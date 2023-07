Durch Europa mit der Bahn: Diese Städte erreichst du ohne Umstieg

Ihre Urlaubstage sind für die meisten Menschen in Deutschland ein hohes Gut, sollen die wenigen Tage oder Wochen doch die heiß ersehnte Entspannung und Abwechslung vom stressigen Alltag bringen. Doch bevor man endlich die Füße am Strand hochlegen, die Wanderschuhe schnüren oder neue Städte erkunden kann, muss man oft zunächst Zeitdruck am Flughafen oder anstrengende Autofahrten in Kauf nehmen. Kein angenehmer Start in den Urlaub.

Weniger anstrengend ist dagegen die Anreise mit dem Zug. Der nächste Bahnhof ist in der Regel auf kurzem Weg erreichbar und Reisende müssen sich nicht mit Sicherheitskontrollen, Warteschlangen oder Staus auseinandersetzen. Im Zug kann man es sich einfach gemütlich machen und die Landschaften entspannt an sich vorbeiziehen lassen – und das alles guten Gewissens, denn Bahnfahrten sind viel klimafreundlicher als Flüge und Autofahrten.

Bahnfahren: Direktverbindungen ins europäische Ausland

Bei Reisen über Deutschlands Landesgrenzen hinaus scheuen sich viele Urlauberinnen und Urlauber aber oft vor Zugfahrten. Das liegt vor allem an Umstiegen, die zusätzliches Kofferschleppen erfordern und bei Verspätungen zu Komplikationen führen können. Doch dieses Risiko lässt sich von vornherein vermeiden, denn von Deutschlands Bahnhöfen gibt es eine Menge Direktverbindungen in die europäischen Metropolen.

Wer frühzeitig bucht, zahlt dank des „Super Sparpreises Europa“ im Vergleich zu den Flug- und Spritpreisen meist einen niedrigeren Preis, kann bis zu drei Kinder (6 bis 14 Jahre) kostenlos mitnehmen und für einen geringen Aufpreis die erste Klasse nutzen.

Also, einstiegen bitte! Der reisereporter stellt mit einer Auswahl an schönen Urlaubszielen die Weichen für deinen nächsten Städtetrip.

1. Von Augsburg und München direkt nach Zagreb

Um mit dem Auto von Deutschland nach Zagreb in Kroatien zu gelangen, muss man von München noch etwa 650 Kilometer Strecke bewältigen. Heißt: Eine Reise in die kroatische Hauptstadt dauert mindestens sieben Stunden Autofahrt, plus Pausen, Tanken und – zur Hauptreisezeit in den Sommerferien – wahrscheinlich auch mehreren Staus.

Der Hauptbahnhof von Zagreb liegt mitten im Zentrum der Stadt. Rundum gedeihen prächtige Parks. © Quelle: imago images/YAY Images

Mit der Bahn dauert die Fahrtzeit von München nach Zagreb nur eine Stunde länger. Und das ganz ohne strapazierende Umstände. Aus den Zugfenstern des Eurocity vom Hauptbahnhof in Augsburg über München Ost sehen Reisende die Landschaften von Österreich und Slowenien an sich vorbeiziehen. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, kann unterwegs schöne Zwischenstopps einlegen, zum Beispiel in Salzburg oder Ljubljana.

Praktisch: Der Zielbahnhof Glavni kolodvor liegt mitten im Zentrum Zagrebs. Die Wege zum Hotel sind also deutlich kürzer als vom Flughafen. Nach dem Check-in können sich Reisende direkt mit traditionellem Ćevapčići stärken und sich dann in den städtischen Trubel stürzen, die schöne Altstadt und die Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert erkunden, an den schmucken Cafés und Geschäften an der Tkalčićeva-Promenade entlangschlendern, eine Pause im Stadtpark Maksimir einlegen und danach eines der spannenden Museen, zum Beispiel das Nationalmuseum oder das „Museum der zerbrochenen Beziehungen“, besichtigen.

2. Von fünf Bahnhöfen direkt nach Prag

Rom ist von deutschen Bahnhöfen leider nicht direkt erreichbar. Dafür führen (fast) alle Wege nach Prag.

Die Hauptstadt Tschechiens, die aufgrund der vielen Sehenswürdigkeiten wie etwa der Karlsbrücke, des historischen Hradschin-Viertels mit der Prager Burg, des Veitsdroms und des „Goldenen Gässchen“ zu den beliebtesten Destinationen für Städtereisen in Europa zählt, lässt sich aus Deutschland von vielen Bahnhöfen direkt erreichen.

Blick über die Donau auf Prag. Die weltberühmte Altstadt ist von Berlin in rund 4,5 Stunden erreichbar. © Quelle: Imago images/Pond5

Von Berlin fährt mehrmals täglich ein Eurocity in nur viereinhalb Stunden über Dresden nach Prag. In Süddeutschland profitieren Reisende vom „Prag Spezial Ticket“, das sie von Regensburg (30 Euro), Nürnberg (36,50 Euro) und München (45 Euro) preiswert und ohne Umstieg in die tschechische Hauptstadt bringt – drei Kinder (6 bis 14 Jahre) dürfen kostenlos mitfahren. Auch vom Hauptbahnhof in Hamburg fahren Züge in knapp sieben Stunden direkt nach Prag.

