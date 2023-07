Mit dem Deutschlandticket ins Ausland – so funktioniert‘s

Seit dem 1. Mai können Menschen mit dem Deutschlandticket für 49 Euro im Monat bundesweit den Nahverkehr und Regionalverkehr nutzen. Der Name des Tickets verrät schon, dass das Ticket eigentlich nur in Deutschland gilt. Aber: In einigen Bundesländern gibt es Züge und Busse, die wegen der Nähe zu einer Grenze bis ins Ausland fahren. Und diese kannst du oftmals mit dem 49-Euro-Ticket nutzen. Wie geht das?

Alle Infos im Überblick:























Wann das Deutschlandticket auch im Ausland gilt

Hintergrund für die Möglichkeit ist, dass die tariflichen Grenzen zweier Staatsbahnen meist nicht auf den tatsächlichen Staatsgrenzen liegen, sondern an Bahnhöfen. Der Tarifschnittpunkt liegt dann in einigen Nachbarländern im Ausland. Daher gilt der deutsche Tarif bis zu dem entsprechenden Bahnhof. In allen Nachbarstaaten Deutschlands gibt es solche Grenzbahnhöfe.

Gilt das 49‑Euro-Ticket also immer bis zum ersten Halt nach der Grenze – oder brauchen Reisende ein zusätzliches Ticket, wenn sie Deutschland verlassen? Pauschal lässt sich diese Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten. Grund dafür ist, dass es in Deutschland mehr als 60 Verkehrsverbünde gibt, bei denen teils unterschiedliche Regeln gelten. Wir verraten, auf welchen Strecken du mit dem 49‑Euro-Ticket bis ins Ausland kommst.

Österreich – so weit gilt das 49-Euro-Ticket

RE5 der BRB: München – Salzburg

RB54 der BRB: München – Kufstein

S3 der ÖBB: Freilassing – Salzburg

Außerfernbahn: Pfronten-Steinach – Vils – Reutte (Tirol) – Ehrwald – Griesenau

Gute Nachrichten für Fahrgäste der Bayerischen Regiobahn (BRB): Sie dürfen „mit dem Deutschlandticket und der BRB nach Salzburg/Kufstein fahren“, teilt die BRB mit. So weit fährt die Regiobahn im Netz Chiemgau-Inntal.

In der Außerfernbahn kannst du laut der Deutschlandtarifverbund GmbH das 49‑Euro-Ticket zudem auf der Strecke von Pfronten-Steinachüber das österreichische Vils und Reutte bis nach Griesen nutzen. Und auch für Fahrgäste der Österreichischen Bundesbahnen auf der Strecke von Freilassing nach Salzburg gilt demnach das 49‑Euro-Ticket.

Niederlande – so weit gilt das 49-Euro-Ticket

RE 13: Hamm – Unna – Hagen – Wuppertal – Düsseldorf – Mönchengladbach – Viersen – Venlo

RE 19: Düsseldorf Hbf – Duisburg – Oberhausen – Dinslaken – Wesel – Bocholt / Emmerich – Emmerich-Elten – Zevenaar – Arnheim

RB 61: Osnabrück – Ibbenbüren – Rheine – Oldenzaal – Hengelo

SB 58: Emmerich Bf – Nijmegen HAN

Buslinie 29: Neukirchen -Vl. Vluyner Südring– Straelen – Venlo

Buslinie 60: Kleve Bf – Millingen de Gelderse Poort

Buslinie 91: Emmerich Bf – ´s-Heerenberg Molenpoort

Linie 24 der ASEAG: Aachen Bushof − Preusweg − Kelmis

Linie 25 der ASEAG: Stolberg Mühlener Bahnhof – Vaals

Linie 27 der ASEAG: Herzogenrath – Kerkrade Eurode Park

Linie 33 der ASEAG: Fuchserde − Vaals

Linie 34 der ASEAG: Diepenbenden – Kerkrade

Linie 44 der ASEAG: Aachen – Kerkrade Crombacherstraße

Linie 64 der ASEAG: Heinsberg und Posterholt Vlodropperweg

Linie 350 der Arriva: Aachen – Vaals Heuvel

Linie SB3 von Westverkehr: Geilenkirchen – Sittard

Multibus-Linien von Westverkehr: bis zur (Verknüpfungs-)Haltestelle in den Niederlanden

Mal eben einen Abstecher nach Holland oder Belgien machen: Das geht von Nordrhein-Westfalen aus mit dem 49‑Euro-Ticket zumindest auf einzelnen Verbindungen des Aachener Verkehrsverbundes (AVV) und auf den Strecken des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR).

So kann beispielsweise der RE 13 von Hamm bis nach venlo genutzt werden, mit dem RE 19 geht es von Düsseldorf bis nach Arnheim. „Für Fahrten die ausschließlich innerhalb der niederländischen Gebiete durchgeführt werden oder über die gerade genannten Linien hinausgehen, gilt weiterhin der niederländische Tarif. Das Deutschlandticket gilt nur auf den genannten Linien“, teilt der VRR mit.

In den ASEAG-Linien 25 und 33 darfst du bis nach Vaals sowie 34 nach Kerkrade fahren. Die Arriva-Linie 350 bis Vaals darfst du ebenfalls ohne zusätzliches Ticket nutzen. Und auch die Buslinie SB3 von Westverkehr nach Sittard dürfen Fahrgästinnen und Fahrgäste mit dem 49‑Euro-Ticket nutzen, ebenso wie die fünf grenzüberschreitenden Multibus-Linien bis zur (Verknüpfungs-)Haltestelle in den Niederlanden.

