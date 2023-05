Unwetter auf Mallorca: Flüge umgeleitet und Straßen gesperrt

Auf Mallorca fängt so langsam die Sommersaison an, aber von Sonne und gutem Wetter war am Donnerstag auf der Insel nichts zu spüren. An Nachmittag ging ein heftiges Unwetter über ihr nieder.

Teilweise regnete es so heftig, dass sich Sturzbäche bildeten und die Straßen überflutet wurden. Auch der Flugverkehr war betroffenen: Flugzeuge wurden umgeleitet oder mussten lange auf eine Landeerlaubnis warten.

Mehr als 60 Flugzeuge landeten nicht auf Mallorca

Wie das „Mallorca-Magazin“ berichtet, sei das Gewitter so stark gewesen, dass etliche Flugzeuge nicht wie geplant landen konnten, sondern auf die Nachbarinseln Ibiza und Menorca umgeleitet wurden – darunter sollen auch Ferienflieger aus Deutschland gewesen sein. Insgesamt hätte die kurzzeitige Sperrung des mallorquinischen Flughafens etwa 10.000 Flugreisende aus ganze Europa betroffen.

Aufgrund der starken Regenfälle entwickelten sich besonders im Landesinneren Sturzbäche, die Straßen überfluteten. Die Polizei sperrte vorsorglich Straßen, um Unfälle zu vermeiden. Laut des spanischen Wetterdienstes AEMET seien stellenweise mehr als 27 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. In einem Ort im Landesinneren fiel kurzzeitig der Strom aus.

Neuer Regen erwartet

Da sich das Wetter gegen Donnerstagabend beruhigte, hoben die Behörden die Unwetterwarnung auf Mallorca zunächst auf. Allerdings könnte es bereits ab Sonntag wieder stärkeren Regen geben, das berichtet die „Mallorca Zeitung“.

Demnach erwartet der spanische Wetterdienst ab Sonntag wieder schlechteres Wetter, dass sich mit kurzen Sonnenpausen auch die komplette kommende Woche halten soll.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.