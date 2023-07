Mesolongi: So spannend ist die Heldenstadt in Griechenland

Die schönen Sonnenuntergänge hüllen die glitzernde Lagune, die Mesolongi an drei Seiten umschließt, nahezu allabendlich in eine idyllisch-friedliche Kulisse. Doch wer die historische Bedeutung der Kleinstadt mit rund 34.000 Einwohnerinnen und Einwohnern kennt, kann sich dem romantischen Ausblick auf das ionische Farbenmeer in Griechenland nicht wirklich vollends hingeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Landschaftlich könnte der westgriechische Küstenabschnitt kaum idyllischer sein. Doch Mesolongi ist auch Schauplatz eines besonders grausamen Kapitels der griechischen Geschichte. Dort, wo die typischen Pfahlhäuser wie kleine Inseln aus der flachen Lagune herausragen, lauerte im 19. Jahrhundert eine feindliche Kriegsflotte mit 80 Schiffen. Denn nach dem Fall der venezianischen Schutzmacht wollten sich Kriegsherren aus der Türkei und Ägypten das destabilisierte griechische Festland zu eigen machen. Doch die Menschen in Mesolongi leisteten erbitterten Widerstand.

Sonnenuntergang in Mesolongi: Die flache und ruhige Lagune reflektiert das warme Licht. © Quelle: imago images/gatsi

Revolutionärer Wendepunkt: Der Aufstand von Mesolongi

In den 1820er-Jahren wurde die Handelsstadt von den feindlichen Truppen zunächst erfolglos angegriffen, dann aber fast ein ganzes Jahr lang belagert und abgeschottet. Doch Mesolongi blieb trotz Hunger und Seuchen standhaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Als 1826 schließlich alle Hoffnung verloren schien, fassten die Menschen einen dramatischen Beschluss: Anstatt sich dem Osmanischen Reich zu unterwerfen, versuchten die verbliebenen Zivilisten und Soldaten, die feindlichen Linien am Vorabend des Palmsonntags mit einem gemeinsamen Ansturm zu durchbrechen. Doch statt des Befreiungsschlages kam es zu einem Massaker. Die türkischen Truppen töteten griechischen Überlieferungen zufolge in nur einer Nacht etwa 9000 Menschen. Die in der Stadt verbliebenen Einwohnerinnen und Einwohner sprengten sich daraufhin in die Luft.

Dieser Grabstein im Heldenpark von Mesolongi symbolisiert die Wiederbelebung Griechenlands. © Quelle: imago images/stock&people

Das Massaker gilt heute als ein Wendepunkt für die Gründung des griechischen Staates. Die Geschichte von Mesolongi, die sich in Griechenland und aller Welt rasch verbreitete, befeuerte den Widerstand und zog Freiheitskämpfer und Großmächte aus dem Ausland in den Kampf. 1830 wurde schließlich ein griechischer Staat gegründet. Die türkischen Besatzer wurden vertrieben, Mesolongi wieder aufgebaut und die selbstlosen Helden noch viele Jahre lang besungen, auf den Theaterbühnen gefeiert und in Gedichten verehrt. 1937 erhob König Georgios II. Mesolongi sogar zur „Heiligen Stadt“.

Heilige Stadt als Symbol für Mut und Widerstand

Mesolongi gilt bis heute in ganz Griechenland als Sinnbild für Mut und Widerstand. Am Palmsonntag wird alljährlich landesweit an die Belagerung erinnert. Auch in der Stadt selbst ist die blutige Geschichte noch immer tief verankert. Mehrere Museen und Gedenkstätten thematisieren die schlimme Zeit. Als zentraler Ort für Gedenken und Trauer wurde 1996 außerdem ein öffentlicher Heldenpark mit etlichen Denkmälern zu Ehren der damaligen Freiheitskämpfer angelegt. Und am Palmsonntag erinnern die Menschen mit einem Prozessionszug an ihre getöteten Vorfahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Entspanntes Kleinstadt-Flair: Im Zentrum von Mesolongi gibt es schöne Cafés. © Quelle: Kakarouhas/GNTO

Für den Tourismus in Mesolongi spielen die alten Helden-Geschichten jedoch kaum eine Rolle. Die ruhige und gemächliche Stadt ist nur etwa drei Stunden Autofahrt von der Hauptstadt Athen entfernt, wird aber von vergleichsweise wenigen internationalen Reisenden angesteuert.

Doch genau das macht die Kleinstadt umso reizvoller. Anders als in vielen anderen griechischen Küstenorten versprüht Mesolongi noch eine glaubhafte Authentizität. Die Menschen befassen sich wie schon vor Jahrhunderten lieber mit dem Salzabbau am nahe gelegenen Salzsee, der Fischerei und dem Handel mit traditionellen Rogen-Delikatessen als mit touristischen Angeboten.

Das heißt aber nicht, dass die Menschen in Mesolongi nicht gastfreundlich wären. Ganz im Gegenteil: Mit den Einheimischen kommt man leicht ins Gespräch, zum Beispiel mit den Anglerinnen und Anglern auf dem fünf Kilometer langen Damm, der die Insel Tourlida mit dem Festland verbindet.

Mit dem Kajak zu den Flamingos

Dabei hat die schöne Lagune von Mesolongi, die von kleinen Landzungen durchzogen und seit Jahrhunderten mit traditionellen Fischer-Pfahlhütten bebaut ist, durchaus touristisches Potenzial. Denn zusammen mit den umliegenden Flussdeltas bildet die Lagune einen riesigen Lebensraum für mehr als 200 Vogelarten. Zu den gefiederten Promis zählen zum Beispiel Pelikane, Seeadler und Turmfalken – allen voran aber Flamingos, die in den Schilfgebieten grasen. Besonders nah kommen Besucherinnen und Besucher den pinkfarbenen Vögeln auf einer Kajaktour zwischen Oktober und März nahe der Insel Agios Sostis in der Nähe von Kleisova.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flamingos starten in der Nähe von Mesolongi in die Lüfte. Die Klisova-Lagune ist Lebensraum für mehr als 200 Vogelarten. © Quelle: imago images/ANE Edition

Alternativ können sich Reisende in der Lagune auch beim Kitesurfen oder Segeln vergnügen, an den Stränden von Dioni, Tourlida und Louros sonnen, am Arakynthos-Berg und bei den Varasova-Höhlen klettern und sich bei einem Schlammbad am Strand von Asia Triade entspannen.

Roadtrip zu den Ruinen im Umland

Aufgrund seiner Lage bietet sich Mesolongi insbesondere als Zwischenstopp für einen Roadtrip an der westgriechischen Küste an. Die Ausblicke werden dabei von den trockenen Berglandschaften und von Salzhügeln geprägt, die sich an der Küstenstraße auftürmen.

Die halbrunde Inselstadt Etoliko liegt mitten in einer Lagune und beheimatet rund 4000 Einwohnerinnen und Einwohner. © Quelle: imago images/ANE Edition

In Ätolien, der Region im unmittelbaren Umland von Mesolongi, können Reisende außerdem die beeindruckenden Theater-Ruinen von Pleuron sowie die antiken Reste der Städte Kalydon und Oiniadai erkunden. Sehenswert ist auch die gemütliche Insel-Gemeinde Etoliko, die sich über zwei Brücken erreichen lässt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du gebündelt beim reisereporter.