3. Von Hamburg direkt nach Bratislava und Budapest

Einige Eurocity Züge, die von Hamburg über Berlin und Dresden nach Prag fahren, steuern auch die ungarische Hauptstadt Budapest an. Berühmt ist die schöne Donau-Stadt insbesondere für das riesige Parlamentsgebäude, die mittelalterlichen Türme der Fischerbastei, den „Heldenplatz“ und das Unesco-Weltkulturerbe im Burgviertel.

Prächtige Fassaden an der Donau: Das riesige Parlament in Budapest wurde 1904 fertiggestellt. © Quelle: imago images/Cavan Images

Die Fahrt mit dem Eurocity von Hamburg über Berlin, Dresden und Prag dauert etwa 13 Stunden und 40 Minuten. Unterwegs zeigen sich die schönen Mittelgebirgslandschaften in Tschechien und Österreich.

Praktisch: Die Züge nach Budapest halten auch in Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei. Bei einem Zwischenstopp auf dem Hin- oder Rückweg können Zugreisende also die schöne Altstadt, das Primatialpalais, das Michaelertor und die Blaue Kirche besichtigen.

5. Von München direkt nach Verona (und Venedig)

Gegenüber dem Norden haben Reisende aus Süddeutschland naturgemäß einen großen Vorteil: Italien liegt näher dran. Und das macht sich auch bei den Zugverbindungen bemerkbar.

Verona wird zentral von der Etsch durchflossen. Die Uferpromenaden sind ein beliebter Rückzugsort. © Quelle: imago images/Frank Bienewald

Von München gibt es zum Beispiel eine Direktverbindung nach Verona – eine norditalienische Stadt in Norditalien, deren Kunst, Kultur und Geschichte schon seit Jahrhunderten Reisende in den Bann ziehen. Dazu gehört auch die mittelalterliche Legende um Romeo und Julia, die William Shakespeare später zum berühmtesten Liebespaar der Welt machte. 2023 machen mehrere Großveranstaltungen eine Reise nach Verona sogar noch reizvoller.

Vom Hauptbahnhof München fahren in den Sommermonaten mehrmals täglich Züge über Innsbruck und Bozen nach Verona Porta Nuova. Fahrtzeit: fünf Stunden und 22 Minuten. Wer doch noch einen Umstieg in Kauf nehmen möchte, gelangt von Verona in etwa einer Stunde nach Venedig.

6. Von München direkt an den Strand von Rimini

Badesachen anziehen, ab zum Bahnhof und dann direkt ans Mittelmeer: Das ermöglicht eine direkte Eurocity-Verbindung von München nach Bologna in Italien, die in den Sommermonaten um zwei Stopps in Cesena und Rimini verlängert wird. Vom Bahnhof des Badeortes sind es nur wenige Minuten Fußweg bis zum Strand.

Die Küste der italienischen Romagna: Am Strand von Rimini ist immer ein Plätzchen frei. © Quelle: imago images/ingimage

Vor oder nach dem Strandurlaub in Rimini, dessen lange Sandstrände schon seit den 60er-Jahren zu den Sehnsuchtszielen deutscher Urlauberinnen und Urlaubern zählen, lässt sich also noch ein spannender Kulturtrip in Bologna einstreuen. Die quirlige Hauptstadt der Region Emilia-Romagna beheimatet die mit 900 Jahren älteste Universität der westlichen Welt und spielt bei der Zahl der Kultur-Highlights in einer Liga mit Venedig, Rom und Florenz.

Der Strandexpress fährt in 2023 immer vom 25. Mai bis zum 9. September täglich von München über Bologna und Cesena direkt nach Rimini. Letzte Rückfahrt: 10. September.

7. Von Frankfurt nach Mailand

Zum Glück für alle Menschen in Westdeutschland laufen aber doch nicht alle italienischen Direktverbindungen über München. Bella Italia lässt sich auch vom Hauptbahnhof in Frankfurt erreichen. Von dort fahren täglich Züge vom Typ Eurocity Express über Mannheim, Karlsruhe, Freiburg, Basel, Luzern und Lugano in die norditalienische Modemetropole Mailand. Fahrtzeit: knapp acht Stunden.

Shopping-Tempel der italienischen Art: die Galleria Vittorio Emanuele II. in Mailand. © Quelle: Imago images/Pond5

Mailand ist zum Beispiel für seinen Dom, das Opernhaus Scala, für die Fußballklubs und für Leonardo da Vincis Gemälde „Letztes Abendmahl“ in der Kirche von Santa Maria delle Grazie bekannt. Die vielen namhaften Designerboutiquen und Europas älteste Shoppingmall, die Galleria Vittorio Emanuele II., macht Mailand außerdem zum Shopping-Paradies.

