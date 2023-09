Mückenplage auf Mallorca: Karte zeigt Orte mit Asiatischer Tigermücke

Wer ein Problem mit Insekten hat, sollte sich derzeit von Mallorca fernhalten. Hier sorgen starke Regenfälle und hohe Temperaturen aktuell für gleich zwei Plagen: Mücken und Kakerlaken fühlen sich bei dem Wetter nämlich besonders wohl. Wie das „Mallorca-Magazin“ schreibt, halten Expertinnen und Experten ein Ende der Mückenplage nicht vor Ende Oktober für realistisch.

Und auch Kakerlaken fühlen sich in den aktuellen Wasseransammlungen auf Balkonen, Terrassen und in den Gärten so richtig wohl. „Dort brüten Schnaken und Schaben ihre Eier aus“, sagt Zoologie-Professor Miguel Àngel Miranda dem „Mallorca-Magazin“. Es handele sich um „perfekte Brutbedingungen“. Allerdings ist das für Mallorca nicht untypisch, weiß Miranda: „Jedes Jahr im Spätsommer oder Herbst kommt es zu einer Vermehrung von Mücken und Kakerlaken im gesamten Mittelmeerraum. Daran ist nichts Besonderes.“

Auch Asiatische Tigermücke auf den Balearen verbreitet

Der Lebenszyklus der für uns Menschen lästigen Insekten ist zum Glück recht kurz: Nur etwa einen Monat leben die Tiere. Wenn sie sich in der Zeit nicht ausreichend um Nachwuchs kümmern, schrumpft die Population so schnell wieder, wie sie aufgetaucht ist. Wer sich vor Mücken und Kakerlaken auf dem eigenen Grundstück schützen will, sollte beispielsweise vollgelaufene Untersetzer von Pflanzen auskippen.

Außerdem solltest du auf Mückenschutz auf Mallorca und den anderen Balearischen Inseln nicht verzichten, denn unter den nervigen Tieren können auch Asiatische Tigermücken sein. Die wiederum sind oft Überträger gefährlicher Krankheiten wie Denguefieber. Erst Ende August gab es am Gardasee in Italien den Verdacht auf das Virus. Wenn du dich vorher genau informieren möchtest, welche Mücken in deinem Urlaubsgebiet vorkommen, hilft diese Karte. Darauf ist beispielsweise eingetragen, dass die Tigermücke in Santa Margalida sowie in der Nähe von Palma nachgewiesen wurde.

