-Region

Im Süden Luxemburgs lockt das „Land der roten Erde“: Die sogenannte Red-Rock-Region trägt ihren Namen wegen ihrer industriellen Vergangenheit und dem kräftigen Rot des Erzes, das hier stets im Mittelpunkt stand. Einst wurden Kohle abgebaut und Eisen geschmolzen. Um die Geschichten von früher zu verstehen, lohnt sich ein Besuch im Minett Park Fond-de-Gras: Hier dreht sich alles um Industriegeschichte und die Männer, die in den Minen gearbeitet haben.

In den letzten Jahren hat sich die Red-Rock-Region zu einem Zentrum der Moderne entwickelt – mit Ausstellungen, Konzerten und viel alternativer Kultur an ehemaligen Industrieorten. Ein Highlight ist die Ausstellung „The Bitter Years“ in Dudelange, auch bekannt als die „Schmiede des Südens“. In einem ehemaligen Wasserturm und einer ehemaligen Pumpstation erlebt man in der Ausstellung die schwierigen Zeiten der Bauern in den USA während der Weltwirtschaftskrise Anfang des 20. Jahrhunderts nach.

6. Esch-sur-Alzette

Die zweitgrößte Stadt Luxemburgs ist bekannt für ihren Fokus auf Kunst, Kultur und Kulinarik. Esch-sur-Alzette ist außergewöhnlich und setzt gern spannende Ideen um: Es gibt eine Kulturfabrik in einem einstigen Schlachthof und eine Kunsthalle in einem ehemaligen Möbelhaus. 2022 war Esch-sur-Alzette eine von drei europäischen Kulturhauptstädten.

In Esch-sur-Alzette werden mehrere Gebäude auf dem ehemaligen Industriegelände umgestaltet. © Quelle: IMAGO/ecomedia/robert fishman

Insbesondere das Stadtviertel Belval gilt als Geheimtipp. Früher bekannt als das Zentrum der Stahlindustrie von Luxemburg, steht heute noch ein Hochofen mitten in der Stadt. 1997 wurde der letzte Hochofen geschlossen. Seit 2001 wird die Anlage in ein modernes Zentrum umgewandelt. Im Rahmen des Belval-Projekts wurden mehrere Gebäude saniert – für Performances, Ausstellungen und Veranstaltungen.

7. Moseltal

Die Mosel ist bekannt als Grenzfluss zwischen Luxemburg und Deutschland und trennt die Länder auf einer Länge von rund 40 Kilometern. Rechts und links des Flusses liegen die Weinberge. Kein Wunder: Das Moseltal ist ein bekannter Ort für den Weinanbau. Am luxemburgischen Westufer liegen hervorragende Weingüter.

Das Moseltal ist die lieblichste Region Luxemburgs – und berühmt für Wein. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

Im Urlaub kannst du im Moseltal richtig gute Tropfen bei den Winzern und bei traditionellen Veranstaltungen kosten. Am häufigsten wird in Luxemburg Rivaner angebaut, der in Deutschland als Müller-Thurgau bekannt ist. Die Region eignet sich auch prima zum Radfahren und zum Wandern. Hier liegt auch das berühmte Schengen, wo einst das Schengener Abkommen unterzeichnet wurde. Im Musée Européen erfährst du zu dem historischen Ereignis.

8. Clervaux

Im Norden von Luxemburg liegt die Gemeinde Clervaux mitten in den Ardennen. Schon die Landschaft ist spektakulär und lockt zu einem Trip in die Natur, ein Stopp in Clervaux lohnt sich aber unbedingt. Über dem Städtchen thront die Schlossburg Clervaux auf einem Felsvorsprung. Der älteste Teil geht auf das zwölfte Jahrhundert zurück.

Über dem Städtchen Clervaux thront die gleichnamige Schlossburg aus dem zwölften Jahrhundert. © Quelle: IMAGO/Zoonar

Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Schloss erweitert und umgebaut. Hart traf die Ardennenschlacht im Winter 1944/1945 die Anlage: Damals wurde die Schlossburg komplett zerstört. Es dauerte fast 50 Jahre, bis das Gebäude renoviert war. Heute findet hier die Ausstellung „The Family of Man“ des luxemburgischen Künstlers Edward Steichen statt: eine Foto-Ausstellung, die sich um alle Emotionen der Menschheit dreht.

9. Ardennen

Kein Urlaub in Luxemburg ohne eine Auszeit in den Ardennen. Im Norden des Landes erstreckt sich ein Paradies für Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber. So weit das Auge reicht gibt es nur Wälder, sanfte Hügel und plätschernde Flüsse, dazwischen liegen majestätische Schlösser und Burgen, Gedenkstätten, Denkmäler und Museen.

Im Norden von Luxemburg liegen die Ardennen, wo die Natur die Hauptrolle spielt. © Quelle: imago images / Nature Picture Library

Unterwegs in den Ardennen ist viel möglich: Wandern und Radfahren von Frühling bis Herbst, Langlauf im Winter. Im Sommer locken Wassersportabenteuer auf dem Fluss Sauer, der in den Ardennen entspringt, und Badespaß am Obersauer-Stausee: Der größte See des Landes ist mit seiner Fläche von 3,8 Quadratkilometer auch der landesweit größte Trinkwasserversorger. Insgesamt lockt der Stausee mit sechs Zugangspunkten und Liegewiesen sowie Wassersportarten wie Paddeln, Tauchen, Surfen und Segeln.

10. Tal der sieben Schlösser

Ein spannender Mix aus Kultur, Geschichte und Natur erwartet Luxemburg-Urlaubende im Eischtal. Die Eisch ist ein 49 Kilometer langer südwestlicher linker Nebenfluss der Alzette. Einst gab es hier sieben Schlösser oder Burgen, daher erhielt das Tal im frühen 20. Jahrhundert die Bezeichnung „Tal der sieben Schlösser“.

Im Eischtal in Luxemburg liegt das „Tal der sieben Schlösser“. © Quelle: imago images/Werner Otto

Zwar sind die opulenten Bauten von einst verfallen, das ändert aber nichts an der Schönheit des Tales. Unterwegs auf dem 37 Kilometer langen Wanderweg „Tal der sieben Schlösser“ kommst du an den sieben Bauwerken vorbei: Burg Fockeschlass, Gréiweschlass, Burg Septfontaines, Burg Hollenfels, Burg Ansemburg, Schloss Ansemburg und Schloss Mersch. Achtung: Nicht alle sind geöffnet, manche kann man nur von außen angucken.

