Insider-Tipps: So erlebst du Paris wie die Einheimischen

Oftmals ist es für Touristinnen und Touristen schwer, hinter die touristischen Fassaden einer City zu schauen. Glücklich darf sich da schätzen, wer Tipps von einem Einheimischen erhält!

Uns hat der aus einem Vorort von Paris stammende Mickael Reis, Regionaldirektor Paris bei Go City (Anbieter von Touristenpässen für verschiedene Städte), einige Insider-Tipps verraten, die dir helfen, das wahre Paris kennenzulernen. Wir stellen sie dir vor!

Für mich ist die beste Art, Paris zu erkunden, sich zu verlaufen. Von La Butte aux Cailles über Saint Germain bis Montmartre, vorbei am Marais und dem Canal Saint-Martin, werdet ihr geheime Gänge entdecken und über weltberühmte Sehenswürdigkeiten stolpern. Mickael Reis in seinen Paris-Tipps gegenüber dem reisereporter

Vorab ein Hinweis zur besten Reisezeit: Wenn du nah dran am Leben der Einheimischen sein möchtest, solltest du Paris und Frankreich generell nicht im August besuchen, rät der Paris-Experte. Im August sind in Frankreich Sommerferien- und Urlaubszeit, was bedeutet, viele Französinnen und Franzosen sind weg und zahlreiche Restaurants und kleinere Geschäfte teils wochenlang geschlossen!

Einheimischen-Tipps für deinen Paris-Besuch:

Schlendern am Fluss Seine

Nichts ist in den Abendstunden schöner als ein Spaziergang „sur les quais de la Seine“, entlang des Ufers der Seine. Im Abendlicht werden die Denkmäler malerisch angestrahlt und du triffst auf viele Pariserinnen und Pariser, die nach Feierabend oder am Wochenende auf den Stein- oder Grasflächen zum Picknick oder Drink zusammenkommen und teils sogar gemeinsam musizieren.

Vielleicht magst du dir selbst eine Crêpe zum Mitnehmen (die es sowohl salzig als auch süß gibt) holen und dich dazusetzen?

Tolle Fotospots für Selfies

Möchtest du deine Social-Media-Kanäle mit unverkennbaren Paris-Selfies bestücken? Dann empfiehlt dir unser Insider unter anderem diese drei Spots:

Place du Trocadero, wo du den Eiffelturm im Hintergrund mit im Bild hast.

Rue de L‘Université: Die kleine Straße gibt den Pariser Stil zum Besten, das Tollste ist aber: Der Eiffelturm erhebt sich riesig am Ende der Straße und bietet die beste Möglichkeit für kreative Fotos.

Eingang einer Metro-Station: Viele der mit „Métro“ oder „Métropolitain“beschrifteten Metro-Zugänge stehen unverkennbar für Paris. Manche davon weisen Art-déco Stil auf, andere Jugendstil – was sie zu wunderbaren Fotomotiven macht. Besonders beliebt: Die Station Lamarch-Caulaincourt in Montmartre (u.a. ein Drehort des Films „Amélie“)

Strand mitten in der City

Besuchst du Paris im heißen Sommer und sehnst dich nach dem Bummeln nach Entspannung, geh einfach an den Strand: Jedes Jahr zwischen Mitte Juli und Ende August bekommen die Pariserinnen und Pariser ihren eigenen „Paris Plage“ (Strand von Paris). Wo? An den Ufern der Seine zwischen den Brücken Pont des Arts und Pont de Sully und am sogenannten Bassin de la Villette.

Zwischen Mitte Juli und Ende August gibt es in Paris die "Paris plages" - künstlich aufgeschüttete Sandstrände mit Liegestühlen und Sonnenschirmen, teils sogar Bademöglichkeiten. © Quelle: IMAGO/Xinhua

Dort rekeln sich dann plötzlich feinste Sandstrände in der Sonne, und Liegestühle und Sonnenschirme kommen raus wie am Mittelmeerstrand. Allerdings verwandelt sich auch der Rathausplatz oft in ein Sandmeer, wo alle, die wollen, unter anderem Beachvolleyball spielen können.

Künstlerhaus 59 Rivoli

Das gibt es nur einmal: Aus einem unscheinbaren Pariser Stadthaus, das bis Anfang der 90er Jahre eine Bank beherbergte, entstand ein „Haus der Künstler“ für gut 30 Kreative. Wie das? Einige Künstler besetzten das verfallende Gebäude 1999 und nutzten es zur Entfaltung ihrer Künste.

Das 59 Rivoli in Paris war ein leerstehendes Gebäude, das Künstler 1999 besetzten und in ein "Künstlerhaus" voller Ateliers verwandelten. © Quelle: imago images/Hans Lucas

Am Ende fand das sogar der frühere Pariser Bürgermeister so beeindruckend, dass die Stadt das Gebäude erwarb und für die Künstler herrichtete. Heute kannst du das 59 Rivoli und seine Künstler kostenfrei besuchen, zwischen Dienstag und Sonntag 13 bis 20 Uhr.

Lokaler Markt Saint Quentin

Wenn du neugierig bist, wo die Einheimischen unter anderem ihr Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch kaufen, begib dich zum Marché Saint Quentin in einer traditionellen Markthalle.

Der Marché Saint Quentin in Paris ist ein typisch lokaler Markt, wo die Einheimischen einkaufen, wo man aber auch Snacks bekommt. © Quelle: imago images/PhotoAlto

Dort zieren die Tische nicht nur lokale Produktionen, sondern du kannst auch wunderbar französisch snacken – zum Beispiel frische Austern mit einem Schluck Wein dazu! Die gute Nachricht: Der Markt ist täglich ab acht Uhr geöffnet und von Montag bis Samstag sogar bis 20 Uhr!

