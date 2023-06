Darum loht sich eine Reise nach Guttland in Luxemburg

Vielleicht steht dieser Ort symbolisch für das ganze Land. Das Schloss Koerich – oder wie es von den Luxemburgerinnen und Luxemburgern genannt wird: das Gréiweschlass – symbolisiert eine lange und reiche Tradition. Der Burgkomplex wurde Ende des zwölften, Anfang des 13. Jahrhunderts von Wirich I., dem Herrn von Koerich und Haushofmeister von Luxemburg, erbaut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier ist das Alte zu sehen – wenn auch nur noch als Ruine. Und inmitten dieser uralten Burgruine steht eine moderne Freilichtbühne, eine stählerne schwarze Treppe samt kleiner Empore. Es sind Zeichen der Jetztzeit. Veranstaltungen wie Konzerte und Lesungen holen das Schloss Koerich aus der Geschichte in die Gegenwart.

In der Ruine des Schlosses Koerich treffen Tradition und Moderne aufeinander. © Quelle: Kristian Teetz

Mix aus Alt und Neu hat seinen Reiz

Wer das kleine, schöne Land Luxemburg besucht, trifft oft auf genau das: Geschichte und Moderne, Alt und Neu, Tradition und Aufbruch, gestern und morgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Schon in Luxemburg-Stadt fällt das auf. Zum einen können mit den verschiedenen Kasematten – in den Felsen gehauene Höhlen und Gänge, die zu Verteidigungszwecken angelegt wurden – Reste der alten Stadtmauer besichtigt werden. Auch der Viadukt, der Großherzogliche Palast, die Abtei Neumünster sind Zeugnisse der Vergangenheit.

Zum anderen gibt es deutlich erhöht das Plateau Kirchberg mit dem Europaviertel, wo sich unter anderen die Gebäude des Europäischen Gerichtshofs, des Europäischen Rechnungshofs, der Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank befinden. Moderne Bauten für Institutionen der Gegenwart und der Zukunft. Währenddessen trinken junge Menschen in einer herrlich provisorischen Outdoorbar mit Blick auf den Stadtteil Grund eine Cola oder ein Kippchen, wie die Luxemburger liebevoll das Gläschen Crémant nennen.

In Luxemburg-Stadt erwartet Reisende eine reizvolle Mischung aus Tradition und Moderne. © Quelle: Gregor Lengler/LFT

Region Guttland setzt auf Slow Tourism

Aber jetzt raus aus der Stadt. Wir suchen auf dieser Reise Ruhe, Entspannung, Abstand. Es geht auf unserer Fahrt ins Guttland. Diese Region im Westen des Landes setzt auf Slow Tourism. Einfach mal runterkommen, die Natur wahrnehmen, Zeit für sich nehmen, in Ruhe essen und trinken, Stress bewältigen. Teilweise mit Ideen und Konzepten aus der Vergangenheit, die auch in unserer Gegenwart helfen. Tradition und Moderne halt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber wir waren am Anfang schon in Guttland, denn auch Schloss Koerich gehört zu der Region. Das steinerne Zeugnis ist Teil des sagenumwobenen Tals der sieben Schlösser, das sich über 24 Kilometer erstreckt und außer Koerich Mersch, Schoenfels, die beiden Schlösser von Ansemburg sowie die Burgen Hollenfels und Septfontaines umfasst.

Auf der Fahrt zwischen diesen einstmals edlen Residenzen ist die hügelige Naturlandschaft der Region zu sehen. Ab und zu liegt ein landwirtschaftlicher Betrieb am Weg, wir kommen durch kleine Dörfer. Häuser am Straßenrand verraten das Jahr, in dem sie fertiggestellt waren, das 18. und das 19. Jahrhundert bleiben so präsent. Jahreszahlen als Verbindung ins Vorgestern. Manche Häuser fressen sich in die Hänge, ansonsten präsentiert sich die Natur unverbaut und schön.

Schloss Ansemburg: Gartenbesuch lohnt sich

Wir machen halt im Garten des Schlosses Ansemburg. Dieses Grand Chateâu wurde im 17. Jahrhundert vom Hüttenbesitzer Thomas Bidart errichtet. Eine Schmiede zeugt noch heute von der Eisenerzgeschichte, auch wenn „im Süden des Landes, im Minett, deutlich mehr Eisenerz abgebaut wurde“, wie Christophe Déage, Präsident von Grand Château d’Ansembourg – LH Europe betont.

