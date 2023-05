Mit Auto im Urlaub: Diese Verstöße werden im Ausland teuer

Wie heißt es so schön: andere Länder, andere Sitten. Und das betrifft vielerorts nicht nur die Kultur, sondern auch die Regeln im Straßenverkehr. Eine Zigarette am Steuer oder laut aufgedrehte Musik? Hierzulande meist kein Problem, doch das heißt nicht, dass das überall der Fall ist.

Wer unangenehme Bußgelder vermeiden will, sollte sich vor der Fahrt ins Urlaubsland über die dort geltenden Verkehrsregeln informieren – ansonsten könnte der Roadtrip ganz schön teuer werden. Und auch die Mautgebühren solltest du bei übertritt der Landesgrenzen besser kennen.

Zigarette am Steuer

Weite, Unabhängigkeit und dazu ganz entspannt bei der Fahrt Richtung Sonnenuntergang eine Kippe genießen – aber Achtung, wo du unterwegs bist. Denn Rauchen im Auto ist längst nicht mehr in allen europäischen Ländern erlaubt. Wer trotzdem mit Zigarette am Steuer erwischt wird, muss mit saftigen Bußgeldern rechnen. Besonders hoch wird die Strafe, wenn sich zusätzlich Minderjährige im Auto befinden.

Rauchen am Steuer ist nicht überall im Ausland erlaubt. Wenn Kinder mit Auto sitzen, wird es sogar richtig teuer. © Quelle: imago images/Westend61

Laut ADAC kann der Verstoß besonders in diesen beliebten Urlaubsländern ordentlich ins Geld gehen:

Griechenland (bis zu 1500 Euro)

Italien (bis zu 500 Euro)

Frankreich (135 Euro)

Österreich (bis zu 100 Euro, bei Wiederholung sogar bis zu 1000 Euro)

Für Cabrios gilt häufig eine Ausnahme. Wenn du dir Ärger und Kosten sparen möchtest, solltest du für die Zigarette lieber ein Pause einlegen. Oder es als Anlass nehmen, ganz aufzuhören...

Fußgänger nassspritzen

Regen gehört zu Großbritannien, wie der Tower nach London. Die Briten haben sich auf das feuchte Wetter eingestellt, Regenmantel und -schirm gehören zur Standard-Ausstattung. Und auch ihren Bußgeldkatalog haben sie auf das Wetter abgestimmt. Denn wo es viel regnet, gibt es viele Pfützen und Fußgänger erhalten besonders häufig eine Dusche aus dem Rinnstein.

In Großbritannien gibt es eine Strafe, wenn du andere mit der Fahrt durch eine Pfütze nassspritzt. © Quelle: imago images/dbrus

Gemäß Absatz 3 des Straßenverkehrsgesetzes von 1988 ist es verboten, andere zu bespritzen. Wer auf der Insel ungebremst durch eine Pfütze fährt und so Fußgänger durchnässt, muss mit bis zu 5.000 Pfund (rund 5.700 Euro) Strafe rechnen. Denn Absatz 3 fordert die Rücksicht gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Im schlimmsten Fall wird der Fahrer zudem in eine nationale Verkehrssünder-Kartei mit neun Punkten aufgenommen, wie der „Express“ berichtet.

Ohne Licht fahren

Die Sonne scheint, die Sicht ist gut, kein Grund das Licht am Wagen einzuschalten – oder etwa doch? In mehreren europäischen Ländern gibt es eine Lichtpflicht, das Abblendlicht muss auch am Tage eingeschaltet sein, wie der ADAC mitteilt.

Während der Verstoß in südlichen Ländern noch recht human geahndet wird, in Italien sind es etwa 42 Euro, muss man vor allem in den nordischen Ländern tief in die Tasche greifen. In Dänemark kostet der Verstoß etwa 135 Euro, in Estland rund 190 Euro und in Norwegen geht das Bußgeld für fehlendes Licht bei 195 Euro los.

Handy am Steuer

Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein: Telefonieren hinter dem Steuer ist ohne Freisprecheinrichtung verboten. Was hierzulande gilt, ist auch in den meisten anderen Ländern Vorschrift. Doch während in Deutschland bei einem Verstoß 128,50 Euro Strafe drohen, verlangt unser Nachbarland gleich dreimal so viel.

Während der Fahrt Hände weg vom Handy. Im Ausland fallen die Strafen oftmals höher aus. © Quelle: imago images/Addictive Stock

Die Niederlande haben ihren Bußgeldkatalog erneuert. 380 Euro musst du jetzt zahlen, wenn du beim Autofahren mit einem Handy am Ohr erwischt wirst. Bislang waren es 350 Euro.

Übrigens ist die Annahme, dass du als Ausländer die Strafe nicht bezahlen musst, falsch! Laut dem ADAC sind gerade niederländische Polizei- und Verwaltungsbehörden dafür bekannt, Verkehrsverstöße hartnäckig zu verfolgen, auch wenn es sich um geringfügige Beträge handelt. Lass das Handy also lieber in der Tasche – auch zu deiner eigenen Sicherheit.

Zu laute Musik

Die Spanier sind zwar gemeinhin als durchaus temperamentvolles Volk bekannt, doch hinterm Steuer darf es gerne ruhiger zugehen. Laute Musik ist hier nicht gerne gesehen und kann dich bei einem Verstoß 80 bis 100 Euro kosten.

Noch teurer wird es, wenn du mit deinem aufgedrehten Lieblingssong an Krankenhäusern vorbei oder durch verkehrsberuhigte Gegenden fährst.

Geschwindigkeit überschritten

Wer auf ein Urlaubsfoto der besonderen Art lieber verzichten möchte, sollte sich vor dem geplanten Roadtrip über die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Urlaubsland informieren. Sonst droht ein Souvenir, das wohl weniger schöne Urlaubserinnerung hervorrufen dürfte.

Die Geschwindigkeit einhalten, sonst drohen saftige Strafgelder. © Quelle: imago images/Panthermedia

Die hierzulande geltende Richtgeschwindigkeit von 130 km/h gilt laut ADAC unter anderem in Dänemark, Frankreich, Italien, Österreich und Tschechien als Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen. Wer sich nicht daran hält, muss sich auf saftige Strafen einstellen.

Bist du etwa in der Schweiz mit 31 km/h zu viel auf dem Tacho auf der Autobahn unterwegs, drohen dir 650 Euro Strafe. In Italien sind bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 50 km/h auf der Autobahn mindestens 530 Euro fällig. Vergleichsweise günstig, wenn man den Blick nach Frankreich richtet: Hier bist du bei 50 km/h zu viel 1500 Euro los, wie die Seite „Bußgeld.org“ schreibt.

Müll entsorgt

Alles sauber und fotogen: In den Vereinigten Arabischen Emiraten soll der makellose Schein stimmen. Wer seinen Müll hier aus dem Fahrzeugfenster wirft, bekommt laut „Handelsblatt“ einen Strafzettel von 1000 Dirham, das sind rund 250 Euro.

Auch hierzulande ist es verboten, Müll einfach aus dem Autofenster hinaus zu entsorgen. Je nach Bundesland werden dafür unterschiedliche Strafen fällig. Besonders teuer ist es in Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Hier kann die unerlaubte Müllentsorgung sogar bis zu 100.000 Euro, wie der ADAC informiert – also lieber nicht machen.