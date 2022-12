Monsterwelle trifft Kreuzfahrtschiff: Ein Toter und vier Verletzte

Streiks in Frankreich und Italien schränken ab Freitag den Reiseverkehr ein

In Frankreich müssen Reisende wegen eines viertägigen Streiks bei dem Bahnunternehmen SNCF ab Freitag mit Zugverspätungen und Ausfällen rechnen. In Italien steht ein Generalstreik an, der sich auch auf den Öffentlichen Nahverkehr auswirkt.