Die Stadt eignet sich auch wunderbar als Ausgangspunkt für die Weiterreise nach Süditalien, denn Mailand ist ein wichtiges Drehkreuz für Italiens Bus- und Bahnverkehr.

8. Von Frankfurt direkt nach Amsterdam

Die idyllischen Grachten und Parks, die schmalen Stadthäuser und die beeindruckenden Werke der großen Meister van Gogh, Vermeer und Rembrandt machen Amsterdam zu einem der beliebtesten Reiseziele von Städtereisenden in Europa.

Amsterdam ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Die schmalen Grachten und Häuser im Zentrum sind nicht weit vom Bahnhof entfernt. © Quelle: imago images/Zoonar

Wer die Hauptstadt der Niederlande besichtigen möchte, muss dafür nur zum Hauptbahnhof von Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Duisburg oder Oberhausen gelangen. Von dort fahren täglich ICEs direkt nach Amsterdam. Fahrzeit von Frankfurt: vier Stunden. Praktisch: Der Bahnhof Amsterdam centraal liegt mitten im Stadtzentrum. Wer es nicht abwarten kann, die Stadt zu erkunden, kann nach der Ankunft direkt in eines der Ausflugsboote umsteigen.

Wer ohne Umstieg nach Amsterdam möchte, sollte frühzeitig buchen. Besonders im Sommer sind die Strecken häufig ausgebucht. Sparfüchse können sich mit einer frühen Reiseplanung zudem Sparpreise (ab 19,90 Euro pro Fahrt) sichern.

9. Von Frankfurt nach Brüssel

Spontan Lust auf allerfeinste Pommes, Waffeln oder Schokolade? Dann ab zum nächsten Bahnhof und auf nach Brüssel!

Belgiens Hauptstadt ist gut an das deutsche Gleisnetz angeschlossen. Von den Hauptbahnhöfen in Frankfurt (rund vier Stunden Fahrtzeit) und Köln (zwei Stunden und 45 Minuten) fahren täglich ICEs zum Bahnhof Bruxelles Midi. Damit lässt sich eine Städtereise von Deutschland nach Brüssel sogar als Tagesausflug planen.

Sonnenuntergang über Brüssel: Das Stadtzentrum schmücken historische Fassaden und idyllische Parks. © Quelle: imago images/Panthermedia

Allerdings reicht ein einzelner Tag natürlich nicht aus, um alle Highlights in Brüssel zu sehen. Auf den Reiseplänen der meisten Touristinnen und Touristen stehen das rund 100 Meter hohe Atomium und das rund 60 Zentimeter große „Manneken Pis“ sowie das Europaviertel, das Rathaus, der Grote Markt und das Schokoladenmuseum.

10. Von Berlin nach Warschau

In der Wahrnehmung vieler Reisender steht die polnische Hauptstadt Warschau oft im Schatten der polnischen Städteperlen Danzig oder Krakau. Doch auch die Hauptstadt von Polen bietet mit ihrer wieder aufgebauten Altstadt, dem Warschauer Getto, dem Kulturpalast, dem Stadtteil Praga und dem Lazienki Park jede Menge Geschichte und Stadtkultur.

Blick über Warschau: Die Stadtkulisse wird von modernen Hochhäusern dominiert. © Quelle: Imago images/Pond5

Zugleich ist die kontrastreiche Millionenmetrople ein herausragendes Beispiel für eine moderne Stadtentwicklung. Neben den alten Sowjet-Bauten reihen sich immer mehr Hochhäuser und Bürotürme mit eleganten Glasfassaden ein.

Zwischen Warschau Gdanska und dem Hauptbahnhof in Berlin pendeln über Frankfurt-Oder und Posen täglich bis zu vier Züge. Fahrtzeit: knapp sechs Stunden.

11. Von Frankfurt direkt nach Paris

Zum Schluss die meistbereiste Metropole auf dem europäischen Festland: Paris. Passend zur zwanglosen Attitüde der französischen Hauptstadt können Reisende aus Deutschland ganz entspannt mit dem Zug anreisen.

Zielbahnhof Paris Est: Die ICE-Züge der Deutschen Bahn flitzen in vier Stunden von Frankreich in die Stadt der Liebe. © Quelle: imago images/CHROMORANGE

Vom Hauptbahnhof in Frankfurt fahren täglich mehrere ICEs in gerade mal vier Stunden Fahrtzeit über Mannheim, Kaiserslautern und Saarbrücken in die Stadt der Liebe. Und anders als der Pariser Flughafen Charles de Gaulle, der rund eine Stunde Autofahrt vom Stadtzentrum entfernt ist, sind es vom Bahnhof Paris Est nur wenige Kilometer bis zum berühmten Louvre, Eiffelturm oder zur Kathedrale Notre-Dame.

