Naturwunder in Irland: Diese 7 Orte musst du sehen

Ein Land voller Naturwunder: Die meisten Menschen reisen nicht nach Irland, um durch Städte zu streifen. Sicherlich bietet das Land mit der Hauptstadt Dublin, aber auch Cork und Galway einige tolle Ziele für Städtetrips. Die meisten Reisenden kommen aber nach Irland, um die wunderschöne Landschaft zu entdecken, Ruhe zu finden und wandern zu gehen.

Dazu gibt es in Irland reichlich Gelegenheit: Killarney, Connemara, Glenveagh – allen voran die Nationalparks des Landes laden zum Naturgenießen und Abschalten ein. Keine Frage, sie alle gehören zu Irlands Naturwundern. Überall im Land findest du beeindruckende, weite Wälder und idyllische Seen, dazu Höhlen, Schluchten und Moore. Unter den vielen landschaftlichen Highlights haben wir dir noch einmal sieben Orte herausgesucht, die besonders hervorstechen und die du nicht verpassen solltest.

1. Cliffs of Moher

Sie gehören zu den berühmtesten Naturwundern Irlands: Die Cliffs of Moher solltest du auf einer Reise durch Irland auf gar keinen Fall verpassen. Die acht Kilometer lange Steilküste bietet mit ihren 214 Meter hohen Klippen ein beeindruckendes Panorama über die schroffen Felsen und den Atlantischen Ozean. Von drei Aussichtsplattformen kannst du die Sicht auf die Küstenlandschaft genießen. Besonders wildromantisch ist der Ausblick vom alten Wachturm O’Briens Tower, vor allem bei Sonnenuntergang. Bei gutem Wetter kannst du bis zu den drei felsigen Aran-Inseln sehen.

Bekannt sind die Cliffs of Moher auch für ihre vielfältige Vogelpopulation, darunter Möwen, Lummen und Papageientaucher, die in großen Kolonien an einigen Stellen des Kliffs leben. Ein besonders guter Ausgangspunkt für einen Tagesausflug zu den Steilklippen ist die Küstenstadt Galway. Aber auch aus vielen anderen Landesteilen kannst du Touren zur berühmtesten Steilklippe Irlands buchen – oder auf eigene Faust unternehmen. Zur Hauptsaison ist an den Klippen eine Menge los.

Atemberaubend: Die spektakulären Cliffs of Moher ziehen sich acht Kilometer an der Atlantikküste entlang und sind das wohl berühmteste Naturwunder Irlands. © Quelle: imago images/ingimage

2. Slieve League Cliffs

Weniger bekannt, aber mindestens genauso spektakulär wie die Cliffs of Moher sind die Klippen von Slieve League in der Grafschaft Donegal im Norden des Landes.

Mit ihren über 600 Metern Höhe gehören sie zu den höchsten Steilklippen Europas. Ein besonders faszinierendes, wenn auch nicht ungefährliches Abenteuer ist eine Wanderung über den Kamm der Klippen. Von dort hast du traumhafte Aussichten auf das Meer, die Felsen und Wiesen.

Ein weiterer Vorteil gegenüber den Cliffs of Moher: Bei Slieve League ist weniger los. Zu manchen Zeiten des Jahres bist du dort fast allein unterwegs und triffst nur hier und dort ein paar Schafe, die auf den bewachsenen Klippen weiden.

Für eine Wanderung kannst du zwischen dem harmloseren Pilgrim‘s Pass und dem schmalen One Man‘s Pass über den Klippenkamm wählen. Letzteren solltest du nur gehen, wenn du schwindelfrei und trittsicher bist. Der Weg ist nicht ohne! Auch solltest du festes Schuhwerk tragen und reichlich Wasser im Rucksack haben.

Belohnt wirst du mit atemberaubenden Ausblicken – der Weg über die Slieve League Cliffs ist eine der außergewöhnlichsten Wanderungen, die du in Europa unternehmen kannst. Hast du wenig Zeit und willst aber doch einen Eindruck von den Klippen erhaschen, kannst du am Bunglass Point parken und von dort aus auf die majestätischen Felsen blicken.

