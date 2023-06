Mikrocamping an Nord- und Ostsee: Schöne kleine Plätze

Du suchst die Ruhe und die Nähe zur Natur? Dann bist du beim Mikrocamping genau richtig. Hier gibt es keine freizeitparkähnlichen Platzpläne, kein Dicht-an-dicht, keine Schwimmbäder, kein Animationsprogramm oder keine abgemessenen Parzellen.

Schnell ausgebucht können die Stellplätze beim Mikrocamping oder auch Minicamping dennoch sein. Denn jeder Anbieter darf maximal drei Plätze zur Verfügung stellen. Wir stellen dir acht schöne Plätze an der Nord- und Ostsee vor.

1. Privates Grundstück in Dahme

Hinter dem Grundstück in Dahme beginnt gleich die Ostsee. © Quelle: Camperland via MyCamper.ch

Was für ein Ausblick auf die Ostsee: Von diesem Mikrocampingstellplatz in Dahme hast du freie Sicht auf das Meer. Das 2500 Quadratmeter grüne Grundstück von Oliver grenzt direkt ans Wasser. Hier begleitet dich das Rauschen des Meeres in den Schlaf, und morgens kannst du direkt in Badehose aus dem Zelt kriechen und mit einem Sprung in die Ostsee den Tag beginnen.

Außer einem kleinen Häuschen befindet sich nicht viel auf dem Gelände – genug Platz also, um den perfekten Standort auszuwählen, damit du morgens bei einer Tasse Kaffee vor dem Camper den Sonnenaufgang beobachten kannst.

Doch auch die Umgebung hat einiges zu bieten. So erreichst du etwa den Leuchtturm von Dahme vom Platz aus zu Fuß. Bis zum 31. Oktober ist er für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Oben bietet sich dir ein 360-Grad-Rundblick über die Küstenlandschaft.

Das Zentrum von Dahme erreichst du ebenfalls bequem zu Fuß. Hier findest du Restaurants und Cafés, Geschäfte, einen Fahrradverleih, die Touristeninformation und kommst zur belebten Strandpromenade oder in den schattigen Stadtpark.

Preis: 54 Euro für zwei Personen pro Nacht

2. Dreiseithof auf der Insel Poel

Auf der Insel Poel bieten euch die Gastgeber einen Shuttle-Service per Motorboot an. © Quelle: Camperland via MyCamper.ch

Auf der Insel Poel in der Wismarer Bucht erwartet dich nicht nur ein besonderer Stellplatz, sondern auch Service: Die Eigentümer bieten ihren Gästinnen und Gästen Touren mit dem hauseigenen Motorboot an. So kannst du nach Absprache ganz bequem Wismar, Rerik oder Boltenhagen auf dem Wasserweg erreichen oder dich an einen der großen Außenstrände auf der Nordseite der Insel bringen lassen.

Wer selber ein SUP, Kajak oder Ähnliches hat, ist auf diesem Mikrocampingplatz genau richtig. Mit seinem direkten Wasserzugang eignet er sich als perfekter Ausgangspunkt für Wasserwanderungen rund um die Ostseeinsel Poel oder rüber ans Festland.

Oben auf dem weitläufigen Grundstück steht der alte weiße reetgedeckte Dreiseithof der Eigentümer. Außerdem findest du hier mehrere Sitzgelegenheiten, eine Solardusche und bis die neue Toilette fertig ist ein klassisches Plumpsklo – selbstverständlich mit Herzchenausschnitt in der Tür.

Preis: ab 33 Euro pro Nacht

3. Biohof in Süderdeich an der Nordsee

Mit eigenem Schwimmsee und Sauna: Der Stellplatz auf dem Biohof in Süderdeich verbindet die Freiheit des Campen mit Komfort. © Quelle: alpacacamping

Zwischen Alpakas, Schafen und Hühnern stehst du auf dem Bioland Ferienbauernhof direkt am Schwimmteich. Morgens kannst du deinen Kaffee im Strandkorb genießen, dich bei den Hühnern für das Frühstücksei noch persönlich bedanken und abends dem kostenlosen Froschkonzert lauschen.

