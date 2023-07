Malaria-Fälle in den USA: Wie du dich schützen kannst

Wer in den letzten Jahren eine Reise in die USA unternommen hat, hat sich wahrscheinlich keine Gedanken über Schutz vor Malaria gemacht. Denn die letzten Fälle wurden in dem Land 2003 gemeldet, genau 20 Jahre später, sorgt der Erreger jedoch wieder für Infektionen. Bislang sind zwar nur 5 Fälle bekannt, das Auswärtige Amt bittet Reisende dennoch aufmerksam zu sein und Hinweise zum Schutz zu beachten.

Bisher ist es in Florida und Texas zu nachgewiesenen Infektionen mit Malaria gekommen. Laut der US-Gesundheitsbehörde CDC würden die Fälle in den zwei Bundesstaaten allerdings nicht miteinander zusammenhängen. Infiziert worden seien die Menschen wohl durch die in den USA vorkommende Anopheles-Mücke, allerdings befürchtet die Gesundheitsbehörde, dass sich die Fälle durch internationale Reisen in den kommenden Monaten erhöhen könnten. Deshalb sei es wichtig, jetzt schon ausreichend Medikamente für die Behandlung bereitzustellen.

Die Erkrankten seien in Behandlung und würden sich bereits auf dem Weg der Besserung befinden, so das CDC. Die Behörde stuft nach eigener Aussage das Risiko zu Erkranken derzeit noch als gering ein.

Was du zu den Malaria-Fällen in den USA wissen musst







Wie kann ich mich vor Malaria schützen?

Das Auswärtige Amt berichtet, dass es sich bei den Erkrankungen „um Infektionen mit Plasmodium vivax“ handle. Diese gehört zum Erreger der sogenannten Malaria tertiana. Vom Mückenstich bis zur Erkrankung würden dabei in der Regel 12 bis 18 Tage vergehen. Diese Art der Malaria beginne häufig mit Fieber. Innerhalb weniger Tage würden dann regelmäßige Anfälle auftreten begleitet von Schüttelfrost und hohem Fieber in den späten Nachmittagsstunden. Auch Übelkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen oder Müdigkeit können Symptome sein.

Die beste Art sich vor einer Erkrankung mit Malaria zu schützen, ist in den entsprechenden Gebieten Mückenstiche zu vermeiden. Besonders im Sarasota Country in Florida sollten Reisende derzeit auf adäquaten Mückenschutz achten. Die Mücken stechen meistens in den Abendstunden oder Nachts, folgende Maßnahmen können laut Auswärtigem Amt zum Schutz vorgenommen werden:

Aufenthalt in Moskito-sicheren Räumen (Klimaanlage, Fliegengitter)

das Schlafen unter Moskitonetzen, am besten imprägniert mit insektenabtötenden Substanzen

das Tragen entsprechender (ggf. imprägnierter) Kleidung (langärmlige Blusen und Hemden, lange Hosen, Socken)

die Anwendung von Insektenschutzmitteln

Medikamentöse Prophylaxe: Die vorbeugende Tabletteneinnahme kann die Infektion zwar nicht verhindern, tötet aber die Erreger im Blut ab, wenn keine Resistenzen gegen das Medikament vorliegen.

Auch der Bundesstaat Florida hat eine Warnung ausgesprochen: Die Behörden warnen besonders vor stehenden Gewässern, da die Mücken sich dort besonders vermehren und raten ebenfalls zu langärmeligen Hemden und Hosen. Die Behörden in Texas sprachen ebenfalls eine Gesundheitswarnung aus.

Wie kann Malaria behandelt werden?

Wenn eine Erkrankung mit Malaria diagnostiziert wurden, ist es wichtig, dass die infizierten Menschen möglichst schnell mit den entsprechenden Medikamenten behandelt werden. Je nach Art der Malaria sind das unterschiedliche Medikamente. Bei den in den USA vorkommenden Fälle von Malaria tertiana ist es laut Auswärtigem Amt außerdem wichtig, dass auch die Ruheformen behandelt werden – sonst bestehe das Risiko, dass die Erkrankung zurückkommt.

Die Stechmücken, die die Malaria übertragen, sind so klein, dass Menschen teilweise gar nicht mitbekommen, wenn sie gestochen werden. © Quelle: imago images/Cavan Images

Die Malaria tertiana verläuft bei entsprechender Behandlung nur selten tödlich. Falls es zu einem schweren Verlauf kommt, können betroffenen Menschen ohne ärztliche Behandlung allerdings sterben.

Wo ist Malaria weit verbreitet?

Laut Auswärtigem Amt ist Malaria vor allem in den tropischen und subtropischen Gebieten Afrikas, Asiens, Südamerikas und Zentralamerikas verbreitet. Laut WHO fallen jedoch circa 95 Prozent der weltweiten Erkrankungen und 96 Prozent der Todesfälle auf den afrikanischen Kontinent. Bei 247 Millionen Malaria-Fälle weltweit seien im Jahr 2021 schätzungsweise 619.000 Menschen verstorben – dabei seien 80 Prozent der Todesfälle Kinder unter fünf Jahren.

Europa sei laut WHO seit 2015 malariafrei, allerdings rechnen Expertinnen und Experten der EU-Umweltagentur damit, dass der Klimawandel zu einem Anstieg von Infektionskrankheiten wie Malaria oder auch Dengue-Fieber auf der Nordhalbkugel führen können.

