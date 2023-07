Marseille: Das macht Frankreichs älteste Stadt so besonders

Lyon, Bordeaux, Straßburg und nicht zu vergessen Paris: Es gibt so viele faszinierende Großstädte in Frankreich – warum solltest du also ausgerechnet nach Marseille reisen? Eigentlich ist die Antwort einfach: Marseille hat zwar nicht den besten Ruf, strotzt dafür aber vor Charme – ohne dabei arrogant und spießig daherzukommen. Es verhält sich ein bisschen so wie mit Neapel in Italien: Auch ihr hängt vor allem wegen krimineller Banden ein zweifelhafter Ruf nach, kulturell und kulinarisch hat sie aber viel zu bieten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Marseille hat dunkle Ecken, präsentiert sich ansonsten aber weltoffen und schillernd: Auf der einen Seite gibt es die historischen Highlights wie den Alten Hafen und das Viertel Le Panier. Auf der anderen Seite findest du in Marseille die modernen und alternativen Orte wie das renommierte Museum Mucem oder auch das Stadtviertel Cours Julien.

Einladend, abwechslungsreich und inspirierend: Marseille hat viele Gesichter. Das Cours Julien ist eines der hippen Stadtviertel der Mittelmeer-Metropole. © Quelle: imago images/Maria Gänßler

Und genau diese Mischung aus Historischem und Modernem macht Marseille so einzigartig, lebendig und inspirierend. Die Stadt ist bunt, quirlig, facettenreich – du kannst dort locker eine Woche verbringen. Langweilig wird‘s bestimmt nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Marseille wurde von vielen unterschiedlichen Kulturen geprägt

Hinzu kommt, dass Frankreichs „Tor zum Mittelmeer“ als ein Schmelztiegel der Kulturen gilt. Wie kaum eine andere Stadt in Frankreich wurde Marseille stark von Einwanderinnen und Einwanderern, vor allem aus Italien und Nordafrika, geprägt. So triffst du dort Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen.

Mehr zum Thema Marseille Das sind die 10 schönsten Sehenswürdigkeiten in Marseille

Auch in der Kunst und Küche spiegeln sich Einflüsse aus anderen Ländern wider. Du kannst dort neben den typisch südfranzösischen Gerichten wie der traditionellen Fischsuppe, der Bouillabaisse, Spezialitäten aus dem Senegal oder dem Kongo kosten. Das Stadtviertel Noailles nahe dem Alten Hafen erinnert mit seinem exotischen Angebot an einen nordafrikanischen Souk.

In Marseille ist viel in Bewegung. Magst du das Unperfekte, die Veränderung und Widersprüche, ist Marseille das passende Ziel für deinen Urlaub oder eine Städtetour. Suchst du eher Chic und Eleganz, fährst du vielleicht besser nach Paris. Aber: Was die Kunstszene angeht, macht Marseille anderen französischen Großstädten seit ein paar Jahren Konkurrenz.

Altes und Modernes in einem Bild: Die Kathedrale von Marseille spiegelt sich in der Fassade des Kunstmuseums Mucem. In der Stadt hat sich in den letzten Jahrzehnten viel bewegt. © Quelle: imago images/robertharding

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr junge Kreative sind in die Stadt gekommen, neue Ateliers und Galerien entstanden. Und die Musikszene dort gilt als sehr lebendig. Mehrmals im Jahr finden große Veranstaltungen wie das Festival de Marseille, das Marsatac oder die Fiesta des Suds statt, die eine breite Palette von Musikstilen abdecken.

Marseille ist deine ideale Basis für Ausflüge in der Provence

Besonders schillernd ist neben Kunst, Küche und Kultur auch Marseilles Umgebung. Gleich um die Ecke kannst du wunderschöne Strände und Landschaften entdecken. Das Highlight Nummer eins sind die Kalksteinfelsen „Les Calanques“ nahe dem kleinen Küstenort Cassis. Auch nach Aix-en-Provence, in die historische Hauptstadt der Region und eine bedeutende Studentenstadt, fährst du von Marseille aus nur 30 bis 40 Minuten. Etwas über eine Stunde entfernt ist die Camargue, eine traumhafte Küstenlandschaft, die für ihre Sümpfe, Flüsse und vielfältige Vogelwelt bekannt ist.

Ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert: So blickte der Künstler Paul Cézanne auf die Landschaft bei Marseille. © Quelle: imago images/Heritage Images

Ein weiterer Pluspunkt, der neben all den kulturellen und kulinarischen Besonderheiten für Marseille spricht, ist also, dass einige der schönsten Ausflugsziele Frankreichs in der Nähe liegen. Dein Weg führt dich schnell in Landschaften, die schon die größten Künstler des Landes – Paul Cézanne und Auguste Renoir – zu ihren Kunstwerken inspirierten. Du siehst dort wunderschöne Flecken Natur, die du bisher vielleicht nur von impressionistischen Gemälden kanntest.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.