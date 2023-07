In diesen 8 Unterkünften kannst du nachhaltig Urlaub machen

Der Aspekt der Nachhaltigkeit gewinnt beim Reisen an Bedeutung. Immer mehr Menschen wollen im Urlaub einen nicht allzu großen ökologischen Fußabdruck hinterlassen und umweltfreundliche Entscheidungen treffen. Das hat auch Auswirkungen auf die Urlaubsplanung, die Wahl des Verkehrsmittels bei An- und Abreise sowie im Urlaub selbst – und eben auch auf die Art der Unterkunft. So liegt unter anderem Urlaub mit Zelt im Trend, weil er als umweltfreundlich gilt.

Umfrage: Nachhaltigkeit ist Reisenden wichtig

Laut einer im Februar 2023 durchgeführten YouGov-Umfrage im Auftrag des Ferienhaus-Portals Holidu spielt Nachhaltigkeit im Urlaub trotz der gestiegenen Kosten für Reisende aus Deutschland aktuell eine gleichbleibende (49 Prozent) oder größere Rolle (14 Prozent) als vor einem Jahr.

Einem Viertel (22 Prozent) der befragten Reisenden war Nachhaltigkeit im Urlaub nie wichtig und ist es auch in diesem Jahr nicht. Nur 5 Prozent ist es weniger wichtig als vor einem Jahr.

Wer auf seinen ökologischen Fußabdruck achten will, muss anscheinend dabei auf keine Annehmlichkeiten verzichten. Die nachhaltig ausgezeichnete Ferienunterkunft El Dragonal auf Gran Canaria beispielsweise weist klimafreundliche Eigenschaften auf. © Quelle: Bookiply

Als nachhaltig ausgezeichnete Unterkünfte wurden im letzten Jahr mit einer 20 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit gebucht. „Diese Daten zeigen, dass großes Interesse bei Reisenden besteht und viele bei der Suche nach Ferienunterkünften der Nachhaltigkeit Priorität einräumen“, erklärt Johannes Siebers, Geschäftsführer von Holidu.

Mehr Vermieter setzen auf Nachhaltigkeit

Vermieterinnen und Vermieter von Ferienunterkünften reagieren auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren Unterkünften und verbessern ihre Angebote. Die Umfrage des Portals wurde unter 2471 Gastgebenden geführt. Sie zeigte, dass sich vor allem Gastgebende aus Deutschland, Spanien und Italien verstärkt um Nachhaltigkeit bemühen.

So sind Immobilien umgerüstet worden, um Energie zu sparen. Vor allem wurde laut Holidu auch in Thermostate, Wärmeisolierung und wassersparende Systeme in Dusche, Toilette und Armaturen investiert. Gastgeberinnen und Gastgeber in Spanien und Italien setzen zudem auf Solarpanels.

Um als „nachhaltig“ gekennzeichnet zu sein, muss eine Unterkunft mindestens acht umweltfreundliche Kriterien erfüllen. Die insgesamt 43 von Holidu definierten Kriterien reichen von Mülltrennung über Ökostrom bis hin zu Wassersparsystemen. Die Unterkünfte auf der Such- und der Detailseite des Portals wurden zudem mit dem Label „Nachhaltig“ markiert. Sie können bei Holidu mithilfe der neuen Suchfunktion „Nachhaltige Unterkünfte“ gefiltert werden.

In diesen acht Unterkünften kannst du einen nachhaltigen Urlaub verbringen:

1. Tiny House in Unterammergau, Bayerische Alpen (Deutschland)

Urlaub im Tiny House liegt im Trend. Die minimalistischen Unterkünfte findest du auch in den Bayerischen Alpen. In Unterammergau entstand 2022 mit einer Tiny-House-Siedlung ein neuer Ortsteil.

Eines von ihnen ist das Tiny House „Loft Süd“. Es wurde vom Hauseigentümer selbst entworfen. Der Außenbereich verfügt über eine überdachte Terrasse, von der du auf die umliegenden Berge blicken kannst.

Dies Tiny House in Unterammergau punktet auch mit seiner Lage. © Quelle: Bookiply

Das Tiny House ist zwar nicht autark, es bezieht jedoch ökologischen Strom. Außerdem dürfen sich Gästinnen und Gäste am Gemüse und an Kräutern aus dem eigenen Garten bedienen, informiert Holidu.

