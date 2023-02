Lufthansa atmet auf: Betrieb läuft nach Flugchaos zunächst normal an

Ein auf einer Frankfurter Baustelle durchtrenntes Kabel stieß die Fluggesellschaft Lufthansa am Mittwoch ins Chaos. Am Donnerstagmorgen gibt das Unternehmen zunächst Entwarnung: es gebe derzeit keine Ausfälle. Doch am Freitag wartet bereits ein bundesweiter Streik an den Flughäfen.

Fluggäste stehen vor einen Lufthansa Schalter. Nach dem durch eine Bauarbeitenpanne in Frankfurt entstandenen Flugchaos bei der Lufthansa hat sich der Luftverkehr der Airline am Donnerstagmorgen normalisiert.

Frankfurt/Main. Nach dem durch eine Bauarbeitenpanne in Frankfurt entstandenen Flugchaos bei der Lufthansa hat sich der Luftverkehr der Airline am Donnerstagmorgen normalisiert. Das teilte eine Sprecherin der Fluggesellschaft am Morgen mit. Ausfälle oder Verspätungen von Flügen seien derzeit nicht bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Lufthansa-Probleme am Mittwoch waren nach Unternehmensangaben durch Bauarbeiten an einer S-Bahn-Strecke in Frankfurt/Main ausgelöst worden. Dabei wurden der Deutschen Telekom zufolge bereits am Dienstag vier Glasfaserkabel von einem Bagger durchtrennt.

Konzernweiter IT-Ausfall bei der Lufthansa sorgt für Flugausfälle Betroffen davon seien Systeme für das Einchecken und Boarden, sagte ein Lufthansa-Sprecher. Es komme zu massiven Verspätungen und Flugstreichungen. © Quelle: Reuters

Tausende Passagiere mit Verbindungen über das Drehkreuz Frankfurt waren infolge des Kabelschadens von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Der Frankfurter Flughafen war für rund drei Stunden gesperrt und am frühen Mittwochnachmittag für Landungen wieder freigegeben worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flugausfälle drohen bundesweit am Freitag: Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem ganztägigen Warnstreik an den meisten großen Flughäfen in Deutschland aufgerufen. Hintergrund sind mehrere Tarifkonflikte.

RND/dpa