Belgien – so weit gilt das 49-Euro-Ticket

Das Ticket gilt auch in Belgien in der ASEAG-Linie 24 nach Kelmis.

In Gebieten, in denen es einen Übergangstarif gibt, wie auf den Linien nach Heerlen (RE 18, 44) und Eupen (14) gilt das Ticket nur bis zur letzten Haltestelle in Deutschland, teilt der Aachener Verkehrsverbund mit.

Schweiz – so weit gilt das 49-Euro-Ticket

Linie S6 der SBB: Zell (Wiesenthal) – Basel Bad

Linien der DB Regio: Weil am Rhein – Basel Bad

Linien der DB Regio: Erzingen (Baden) nach Trasadingen / Schaffhausen / Thayngen

Von Baden-Württemberg aus kannst du mit dem 49‑Euro-Ticket auf Einzelverbindungen bis in die Schweiz fahren. Nach Informationen der Deutschlandtarifverbund GmbH gilt das Ticket in den SBB-Bahnen von Zell im Wiesenthal nach Basel Bad.

Auch in den Zügen der DB Regio von Weil am Rhein nach Basel Bad und von Erzingen (Baden) nach Trasadingen, Schaffhausen und Thayngen kann das Ticket genutzt werden.

In anderen grenzüberschreitenden Linien gilt das Ticket dagegen nur bis zur deutschen Grenze.

Polen – so weit gilt das 49-Euro-Ticket

RB23: Züssow – Swinoujscie Centrum (Swinemünde Zentrum)

RE 1: Dresden – Zgorzelec

RB 65: Zittau – Hagenwerder

In der Usedomer Bäderbahn kannst du mit dem 49‑Euro-Ticket von Züssow über die klassischen Urlaubsziele Heringsdorf und Ahlbeck bis zur Endhaltestelle Swinemünde Zentrum in Polen fahren.

Auch die Züge des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) fahren bis nach Polen, beispielsweise die RB26 nach Kostrzyn oder die RB91 nach Zielona Góra. Doch hier dürfen Reisende nur bis zur Grenze fahren. Wer die Grenze überqueren möchte, muss also ein Ticket des regulären Tarifs ab der letzten Haltestelle im VBB-Gebiet kaufen.

Frankreich – so weit gilt das 49-Euro-Ticket

Elsass-Express: Mainz – Wissembourg

Weinstraßen-Express: Koblenz – Wissembourg

Linie S1 der Saarbahn: Saarbrücken – Saargemünd

Linie MS2 der Saarbahn: Saarloius – Creutzwald

Linie 184 der Saarbahn: Bous – Carling

Sogar nach Frankreich kommst du mit dem 49‑Euro-Ticket: In den Ausflugszügen Elsass- und Weinstraßen-Express der Vlexx GmbH kannst du damit von Mainz oder Koblenz bis ins französische Wissembourg fahren.

Auch in der Saarbahn innerhalb des saarVV wird das Ticket auf der Strecke von Saarbrücken bis nach Saargemünd, von Bous nach Carling und von Saarlouis nach Creutzwald anerkannt. In den Bussen der Linie 30 nach Forbach und der Linie MS nach Saint-Avold gilt das 49‑Euro-Ticket dagegen nicht, auch nicht im Binnenverkehr auf der deutschen Seite.

Nach den Vorstellungen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing soll das Deutschlandticket bald sogar in ganz Frankreich gelten. Gegenüber der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung „Ouest-France“ sagte der FDP-Politiker, dass Frankreich aktuell ein ähnliches nationales Ticket plane und er hätte „eine große Sympathie dafür, dass wir unsere nationalen Tickets gegenseitig anerkennen.“

Deutschland und Frankreich könnten den Anfang machen und andere europäische Länder mitziehen. „Allerdings wäre das ein komplexes Unterfangen, das Zeit in Anspruch nehmen wird.“

Luxemburg – so weit gilt das 49-Euro-Ticket

Bus 410 der VRT: Bitburg – Luxemburg

Bus 455 der VRT: Bitburg – Vianden

Bus 460 der VRT: Gerolstein – Clervaux

Züge der VRT nach Luxemburg

Wer von Rheinland-Pfalz nach Luxemburg fährt, zahlt mit dem 49‑Euro-Ticket ebenfalls nichts extra. Wie der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) mitteilt, gilt das Ticket in den grenzüberschreitenden Buslinien 410, 455 und 460 ebenso wie im Zug des VRT nach Luxemburg. Der ÖPNV ist in Luxemburg übrigens grundsätzlich für alle Menschen kostenlos.

Dänemark – so weit gilt das 49-Euro-Ticket

RB 66 Niebüll – Tondern

Auch über die Grenze nach Dänemark können Reisende mit dem Deutschlandticket fahren. Es gilt in der Regionalbahn RB66 von Niebüll bis nach Tondern, die von der Neg Niebüll GmbH Norddeutsche Eisenbahngesellschaft NEG betrieben wird.

Tschechien – so weit gilt das 49-Euro-Ticket

Trilex bis Hrádek nad Nisou

Wer von Sachsen aus nach Tschechien fährt, zahlt mit dem 49-Euro-Ticket auf einer Strecke mit dem Trilex ebenfalls nichts extra. „Die Gültigkeit des Deutschlandtickets schließt auch im Ausland liegende Geltungsbereiche regionaler Verkehrsverbünde und Landestarife mit ein“, teilt die Länderbahn Netinera mit. Demnach gilt das Ticket in der grenzüberschreitenden Linie L7 bis nach Hrádek nad Nisou.

Wichtigste Infos zum Deutschlandticket im Überblick