Der Biohof, an den auch ein eigener Hofladen mit saisonalem Obst und Gemüse sowie ausgewählten Softgetränken, Bieren und Weinen angeschlossen ist, liegt zwischen Büsum und St. Peter-Ording. Bis zum Weltnaturerbe Wattenmeer ist es nur ein kurzes Stück und auch beim Eidersperrwerk bist du innerhalb kürzester Zeit.

Doch eigentlich kann man sich auch auf dem Hof ganz gut die Zeit vertreiben: Während die Kleinen den Hof erkunden, die Tiere streicheln oder den Spielbereich erobern, können sich die Großen zurücklehnen und abschalten. Wem ein gemütlicher Abend am Feuerkorb oder eine Runde im Schwimmteich nicht genügen, findet zusätzliche Entspannung in der Sauna auf dem Hof.

Preis: 56,50 Euro pro Nacht

4. Reiterhof an der Ostsee

In der Nähe von Eckernförde kannst du direkt auf einer Pferdekoppel übernachten. © Quelle: Camperspace

Pferdefan? Auf dem Altenhof übernachtest du direkt auf der Pferdekoppel. Vor dem Camper grasen die Vierbeiner, Hufgetrappel und Wiehern erfüllen die Umgebung, Landluft weht euch um die Nase – hier erlebst du das Hofleben aus nächster Nähe. Und wer möchte, kann sein eigenes Pferd sogar mitbringen.

Der Bauernhof liegt idyllisch eingebettet zwischen Wiesen und auch der feine Ostseestrand ist nur wenige Minuten zu Fuß entfernt. Ein Ritt am Strand entlang ist hier genauso möglich wie eine Reitstunde in der Halle oder ein Fahrradausflug nach Eckernförde.

Auf dem Altenhof gibt es zwei bis drei Stellplätze für Van, Wohnmobil oder Wohnwagen, Strom und Trinkwasser sind am Platz vorhanden.

Preis: ab 22 Euro pro Nacht

5. Autarker Stellplatz im Nationalpark Boddenlandschaft

Zurück zur Natur: Mit überlaufenen Riesencampingplätzen hat der autarke Stellplatz am Bodden bei Zingst nichts gemein. © Quelle: Campspace

Natur, wohin das Auge blickt: Auf dem Mikrocampingplatz im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft stellst du dein mobiles Heim zwischen Moosen, Büschen und Bäumen auf. Farne wachsen am Wegesrand, Efeu erklimmt die Baumkronen, wilde Brombeersträucher dienen als natürliche Begrenzung des Platzes und am Morgen blitzt die Sonne durch das Grün des Laubes.

Bevor du hier einem Menschen begegnest, kommen wohl eher mal Hase und Reh vorbei. Vor allem für Vögel ist der Nationalpark ein bedeutender Lebensraum, der Seeadlern, Kormoranen und teils stark gefährdeten Arten ein Zuhause bietet. Ein besonderes Spektakel ist im Frühjahr und Herbst zu beobachten, wenn die riesigen Kranichschwärme auf ihrer Durchreise hier haltmachen.

Der Stellplatz ist ein guter Ausgangspunkt für Fahrradtouren auf Fischland-Darß-Zingst oder einen erholsamen Walspaziergang. Bis zum Ostseestrand brauchst du rund 15 Minuten zu Fuß, bis zum Wasser des Bodden ist es nur ein Katzensprung.

Auch wenn es die Abgeschiedenheit und die Lage zwischen Wiesen und Wald kaum vermuten lassen: Auf dem Naturgrundstück gibt es einen Stromanschluss. Bei Bedarf kannst du dort gegen eine Gebühr sogar deine Gasflasche tauschen.