Nicht so berühmt wie die Cliffs of Moher, aber mindestens genauso spektakulär: Die Klippen von Slieve League im Norden Irlands sind ein aufregender, aber nicht ganz ungefährlicher Ort zum Wandern. © Quelle: imago images/Wolfgang Kaehler

3. Giant’s Causeway

Wir machen einen Abstecher nach Nordirland zu einem Naturwunder, das einen ähnlichen Bekanntheitsgrad hat wie die Cliffs of Moher im Südwesten: der Giant‘s Causeway (deutsch: „Damm der Riesen“). Dabei handelt es sich um eine beeindruckende Felsformation aus rund 40.000 Basaltsäulen – du hast bestimmt schon einmal Fotos davon gesehen.

Diese Riesen-Straße führt etwa fünf Kilometer an der Küste entlang bis ins Meer. Ihre gleichmäßigen senkrechten Formationen entstanden vor etwa 60 Millionen Jahren durch die Abkühlung heißer Lava. Der Vulkan, der den Giant‘s Causeway bildete, wurde durch Erosion abgetragen. Der Giant‘s Causeway und die Causeway Coast wurden bereits 1986 in der Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen.

Der Name „Giant‘s Causeway“ geht auf eine Legende zurück: Nach dieser soll der Riese Finn McCumhaill den Basaltdamm erbaut haben, um seinen schottischen Widersacher Benandonner in einem Duell zu besiegen. Wie die Legende besagt, soll er dafür riesige Felsbrocken aus den Klippen an der Küste herausgerissen haben, weil er damit eine Brücke nach Schottland errichten wollte. So erklärte man sich früher die Entstehung der außergewöhnlichen Felsformationen direkt an der Küste.

Heute beleuchtet ein Besuch im Visitor Centre die faszinierende geologische Entstehungsgeschichte des Giant‘s Causeway, geht aber auch auf die Mythen ein, die sich um den Weg des Riesen ranken. Vom Aussichtspunkt des Besucherzentrums hast du einen spektakulären Blick auf die Küstenlandschaft.

Der Giant’s Causeway ist eines der beeindruckendsten Naturschauspiele und ganz klar einen Abstecher nach Nordirland wert. © Quelle: imago images/Cavan Images

4. Murder Hole Beach

Er ist einer der Traumstrände Irlands und schafft es daher auch in unsere Liste der schönsten Naturwunder: Der Murder Hole Beach im County Donegal im Norden des Landes ist gar nicht so einfach zu entdecken.

Er liegt ziemlich versteckt in der Boyeeghter Bay und ist nur durch einen Fußmarsch von etwa einer halben Stunde erreichbar. Du parkst am besten in dem kleinen Ort Melmore und gehst querfeldein.

Die kleine Wanderung zum Murder Hole Beach lohnt sich: Der Anblick, der dich bei der Ankunft am Strand erwartet, ist einzigartig. Du schaust auf den Atlantik, die Dünen, den Strand und überwältigende Felsen, in denen sich eine Höhle, das geheimnisvolle Murder Hole, befindet, die sich gut als Fotomotiv eignet und besonders bei Bloggern beliebt ist.

Aber auch der Strand, der in zwei Abschnitte aufgeteilt ist und sich bei Ebbe zu einem langen Strand verbindet, ist wunderschön. Doch: Bei Flut solltest du den Murder Hole Beach lieber nicht besuchen, und vom Schwimmen ist dort wegen der gefährlichen Strömungen dringend abzuraten – der Name des Strandes wurde wahrscheinlich von den Gefahren des tosenden Meeres abgeleitet.

Einer der schönsten Strände Irlands: Der Murder Hole Beach mit seiner geheimnisvollen Höhle ist ein traumhaftes Ausflugsziel und ein tolles Fotomotiv. © Quelle: imago images/Image Source

5. The Burren

Hier fühlst du dich ein bisschen wie auf einer Mondwanderung: The Burren – was so viel wie „der steinige Ort“ bedeutet – ist eine faszinierende Karstlandschaft im County Clare.

Der Nationalpark Burren ist nicht weit von den Cliffs of Moher entfernt und sticht unter Irlands Naturwundern durch seine Kargheit hervor: Überall blickst du auf kahlen, grauen Kalkstein in allen Formen, die du dir vorstellen kannst: Platten, Mauern und Steingräber. Und dennoch: The Burren ist nicht nur für seine mondähnliche Landschaft, sondern auch für seine Tier- und Pflanzenwelt bekannt.

