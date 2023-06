Natur- und Kulturschätze: Ibiza entdeckt die Nachhaltigkeit

In den Hafenbecken von Ibiza liegen teure Jachten dicht an dicht. Einen dieser begehrten Liegeplätze beansprucht Paulo Peixoto Ramos für sein Speedboot. Seine Tauchschule Scuba Ibiza Diving hat am Kai von Botafoc an der Landzunge der östlichen Hafeneinfahrt von Ibiza-Stadt ihr Quartier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zweimal täglich bringt der Kapitän Taucherinnen und Taucher zu den vorgelagerten Felsen. Im glasklaren Wasser tummeln sich Fische, zwei Meter unter der Wasseroberfläche wechseln sich Sand und Neptungras ab. Wie auf einer breiten Wiese wachsen die Halme. Posidonia Oceanica, so der botanische Name, ist keine Alge.

Neptungraswiesen sind Weltnaturerbe

„Das Neptungras blüht im späten Herbst“, ruft Ramos in den aufkommenden Wind. „Eine große Gefahr sind die vielen Anker und Ketten, die von den Booten aus achtlos ausgebracht werden. Sie reißen das Neptungras aus dem Meeresboden, oft in großen Stücken.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Kapitän Paulo Peixoto Ramos wirbt mit Nachdruck für den Erhalt des Neptungrases im Meer rund um Ibiza. © Quelle: Michael Roth

Dabei ist der bewusste Schutz von Posidonia Oceanica für jede Bootsführerin und jeden Bootsführer so simpel. Es gibt nämlich einen Unterwasseratlas, eine Art Überwachsungsplan für die Posidonia-Wiesen. Nicht nur für Ibiza, auch Formentera und Mallorca sind in das Schutzprojekt eingebunden, schließlich sind die Neptungraswiesen rund um die Balearen 1999 von der Unesco zum Weltnaturerbe erklärt worden.

Weil Posidonia eine endemische Art ist – und weil die Sauberkeit des Wassers unmittelbar mit dem Neptungras zu tun hat: Es speichert doppelt so viel CO2 wie eine gleich große Fläche Regenwald, sagen spanische Forscherinnen und Forscher.

Das Neptungras rund um Ibiza sorgt mit für das kristallklare Meerwasser rund um die Insel. Seit 1999 sind auch die Unterwasserwiesen Teil des Unesco-Welterbes. © Quelle: Arxiu AETIB

Ein Paradebeispiel für klares Meerwasser und eine traumhaft gelegene Badebucht ist Sa Caleta nahe Sant Josep de sa Talaia im Westen der Insel. Ringsum türmen sich rötlich schimmernde Gesteinsformationen auf, das Panorama fasziniert jede Besucherin und jeden Besucher sofort.

Nur ein kleiner ebenerdiger Zugang öffnet den Weg für Badegäste, der Strand (Sand mit Steinen) geht flach ins Meer. Ein ideales Quartier zum Schnorcheln und Planschen. Hinter dem Strand wartet ein Fischrestaurant auf Hungrige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schmaler Weg führt auf die Klippen

Außerdem beginnt dort ein schmaler Weg hoch auf die Klippen. Die Aussicht, die sich von hier bietet, ist gigantisch. Das Plateau hat eine besondere Vergangenheit: Hier haben etwa 700 vor Christus die Phönizier gesiedelt. Die Ausgrabungen sind gut erhalten und durch einen Zaun gesichert.

Bis zu 10.000 Phönizier sollen dereinst auf Ibiza gelebt haben – meist als Händler und Bauern. „Die Phönizier haben schon in alter Zeit Purpur hier auf der Insel hergestellt“, berichtet Guide Miguel Tur.

Die Badebucht von Sa Caleta ist nicht nur ideal für Schnorchler und Schwimmer, auf den Klippen oberhalb des Strandes haben auch schon lange vor Beginn der modernen Zeitrechnung die Phönizier gesiedelt. © Quelle: Michael Roth

Um das alles zu dokumentieren, ist ein Informationszentrum in einer ehemaligen Kaserne geplant. Aus Angst vor den Alliierten bauten die Spanier um 1940 hier Flugabwehrbatterien in den Felsen, die Geschütze waren unterirdisch miteinander verbunden. „Es ist aber nie ein Schuss gefallen“, beruhigt der Reiseführer. „Bis 1960 haben die Luftabwehrkanonen hier gestanden.“ Die Umrisse im Boden sind noch gut erkennbar.

Auch Altstadt von Ibiza-Stadt ist Welterbe

Ibiza-Stadt als Zentrum der Insel hat noch eine weitere Attraktion zu bieten: Die Altstadt Dalt Vila de Eivissa ist die am besten erhaltene Bastion rund ums Mittelmeer und zählt zum Welterbe der Unesco. Ihre Geschichte reicht bis zu den Phöniziern und Arabern zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Torbogen Ses Taules ist der Hauptzugang zur Altstadt von Ibiza-Stadt, Dalt Vila. © Quelle: Michael Roth

Jede Menge Boutiqen und Bars am Hafen

Zum Auftakt lohnt sich ein Bummel am Hafenbecken entlang. Die Gassen schlängeln sich serpentinenartig den Berg hoch, es gibt immer wieder neue bauliche Finessen zu entdecken. Kleine Boutiquen aller Art wechseln sich ab mit Bars, Tapaslokalen und Szenegastronomie, das Leben in diesem Altstadtviertel ist so bunt wie sonst nirgends – vor allem abends.

Auf halber Höhe lohnt der Schwenk hin zu einem besonderen Kunstmuseum. Hier sind die sehr unterschiedlichen Werke des Grupo Ibiza 59 ausgestellt. Alles Originale von Erwin Bechtold, Erwin Broner oder Hans Laabs und vielen anderen international bekannten Künstlern.

Alle lebten oder wirkten auf Ibiza, zum Teil auch nach Auflösung der Gruppe 1964. Das Besondere: Im Untergeschoss laufen die Besucherinnen und Besucher über einen Glasboden, der den Blick freigibt auf die freigelegten phönizisch-arabischen Grundmauern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von der Kirche Santa Maria aus öffnet sich der Blick auf den Hafen von Ibiza. © Quelle: Michael Roth

Trotz beachtlicher Steigung ist der Weg zur Spitze der Festung jede Mühe wert. Panoramaausblicke auf den Hafen mit ausfahrenden Fährschiffen belohnen dafür. Und es zeigt sich einmal mehr, wie sehr es sich lohnt, Gutes zu bewahren.

Die Reise wurde unterstützt von der Agència d‘Estratègia Turística de les Illes Balears. Über Auswahl und Ausrichtung der Inhalte entscheidet allein die Redaktion.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.