Preis: ab 15 Euro pro Nacht

6. Auffahrt hinter einem Deich an der Nordsee

Auf dem Grundstück dieses schönen Reetdachhauses stehst du direkt hinter dem Deich. © Quelle: Hinterland

Hinter dem Deich fängt der Urlaub an: weiter Blick, grasende Schafe, ab und zu mal eine steife Brise und sonst sehr viel Nichts. Bei Gastgeber Frank genießt du die absolute Ruhe. Auf Wunsch versorgt er dich morgens mit Brötchen und hilft dir bei Fragen zu Ausflügen in die Umgebung.

Am Ende der Auffahrt in Woehrden steht das typisch friesische Reetdachhaus deiner Gastgeber, eingebettet in Wiesen und Felder. Vor der Tür deines Campers beginnen einladende Rad- und Wanderwege, wie wäre es mit einer Fahrt zum Büsumer Leuchtturm? Auf dem Rückweg am Kutter noch ein paar frische Krabben mitnehmen und vor dem Wohnmobil die Fingerfertigkeit beim Pulen testen.

Von hier aus kannst du wunderbar Ausflüge in die Umgebung unternehmen: sei es eine Wattwanderung durch den Schlick der Nordsee, eine Schifffahrt nach Helgoland oder ein Besuch bei den Robbenbänken – langweilig wird es hier nicht.

Preis: 23 Euro

7. Wasserskianlage auf Rügen

Der türkisfarbene See war einmal eine Kiesgrube. Heute haben hier vor allem Wakeboarder und Wasserskifahrer ihren Spaß. © Quelle: alpacacamping

Ein sehr relaxter Ort erwartet dich in Zirkow auf Rügen: Riesige Schaukeln, die nicht nur von Kindern genutzt werden, stehen am türkisfarbenen See, wenige Meter weiter versuchen sich Wassersportfans auf Wakeboard und Wasserski auf den Beinen zu halten.

Direkt am Ufer der ehemaligen Kiesgrube kannst du dein Zelt aufschlagen, Wohnmobile, Vans und Wohnwagen sind in dem Naturpark nicht erlaubt. Auf der Rasenfläche stehen dir Strom und eine Sanitäranlage zur Verfügung, abends kannst du den Tag an der Feuerstelle oder mit einer Runde im See beenden.

Im Cable Park Rügen gibt es auch eine Gastronomie, das Angebot reicht vom Fischbrötchen Matjes Art bis zum hausgebackenen Kuchen. Oder du nimmst die Schmalspurbahn Rasender Roland und steuerst Binz, Sellin oder Baabe an, wenn du auf der Suche nach mehr Abwechslung bist.

Preis: 24,10 Euro pro Nacht

8. Stellplatz am Hafen in Rieth

Stellplatz mit Aussicht: In Rieth geht der Blick vom Wohnmobil direkt aufs Wasser. © Quelle: Alpacacamping

Sanft wiegen sich die kleinen Boote auf dem Wasser hin und her, Seile schlagen rhythmisch gegen die Masten, vereinzelt ist das Geschrei einer Möwe zu hören: Der Stellplatz in Rieth befindet sich in traumhafter Lage direkt am Wasser, umgeben von der Natur. Direkt an das Grundstück grenzt ein kleiner Naturhafen, in dem ein paar wenige Boote liegen.

Auf dem Gelände findest du eine Toilette (gegen Gebühr), eine Entsorgungsstation für dein Abwasser sowie eine solarbetriebene Außendusche. Keine 200 Meter entfernt kommst du am Riether Waldstrand ins Wasser und auch ein Radweg führt direkt am Gelände vorbei.

Zu Fuß oder mit dem Rad die polnische Grenze überqueren? Das ist von Rieth aus kein Problem, die Grenze ist gerade einmal einen Kilometer entfernt. Alternativ kannst du auch mit der Fähre übersetzen.

Preis: 18,10 Euro