Sicherlich, hauptsächlich wachsen dort Gräser, Kräuter und Moose. Aber im Burren kommen auch einige mediterrane, alpine und arktische Pflanzen vor wie Enzian, Storchschnabel und verschiedene Orchideenarten. Im Frühling blühen dort Wildblumen und verleihen der kargen Landschaft hübsche Farbtupfer.

Auch um Schmetterlinge und Seevögel zu beobachten ist der Burren ein idealer Ort. Außerdem kannst du dort verwilderte Ziegen und Hasen entdecken – im Gegensatz zu Dachsen, Füchsen und Wieseln lassen die sich inmitten der grauen Steine relativ häufig blicken.

Auf karge Weise bezaubernd: Die Karstlandschaft The Burren im County Clare erinnert an eine Mondlandschaft. Dennoch wachsen hier Pflanzen, die ansonsten nur in den Alpen oder im Mittelmeerraum zu finden sind. © Quelle: imago images/ingimage

6. Powerscourt Waterfall

Er ist eines der Naturhighlights, die du von Irlands Hauptstadt Dublin aus besuchen kannst: Der Powerscourt Waterfall liegt inmitten einer Parklandschaft an den Ausläufern der Wicklow Mountains, einer von Irlands schönsten Gebirgslandschaften. Dort stürzt sich der Fluss Dargle über große Granitfelsen hinab.

Der Wasserfall ist ein wunderbarer Ort für einen Ausflug: Du kannst dort wandern, picknicken und Wildtiere beobachten. Dementsprechend ist am Powerscourt-Wasserfall bei gutem Wetter meistens eine Menge los – von Dublin ist er innerhalb einer Stunde zu erreichen.

Dieses Naturwunder ist definitiv eines der weniger wilden, dafür aber gut angebunden und bequem zu erreichen. Gut verbinden kannst du deinen Ausflug zum Wasserfall mit einem Besuch in den Powerscourt Gardens oder einer Wanderung in den Wicklow Mountains, insbesondere am malerischen See von Lough Tay, der rund Autominuten vom Wasserfall entfernt liegt. Die Powerscourt Gardens sind eine weitläufige Parkanlage mit einem Herrenhaus. Bekannt sind die Gärten vor allem aus Filmen und Serien wie „Excalibur“, „King Arthur“ und „The Tudors“.

Wunderschön inmitten einer Parklandschaft gelegen: Der Powerscourt Waterfall ist eines der Naturwunder, die sich auch für einen Familienausflug eignen. © Quelle: imago images/Pond5

7. The Dark Hedges

Zum Schluss haben wir noch ein etwas anderes landschaftliches Highlight für dich. Auch dafür machen wir noch einmal einen Abstecher nach Nordirland. The Dark Hedges – die dunklen Hecken – sind eine Buchenallee entlang der Bregagh Road in der Grafschaft Antrim.

The Dark Hedges sind finster, mystisch und wahnsinnig anziehend: Seit sie als einer der Drehorte in der Fernsehserie „Game of Thrones“ dienten, sind sie zu einer beliebten Touristenattraktion geworden. Kein Wunder, denn es ist schon faszinierend, sich zwischen den knorrigen Buchen wie durch einen Tunnel zu bewegen.

Erbaut wurde die Hecke bereits 1775 als Zufahrtstraße zum Gracehill House. 150 Buchen ließ James Stuart dafür anpflanzen. Um die Dark Hedges rankt sich eine Legende: Angeblich soll der Geist von James Stuarts Tochter oder der eines Dienstmädchens als „graue Dame“ über die Straße wandern und zwischen den Bäumen spuken.

Im Gegenteil zum Giant‘s Causeway sind die Hecken sicherlich keines der Naturwunder, für die du extra nach Nordirland anreisen musst. Wenn sie aber auf der Strecke liegen und du sowieso in der Nähe bist, solltest du sie schon ansteuern.

Geheimnisvoll, fast ein bisschen unheimlich: Die Dark Hedges sind eine urige, alte Allee aus knorrigen Buchen und eines der beliebtesten Fotomotive in Nordirland. © Quelle: imago images/ingimage