Feinschmecker-Viertel Le Marais

Le Marais ist ein ganz besonderes Viertel am östlichen Seine-Ufer, direkt gegenüber der Kathedrale Notre-Dame. Bei den Einheimischen ist es unter anderem beliebt als Shopping- und Ausgehviertel – aber auch als Viertel besonderer kulinarischer Genüsse. Du findest typisch pariserische Brasserien (z.B. Brasserie Bofinger), Restaurants mit feiner französischer Küche (z.B. Robert et Louise), aber auch Streetfood für den schnellen Hunger, darunter natürlich die in ganz Frankreich beliebten Crêpes und leckeres Eis. Mickael Reis empfiehlt, dass du dir vorab einen kleinen französischen Wortschatz zulegst, gerade im Bereich Essen und Trinken.

Die Brasserie Bofinger in Paris ist eine der typischen Brasserien im Feinschmecker-Viertel Le Marais. © Quelle: imago images/Javier Larrea

Tipp: Schlägt es 16 Uhr, ist französische Tee-Zeit, Le Goûter, und die begehst du am besten auf einer Café-Terrasse mit Kaffee und Macarons. Ein paar Stunden später ist dagegen ein Glas Wein mit einer Planche de Charcuterie (Schinken-Käse-Platte) genau der richtige französische Aperitif.

Kulinarische Verführung

Wo wir gerade beim Thema Schlemmen sind – hier kannst du kleine süße oder auch salzige französische Spezialitäten wie Pain au chocolat und Macarons wie die Einheimischen genießen oder verkosten:

Macarons sind eine köstliche französische Spezialität, die man unter anderem zum Kaffee gegen 16 Uhr schlemmt. © Quelle: IMAGO/ingimage

Wein verkostet man in Paris besonders gut in der Cave du Louvre oder in Ô Chateau. © Quelle: imago stock&people

Straßen mit lokalem Ambiente

Auf den Champs Élysées wirst du sicher mehr Touristen als Einheimische sehen, aber es gibt auch im Pariser Zentrum zahlreiche Straßen, die das genaue Gegenteil darstellen und mit ihrem lokalem Ambiente verzaubern. Beispiele dafür sind:

Rue Montorgeuil im Quartier Montorgueil ist eine der Straßen, wo die Pariserinnen und Pariser selbst gerne für den Alltag einkaufen – sei es in Käse- oder Blumengeschäften, seien es Modeartikel oder Feinkost.

Grands Boulevards – hinter dem eleganten Namen steht für die Bewohnerinnen und Bewohner der Metropolregion ein Ort der Unterhaltung. Dort geht man ins Theater, Konzert (z.B. ins Grand Rex ) oder Museum (z.B. ins Musée Grévin oder ins Schokoladenmuseum ), schlendert bei Regenwetter durch überdachte Einkaufspassagen oder entspannt in einem Café oder Restaurant.

Die Grands Boulevards in Paris beheimaten zahlreiche Passagen mit herrlichen Einkaufsmöglichkeiten. © Quelle: imago images/IP3press

Rue Mouffetar befindet sich im gleichnamigen Viertel und zählt zu den ältesten Straßen von Paris. In der Straße reihen sich kleine Geschäfte, Restaurants und Cafés aneinander, und du bekommst dort alles von Lebensmitteln bis zu Kleidung und Kunst. Studentinnen und Studenten zieht es abends zur Place de la Contrescarpe mit schönem Brunnen.

Rue de Lappe ist bei den Einheimischen bekannt für ihre vielen Bars und Ausgehmöglichkeiten für die späten Abendstunden.

Die Rue de Lappe ist eine beliebte Ausgehstraße mit vielen Bars. © Quelle: IMAGO/Manngold

Die Rue des Lombards beherbergt mehrere Jazzclubs, darunter Le Duc des Lombards. © Quelle: imago images/Philippe Michel

Versteckte Bars

Zum Städtetrip gehört, den Abend auch mal in einer besonderen Bar ausklingen zu lassen. Wenn du gerne verborgene und alternative Bars erkundest, könnten dir diese drei gefallen:

La Mezcaleria – Cocktailbar mit bunt gestalteteem Interior

Mobster – elegante Speakeasy Bar. Den Zugangscode bekommst du in einer geheimnisvollen Telefonkabine.

Lavomatic – ganz besondere Bar in einem Waschsalon mit exklusivem Design

Rooftop-Bars

Möchtest du stattdessen Paris von oben bewundern, sind diese Rooftop-Bars einen Besuch wert:

Traumbar mit 360 Grad-Blick über Paris. Diese Pop-up-Bar befindet sich auf dem Dach des Geschäfts Galeries Lafayette Paris Hausmann und bietet leckere Drinks sowie vegetarische Speisen.

Diese Dach-Bar mit Restaurant befindet sich in dem gleichnamigen Hotel und ist genau der Traum (franz. Rêve), den der Name verspricht: Weit reicht der Blick von den 1000 Quadratmetern auf dem Dach, und das bei exklusiven Cocktails und unter anderem japanischem Fingerfood.

Alternative Rooftop-Bar im 7. Stock eines Industriegebäudes mi umfassender Bar und Snacks. Ein Stockwerk tiefer findet sich ebenfalls ein Restaurant.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du gebündelt beim reisereporter.