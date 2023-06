Chaos bei Marabu: Was ist los mit der neuen Airline?

Anscheinend bekommt die Condor-Schwestergesellschaft Marabu ihre Probleme nicht in den Griff: Seit Wochen sorgen Verspätungen und Ausfälle bei der neuen Airline für Unmut bei den Urlaubswilligen. Viele machen sich in den sozialen Medien Luft – und fragen sich, wie es so weit kommen konnte.

Was hat Marabu versprochen?

Reisende aus Hamburg und München freuten sich. Denn die neue Airline mit dem Namen Marabu versprach, zu den schönsten Stränden mit Sonnengarantie zu fliegen – darunter Ziele wie Ägypten, Griechenland, Sardinien, Kroatien, Portugal und Spanien oder die Kanaren.

Gegründet wurde das estnische Unternehmen vom Vermögensverwalter Attestor, der 51 Prozent der Condor-Anteile hält. Das Gesicht des Unternehmens? Geschäftsführer ist der ehemalige Condor-Manager und -Vertriebschef Paul Schwaiger.

Warum gab es Startschwierigkeiten?

Die Airline besitzt nur ein einzelnes eigenes Flugzeug, einen A320 Neo. Ansonsten lässt das Unternehmen estnische Partner-Airlines unter dem Namen von Marabu fliegen. Nur sechs Tage lang ging diese Rechnung auf: Am 15. April startete die Airline in München zu ihrem Jungfernflug nach Palma de Mallorca. Bereits am 21. April fiel der A320 Neo auf Lanzarote wegen eines technischen Defekts aus.

Endlich Urlaub, endlich entspannen! Doch für Marabu-Fluggäste kam oft alles ganz anders... © Quelle: Getty Images

Sechs verschiedene Airlines und drei Flugzeugtypen mussten als Ersatz einspringen, wie Marabu-Chef Paul Schwaiger gegenüber „Aerotelegraph“ bestätigte. Aber auch die Partnerairlines trugen zur Pannenserie von Marabu bei: Ein Airbus A320 der portugiesischen White Airways musste am 22. April wegen eines Defekts aus dem Verkehr gezogen werden.

Die Folge: Erst am 24. April sammelte eine Boeing 737-700 die Passagiere ein. Da dieses Modell jedoch weniger Platz bietet als ein Airbus A320, konnten nicht alle Wartenden mitgenommen werden – die Verbliebenen mussten sich selbst um einen alternativen Transport kümmern, auch wenn eine Kostenübernahme durch Marabu zugesagt worden war.

Die Pannenserie reißt nicht ab

Spätestens Mitte Mai wurde klar: Hier stimmt etwas nicht. Die Negativ-Berichte häuften sich, und immer mehr Nutzer beschwerten sich in den sozialen Medien: Überbuchte Flieger, gestrichene Reisen und extreme Verspätungen schienen sich zu häufen.

Statt ihren Urlaub in Spanien, Griechenland oder Kroatien zu genießen, strandeten viele Reisende am Flughafen in München oder Hamburg – oder wurden am Zielort im Stich gelassen. Besserung scheint derzeit nicht in Sicht. Stattdessen schreiben sich verärgerte Reisende in sozialen Medien den Frust von der Seele. Ein Nutzer witzelte:

Chaos bei Marabu: Wie bekommen Betroffene Hilfe?

Auch die Kundenservice-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in der Kritik. Denn neben den Enttäuschung über den verpatzten Urlaub sind die Fluggäste auch über den mangelhaften Support der neuen Airline verärgert – und teilen das auch in den sozialen Medien mit:

Kritik am Kundenservice von Marabu äußert auch diese enttäuschte Kundin, die ihren Koffer vermisst:

Wer dringend zu seinem Ziel muss, kann sich bei einem Flugausfall oder einer langen Verspätung einen alternativen Flug buchen – und versuchen, sich finanziell von Marabu entschädigen zu lassen.

Anspruch auf Ersatzbeförderung

Wird der Flug annulliert oder ist dieser stark verspätet, dann haben betroffene Urlauberinnen und Urlauber nach EU-Recht Anspruch auf eine gleichwertige Ersatzbeförderung. Das heißt: Die Airline muss sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt zum Ziel transportieren.

Innerhalb Deutschlands ist das auch per Zug möglich. Bei einer Pauschalreise muss sich der Veranstalter kümmern. Wird kein Ersatzflug angeboten, können Reisende selbst einen Flug buchen und sich das Geld zurückerstatten lassen.

Bei kurzfristigen Flugstreichen Anspruch auf Entschädigung

Zudem haben Geschädigte von annullierten Kurzstrecken-Flügen und Verspätungen von mindestens drei Stunden Anrecht auf eine Entschädigung: die liegt je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro. So sieht es die EU-Fluggastrechteverordung vor.

Dies gilt allerdings nur dann, wenn die Airline keine außergewöhnlichen Umstände geltend machen kann – zu diesen zählen beispielsweise ein Streiks von Dritten, Terrorwarnungen oder Naturkatastrophen.

Mögliche Gründe für das Chaos

Marabu gehört dem Investor Attestor mit Sitz in London. Gründer ist der Deutsche Jan-Christoph Peters. Über ihn berichtet die „Bild“-Zeitung, er scheue das Licht der Öffentlichkeit und habe wenig Erfahrung im Fluggeschäft. Diese vermutet auch, dass vor allem Fehlentscheidungen von Attestor und Marabu-CEO Paul Schwaiger eine große Rolle bei den desaströsen Entwicklungen der letzten zwei Monate gespielt hätten.

Ursprungsproblem: Die Entscheidung, Marabu mit nur einer eigenen Maschine starten zu lassen, könnte ein Riesen-Fehler gewesen sein, da das Konzept von Anfang an zu störanfällig war und die Ersatz-Dienstleister kaum Chancen gehabt hätten, das hohe Flugaufkommen zu bewältigen.

Viele frustrierte Fluggäste würden sich ein Eingreifen von Condor wünschen. © Quelle: imago images/Arnulf Hettrich

Bereits bei der Gründung hagelte es Kritik von Gewerkschaftsseite. So äußerte der Präsident der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit, Stefan Herth, die Befürchtung, Estland werde zu einem „Panama der Luftfahrt“.

Wie geht es weiter?

Airline-Chef Paul Schwaiger ließ verlauten, dass er eine Taskforce auf die Probleme angesetzt habe. Noch ist allerdings kein Ende der Pannen-Serie in Sicht. Dafür verlagert sich die Aufmerksamkeit auch immer weiter in Richtung Condor. Die große Marke verweise zwar darauf, dass Marabu ein Schwesterunternehmen und keine Tochterfirma sei.

Dennoch sehen viele Reisende die etablierte Fluggesellschaft in der Verantwortung. Unter anderem weil der Ticketverkauf über Condor abgewickelt wurde – und weil Marabu einige Flüge übernommen hatte, die von Gästen als Condor-Flüge gebucht worden waren.

