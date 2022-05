Mietwagen-Ärger: Vorsicht bei „No show“-Klauseln

In bester Lage von Kiel und mit feinem Ambiente kommt die Seebar an der Kiellinie daher, ohne auch nur annähernd spießig zu wirken. Besonderer Clou: Wer im Sommer eine Abkühlung braucht, kann über zwei Treppen direkt in die Förde hüpfen – und, bei Interesse, ein SUP ausleihen.