Mehr als 15 Stunden im Wasser: Betrunkener fällt von Kreuzfahrtschiff und überlebt

Dieses Thanksgiving wird der US-Amerikaner wohl nie vergessen: Mitten in der Nacht findet sich der 28-jährige James Michael Grimes auf hoher See wieder. Allerdings nicht an Bord des Kreuzfahrtschiffes Carnival Cruise auf dem Weg von New Orleans nach Cozumel in Mexiko, sondern mitten im Wasser.

Über 15 Stunden treibt er im Wasser

Wie er über Bord ging, daran könne er sich nicht erinnern, berichtet Grimes später in einem Interview mit dem Nachrichtensender „ABC-News“. Gegen 23 Uhr habe er seiner Schwester gesagt, dass er ins Bad gehe, dann sei er verschwunden gewesen.

Mehr als 15 Stunden treibt der 28-Jährige ohne Schwimmweste im Golf von Mexiko. Nach der Vermisstenmeldung startete die US-Küstenwache eine großangelegte Suchaktion. Obwohl es wieder dunkel wurde, konnten die Rettungskräfte im Helikopter Grimes schließlich ausfindig machen – gut 30 Kilometer vom Schiff entfernt.

„Sie werden mich suchen und sie werden mich finden“

Ein Video zeigt, wie Grimes mit den Armen rudert und versucht, sich über Wasser zu halten. Der 28-Jährige berichtet später im Interview mit „ABC News“, dass er nach dem Sturz von Bord bewusstlos gewesen sein muss und erst im Wasser zu sich kam. In diesem Moment habe er das Gefühl gehabt, ihm wurde eine Chance gegeben: „Wenn ich schon den Sturz überlebt habe, muss ich jetzt weiter schwimmen und überleben. Sie werden mich suchen und sie werden mich finden.“

Leutnant Seth Gross von der US-Küstenwache sagt später dem US-Nachrichtendienst „CNN“, dass das Überleben von James Michael Grimes ein Wunder sei. Nach seiner Rettung wurde Grimes unterkühlt, dehydriert und unter Schock stehend in ein Krankenhaus gebracht.

Das Wasser hatte eine Temperatur von etwa 21 Grad, was Grimes geholfen haben könnte, die Tortur zu überleben, sagt der Gross. Er bezeichnet es als wahres Thanksgiving-Wunder.

RND/lml