Auch eine Reise wert ist der Barockgarten des Schlosses ­Ansemburg. © Quelle: Kristian Teetz

Das Schloss Ansemburg selbst ist nicht zu besuchen, da es einer japanischen Religionsgemeinschaft gehört. Aber der Barockgarten und die weniger streng strukturierte Grünanlage, in der auch eine 300 Jahre alte Platane mit 6,60 Metern Umfang, ein lauschiger Laubengang und ein beruhigend plätschernder Brunnen stehen, sind zugänglich. „Der Brunnen ist eine Kopie des Tritonenbrunnens von Bernini in Rom“, erzählt Gästeführerin Jutta Kanstein, die durch den Garten führt. Das Grün, die Stille, das Wasser erzielen eine beruhigende Wirkung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Waldbaden abschalten vom Alltag

Schon in der Ruhe des alten Barockgartens kann man wunderbar den Stress des Alltags vergessen. Noch besser gelingt das bei einer Runde Waldbaden. Dazu geht es zum Sieben-Brücken-Weg auf dem Guttland Trail. Beim Waldbaden sollen Gerüche und Geräusche, das Gehen und das Sehen, die Tiere und die Pflanzen des Waldes bewusst wahrgenommen werden. Und wer nun noch spöttisch denkt: „Ich umarme doch keine Bäume“, und wer das Gezwitscher auf Twitter dem Gesang der Amsel und der Drossel vorzieht, dem sei gesagt: Es lohnt sich, sich der Skepsis entgegenzustellen.

Denn der Effekt zwischen all den Bäumen ist erstaunlich: Schon nach kurzer Zeit scheint der Körper seine Motoren zu drosseln. Das Rauschen des Laubes, das Summen der Mücken, das Knarzen der Äste drängen sich immer weiter ins Bewusstsein.

„Hören Sie genau hin. Und schauen Sie nicht auf die Füße, schauen Sie nach oben. Dann gehen die Gedanken, das Geratter im Kopf nicht so schnell los“, sagt Karen Decker. Sie hat sich an der Waldakademie von Peter Wohlleben ausbilden lassen. Immer wieder hält sie bei ihrer Führung an, spricht über Moos, junge Bäume und die Vorzüge des Silent Walks. „Wir reden jetzt mal nicht miteinander und halten Abstand zueinander. Das hilft dabei, im Wald herunterzufahren.“

Die Waldexpertin Karen Decker hat Tipps, wie Entspannung im Wald gelingt. © Quelle: Kristian Teetz

Bei den Schnapsbrennern in die Vergangenheit schauen

Und anschließend? Ein Besuch der privaten Schnapsbrennerei der Familie Adam ist eine Möglichkeit. Vater Robert und die beiden Söhne Ferdi und Joël verwandeln hier in Kehlen nach traditionellem Verfahren Obst in Schnaps oder Likör. Auch hier gehen Tradition und Moderne Hand in Hand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jean Adam hatte die Brennerei 1907 gegründet. Als 2007 das hundertjährige Jubiläum mit einer Ausstellung gefeiert wurde, stieß diese auf große Begeisterung. Ein Jahr später erhielt das Museum sogar eine Auszeichnung. „Das Problem war aber, dass es zu dem Zeitpunkt gar kein Museum gab. Es war ja nur eine Ausstellung zum Jubiläum, und die hatten wir schon längst wieder abgebaut“, erzählt Ferdi Adam. „Also nahmen wir unsere alten Sammlerstücke, auch Nachbarn hier aus dem Ort brachten uns Sachen vorbei.“

Und so findet sich neben der Schnapsbrennerei, die auch überraschende Sorten wie Ingwer- und Rhabarberlikör produziert, seitdem auch ein schönes kleines Museum in dem kleinen Ort im Südwesten Luxemburgs. „Unsere Eltern sind immer gern auf Flohmärkte gegangen“, sagt Ferdi Adam weiter. Aber auch vor dem Kauf einer historischen Dampfmaschine schreckt die Familie nicht zurück.

Besucher und Besucherinnen sehen in dem Museum nicht nur altes Gerät zum Schnapsbrennen, sondern auch allerhand Dinge, die in irgendeiner Beziehung zu Schnaps und Branntwein stehen: alte Platten und Liederbücher aus Schankwirtschaften, Zigarettenschachteln und Zeitungen, Gegenstände aus der Welt des Kegelns. „Kegeln ist eine der wenigen Sportarten, in denen Luxemburg mal Weltmeister war“, sagt Ferdi Adam. Am Ende präsentiert der 86 Jahre alte Vater Robert Adam noch stolz einen funktionsfähigen Phonographen – und Sohn Joël den brandneuen Brennkessel.

