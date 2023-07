Nächste Meeresschildkröte nistet an einem Strand auf Mallorca

Cala Millor an Mallorcas Ostküste gilt als Touristenhochburg. Nun hat sich genau hier zwischen den zahlreichen Badegästinnen und ‑gästen des gleichnamigen Strandes eine Meeresschildkröte niedergelassen. 82 Eier hat das gefährdete Tier im Sand verbuddelt, wie unter anderem das „Mallorca Magazin“ berichtet.

Es ist das zweite Nest dieser Art in Folge, das auf Mallorca entdeckt worden ist. Bereits Anfang Juni hatte sich eine Unechte Karettschildkröte (Caretta caretta) den Strand von Can Pere Antoni de Palma ausgesucht und 106 Eier gelegt. Der balearische Umweltminister Miquel Mir hatte den Menschen, die auf ein Nest treffen, dazu geraten, die 112 zu wählen und professionelle Hilfe organisieren zu lassen.

Eier sollen bereits am Freitag abgelegt worden sein

Im Fall von Cala Millor in der Gemeinde Sant Llorenç hat ein Video in den sozialen Netzwerken die Behörden auf den Plan gerufen, schildert Guillem Félix vom Balearic Islands Fauna Recovery Consortium (COFIB) in einer Aufzeichnung von „Diario de Mallorca“.

Die Expertinnen und Experten des COFIB und des Palma-Aquariums lokalisierten das Nest am Montag, 10. Juli. Aus der Videoaufnahme im Netz schließen die Spezialistinnen und Spezialisten, dass die Meeresschildkröte die Eier vermutlich bereits am vergangenen Freitag, 7. Juli, gelegt hat.

Behörden bitten um „höchste Vorsicht und Umsicht“

Die Behörden sperrten wie am Strand von Palma den Bereich mit einem Zaun ab, um die Sicherheit des Geleges zu gewährleisten. Bis die Meeresschildkröten-Babys schlüpfen, wird das Nest bewacht. Die Spezialistinnen und Spezialisten bitten die Besucherinnen und Besucher nach Angaben der Zeitung „Última Hora“ um „höchste Vorsicht und Umsicht“.

Von den 82 Eiern wurden zehn Stück in einen Brutkasten gebracht. Das soll dafür sorgen, dass so viele Babys wie möglich schlüpfen. Zwischen 2019 und 2022 wurden nach Angaben des Umweltministeriums sieben Brutereignisse von Meeresschildkröten auf den Balearen registriert: drei in Eivissa (Ibiza) und zwei auf Menorca sowie zwei Brutversuche auf Formentera. Weitere Eiablagen wurden auch an der spanischen Mittelmeerküste beobachtet und sind auf die Erwärmung des Meeres zurückzuführen.

Die Jungtiere werden Teil eines sogenannten Head-Starting-Programms. Dies besteht aus der Aufzucht in einer kontrollierten Umgebung. Anschließend werden die Meeresschildkröten ein Jahr später freigelassen. Mit einer gewissen Größe und einem entsprechenden Gewicht sollen ihre Überlebenschancen deutlich höher sein. Diese Methode wurde 2019 auf den Balearen mit dem Erscheinen der ersten Nester auf dem Archipel eingesetzt. Bisher wurden 131 Jungtiere mit einer Überlebensrate von 93,6 Prozent großgezogen.

Der Turtle Foundation zufolge erreicht im Schnitt von 1000 geschlüpften Schildkröten nur eine das Alter, um an den Strand ihrer Geburt zurückzukehren, um selbst Eier zu legen.