Die Unterkunft punktet mit ihrer ruhigen Lage und der Nähe zu den Alpen sowie zum berühmten Schloss Neuschwanstein. Ein Supermarkt, eine Bäckerei und mehrere Restaurants kannst du gut zu Fuß erreichen. Auch der Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel ist gut.

In Unterammergau startet übrigens der Ammergauer-Alpen-Panoramaweg, der in Oberammergau endet. Er ist einer von insgesamt acht schönen Wanderwegen in Deutschland für 2023.

2. Ferienwohnung „Bei der Töpferei“ am Chiemsee (Deutschland)

Wer Urlaub am Chiemsee plant und nachhaltig übernachten möchte, kann dies in der Ferienwohnung „Bei der Töpferei“ tun. Die Wohnung liegt am Rande eines Landschaftsschutzgebietes im nördlichen Chiemgau inmitten des Biotop-Verbundes der Seeoner und Eggstätter Seenplatten.

Die Ferienwohnung wurde 2020 neu erbaut. © Quelle: Bookiply

Die 75 Quadratmeter große Ferienwohnung befindet sich im Nebengebäude einer Töpferei und wurde nach ökologischen Maßstäben eingerichtet. Es wird Ökostrom bezogen, außerdem gibt es eine wassersparende Toilette und es werden ökologische Reinigungsprodukte verwendet.

Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Terrasse sowie einen Garten. © Quelle: Bookiply

3. Ferienwohnung „Apartment Mettnau“, Radolfzell am Bodensee (Deutschland)

Im Kurort Radolfzell am Bodensee triffst du auf die Design-Ferienwohnung „Apartment Mettnau“. Sie liegt im Erdgeschoss eines modern und hochwertig ausgestatteten Wohnhauses. Die Unterkunft im Bauhaus-Stil ist nur fünf Gehminuten vom Seeufer entfernt und das Stadtzentrum ist zu Fuß in 15 Minuten zu erreichen. Dort finden sich auch mehrere Supermärkte, Restaurants, Cafés und andere Einkaufsmöglichkeiten. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zu erreichen.

In der Ferienwohnung werden dank einer Fußbodenisolierung Heizkosten eingespart. Außerdem wird auf Mülltrennung und wassersparende Systeme und eine energiesparende Beleuchtung gesetzt.

Die Design-Ferienwohnung „Apartment Mettnau“ setzt auf Nachhaltigkeit. © Quelle: Bookiply

4. Landhaus Els Abats, Mallorca (Spanien)

In Spanien haben laut Holidu-Umfrage 48 Prozent der Gastgebenden in energiesparende Maßnahmen investiert – vor allem in Wassersparsysteme und Solarpanels. Wenn du Urlaub auf Mallorca planst, dann kannst du beispielsweise nachhaltig im Landhaus Els Abats übernachten.

Von Els Abats hast du eine tolle Aussicht. © Quelle: Bookiply

Die Unterkunft liegt im Nordwesten der Insel und in den Bergen nahe dem Dorf Fornalutx. Die Finca mit Meerblick verfügt über einen Garten sowie einen Pool mit chlorfreiem Wasser. Das Wasser wird Holidu zufolge alle sieben Tage gewechselt und mit Sauerstoff behandelt, um den Pool sauber zu halten. Zudem ist das Haus dank einer autonomen Fotovoltaikanlage zu 95 Prozent autark.

Idyllisch ist der Blick nach draußen. © Quelle: Bookiply

5. Ferienhaus Dalt Vila Campos auf Mallorca, Spanien

Nicht nur die Finca Els Abats setzt auf Nachhaltigkeit, sondern auch das Ferienhaus Dalt Vila Campos. Die Unterkunft liegt im Süden der Insel in der Stadt Campos in der Region Migjor und bietet Platz für acht Personen.

Der Strom in der zweistöckige Unterkunft wird durch Solarenergie erzeugt. Außerdem gibt es wassersparende Duschen und Toiletten in den zwei Badezimmern. Der nächste Supermarkt liegt knapp fünf Kilometer entfernt.

