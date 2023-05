Warum Flamingos in Mumbai die Flugsicherheit gefährden

In Mumbai wird seit 2018 an einem zweiten Flughafen gebaut. Die erste Start-und Landebahn in der indischen Metropole soll 2024 in Betrieb genommen werden, 2032 soll der Navi Mumbai International Airport dann komplett fertig gestellt sein – und 90 Millionen (!) Passagierinnen und Passagiere jährlich abfertigen können. Doch es gibt ein Problem.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie der Nachrichtensender Al Jazeera berichtet, befindet sich der Flughafen in der Nähe zweier Vogelschutzgebiete. Verschiedene Zugvögel, darunter auch Flamingos, nutzten diese Orte als Anlauf und Futterstelle. Stichwort: Vogelschlag.

Experte: Standort des Flughafens ist „sehr gefährlich“

Nach Angaben von Al Jazeera sind Luftfahrtexperten und Aktivisten besorgt, dass die Vögel ein Risiko für die Flugsicherheit darstellen könnten. Der Experte für Vogelschlagprävention, SM Satheesan, sagte auf Anfrage des Senders, dass er den Standort des neues Flughafens für „sehr gefährlich“ halte, gerade wenn es zu einem Zusammenprall mit großen Vögeln wie Flamingos käme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Mehr zum Thema Reisenews Giftiger Käfer an Nord- und Ostsee: Was Reisende wissen müssen

Es habe bereits solche Vorfälle bereits in Neu-Delhi gegeben, weit entfernt vom Lebensraum der Tiere. „Jetzt werden die Flamingos am Standort Navi Mumbai, wo sich in der Nähe ein Flamingo-Schutzgebiet befindet, Chaos anrichten!“

Natürliche Lebensräume der Vögel müssen für Flughafen weichen

Ein weiteres Problem: Durch den Bau des Flughafens werden auch natürlich Lebensräume der Vögel wie Wattenmeer und Feuchtgebiete zerstört. Diese erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass die Vögel sich auf das Flughafengelände wagen, so Satheesan.

Auch der Leiter der Umweltvereinigung Natconnect, BN Kumar, äußerte gegenüber Al Jazeera Bedenken: „Zugvögel haben eine hohe Standorttreue“, sagte Kumar gegenüber Al Jazeera. „Daher müssen die Feuchtgebiete erhalten werden, damit die Vögel sich nicht in das Flughafengelände wagen.“

Airport sieht keinen Anlass zu Sorge

Der Betreiber des Flughafens weist die Bedenken der Experten zurück. Die Gebiete befänden sich nicht in der Einflugschneise des Flughafens“, so ein Sprecher des Airports. Außerdem würden abseits des Navi Mumbai International Airports neue Restplätze entwickelt, um die Vögel vom Gelände fernzuhalten.