Der 86-jährige Robert Adam zeigt einen Phonographen aus der Sammlung der Brennerei Adam. © Quelle: Kristian Teetz

Rindschleiden ist das kleinste Dorf des Landes

Weiter geht es ins kleinste Dorf des Landes. In Rindschleiden lebt genau ein gemeldeter Einwohner. Trotzdem gibt es einiges zu entdecken: Die St.-Willibrord-Kirche zeigt freigelegte Fresken aus dem 15. und 16. Jahrhundert, ein Meditationspfad präsentiert Lebensweisheiten – und Angela Bissen reist mit uns zurück ins Jahr 1900. Gemeinsam mit André Kirsch backt sie an diesem Tag mit den Besuchern Eiswaffeln. Aber nicht mit Elektromixer und Ceranplatte, sondern auf dem mit Feuerholz erhitzten Herd.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Zumeist arbeiten wir hier mit Schulklassen. Den Kindern soll das Leben um 1900 nähergebracht werden“, sagt Bissen. „Die Jungen und Mädchen können hier sehen: Früher gab es noch keinen Fernseher, kein Handy, keinen Laptop“, sagt sie weiter und schiebt lachend hinterher: „Und trotzdem haben die Kinder überlebt.“

In den Räumen des Museums Thillenvogtei sind zudem Szenen aus der Zeit um das Jahr 1900 ausgestellt: Wie sah damals ein Unterrichtsraum aus? Ein Originalklassenzimmer ist dort zu sehen. Wie starb damals ein Mensch? Wie sah eine Wohnstube aus? So wird im kleinsten Dorf Luxemburgs die Geschichte des Alltags greifbar und verständlich.

Nospelt: Hier hat das Töpfern Tradition

Wie im Guttland Geschichte für die Gegenwart wiederentdeckt wurde, zeigt auch der Ort Nospelt. Hier war seit Mitte des 15. Jahrhunderts für mehr als 450 Jahre das Zentrum der luxemburgischen Töpferei zu finden. Menschen wie Usch Biver und Herman Vosman halten die Tradition aufrecht. Hier werden die für die Region berühmten Péckvillchen getöpfert – und wer genug Zeit mitbringt, kann sie auch vor Ort im Ofen brennen (lassen). Die Péckvillchen sind kleine Vögel, wer alles richtig macht, kann auf den tönernen Tieren auch pfeifen.

Belebt die alte Tradition des Töpferns in Nospelt: der ­82-jährige Usch Biver. © Quelle: Visit Guttland/Pancake! Photographie

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Früher haben die Töpfer die Kinder mit den Péckvillchen auf dem Markt an die Stände gelockt“, erzählt der 82-jährige Usch Biver. „Sie hatten ihre Eltern im Schlepptau, die dann die Waren der Töpfer kaufen sollten.“ So sind die Péckvillchen am Ende nichts anderes als Lockvögel. Und auch sie stehen für die Tradition genauso wie für die Gegenwart, in der sich im luxemburgischen Guttland viel Ruhe und Entspannung finden lassen.

Tipps für deine Reise nach Luxemburg

Anreise: Mit dem Auto geht es über Trier oder Saarbrücken nach Luxemburg-Stadt. Die Ziele im Guttland sind dann ebenfalls gut mit dem Auto zu erreichen. Die Bahn fährt ebenfalls nach Luxemburg-Stadt. Innerhalb des Landes ist der gesamte öffentliche Nachverkehr kostenlos.

Beste Reisezeit: Entspannende Reisen ins Guttland sind ganzjährig möglich. Aber Aktivitäten wie Waldbaden und Besuche in den Gartenanlagen sind natürlich im Frühjahr und im Sommer am schönsten.

Aktivitäten: Das Guttland lässt sich bei unterschiedlichen geführten Besichtigungen kennenlernen – zum Beispiel beim Waldbaden mit Karen Decker (anderthalb Stunden sind buchbar für 85 Euro).

Essen: Romaine Zieser empfängt ihre Gäste im De klenge’ Randschelter Bistrot in Rindschleiden (Rindschleiden, 8831 Brattert Wal), das früher mal ein Schweinestall war. Die Wände sind geschmückt mit vielen Zitaten und Porträts unter anderem von Marlene Dietrich, Hildegard Knef, Édith Piaf. Im Lauf des Abends fängt Romaine Zieser auch gern an, deutsche und französische Chansons zu singen. So entsteht eine einzigartige Stimmung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Romaine Zieser trägt im De klenge’ Randschelter Bistrot in Rindschleiden gern Chansons vor. © Quelle: Visit Guttland/Pancake! Photographie

Die Reise wurde unterstützt von Visit Luxemburg. Über Auswahl und Ausrichtung der Inhalte entscheidet allein die Redaktion.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.