Die Ferienwohnung Dalt Vila Campos verfügt über einen Garten mit Pool. © Quelle: Bookiply

6. Finca Can Jaume auf Mallorca, Spanien

In den Hügeln von Manacor auf Mallorca erwartet Reisende auch die Finca Can Jaume. Das Landhaus liegt mitten im Grünen und bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf die umliegenden Berge. Vier Personen finden in dem 70 Quadratmeter großen Ferienhaus Platz, das über zwei Schlafzimmer verfügt.

Die Unterkunft weist acht klimafreundliche Eigenschaften auf. Unter anderem kommen Solarpanels für die Energiegewinnung zum Einsatz. Außerdem ist das Haus laut Holidu modern und schlicht eingerichtet und verzichtet auf verschwenderische Details oder unnötiges Mobiliar.

Von der Außenterrasse der Finca Can Jaume blickst du auf den 18 Quadratmeter großen Pool. © Quelle: Bookiply

Das Zentrum von Manacor liegt rund fünf Kilometer entfernt. Bis zu den Sandstrände entlang der Ostküste Mallorcas, einschließlich der Strände in der Bucht Cala Romantica beziehungsweise in Estany d‘en Mas, Cala Anguila, Porto Cristo und Cala Millor, sind es zwischen 17 und 24 Kilometer.

In der Finca Can Jaume wurde auf ein schlichtes Innendesign gesetzt. © Quelle: Bookiply

Übrigens: Wenn du nicht nach Mallorca fliegen möchtest, dann bietet es sich auch an, mit dem Zug bis Barcelona zu fahren und ab dort die Fähre nach Mallorca zu nehmen.

7. Finca El Dragonal auf Gran Canaria, Spanien

Mit Bergblick und Garten kann auch das Landhaus Finca El Dragonal auf der Kanarischen Insel Gran Canaria punkten. Es befindet sich in einer abgelegenen Gegend in Las Meleguinas in Santa Brígida.

Der Vermieter Armando Nobauer hat nach Angaben von Holidu erst kürzlich seine alten elektrischen Heizkörper durch energieeffiziente Wärmepumpenklimageräte ersetzt. Der CO₂-Ausstoß seiner neuen Geräte soll damit deutlich geringer als bei herkömmlichen Heizsystemen wie Gaskesseln sein. „Früher habe ich viel Geld für meine Stromrechnung ausgegeben, aber jetzt kann ich mein Mietobjekt weiter vermieten, ohne mich um die Heizung kümmern zu müssen“, erklärt er gegenüber Holidu.

Armando Nobauer empfängt in seiner Finca in den Bergen vor allem Touristinnen und Touristen, die sich für naturnahen Bergtourismus interessieren. Daher ist es für ihn besonders wichtig, eine Immobilie mit geringer Umweltbelastung zu vermieten.

Palmen vor der Haustür: die Finca El Dragonal in Spanien von innen. © Quelle: Bookiply

8. Ferienhaus „Casa das Furnas – Eco Home“ an der Algarve, Portugal

Eine nachhaltige Unterkunft mit Berg- und Meerblick erwartet dich auch in der portugiesischen Kleinstadt Vila do an der Algarve im Südwesten des Landes.

Das 150 Quadratmeter große Ferienhaus „Casa das Furnas – Eco Home“ liegt direkt am Meer und bietet Platz für acht Personen. Es gibt vier Schlafzimmer und vier Bäder. Außerdem verfügt die Unterkunft über eine große Terrasse, von der du die Sonne hinter dem Horizont untergehen sehen kannst.

Das Ferienhaus „Casa das Furnas – Eco Home“ liegt mitten im Grünen. © Quelle: Bookiply

Direkt vor dem Haus befindet sich der Strand Praia das Furnas. Die Unterkunft bezieht 100 Prozent Ökostrom und verfügt über Solarzellen. Wassersparende Duschen und Toiletten sowie Regenwasseraufbereitung tragen zur Nachhaltigkeit bei. Es werden ausschließlich ökologische Reinigungsprodukte verwendet.

Das Ferienhaus „Casa das Furnas – Eco Home“ bietet einen atemberaubenden Meerblick. © Quelle: Bookiply

