Dorf am Brienzer See wird wegen Netflix-Serie überrannt

In Iseltwald am Brienzer See im Berner Oberland leben nur rund 420 Menschen. Doch derzeit wird das Dorf von koreanischen Reisenden überrannt. Bis zu eine Stunde stehen sie an, um ein Selfie von sich auf dem Seesteg zu machen. Grund dafür ist die 16-teilige Dramaserie „Crash Landing on You“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie erzählt von Geschäftsfrau Yoon Se-ri, die beim Paragliding in Südkorea in einen Sturm gerät und in der demilitarisierten Zone in Nordkorea landet. Dort trifft sie auf den nordkoreanischen Offizier Ri Jong-hyeok, der den illegalen Grenzübertritt trotz der Gefahr für sich und seine Familie nicht meldet. Er verliebt sich und verhilft Yoon Se-ri zur Flucht.

Gedreht wurde die Netflix-Produktion auch in der Schweiz. In der siebten Episode der romantischen Liebesgeschichte träumt Jong-hyeok von einer Erinnerung an das Land. In Gedenken an seinen verstorbenen Bruder spielt er auf einem Steg am Brienzer See Klavier – eine etwa einminütige Szene, die viele Fans zu Tränen gerührt hat.

Asiatische Touristinnen und Touristen warten an der Schiffstation in Iseltwald auf einen freien Foto-Spot. © Quelle: imago images/Pius Koller

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Zu wenige Busse und Parkplätze

Die wachsende Zahl der Serienfans stellt das kleine Dörfchen inzwischen vor so manche Herausforderung. Den lokalen ÖPNV hat der unerwartete Ansturm laut „Berner Zeitung“ bereits an seine Kapazitätsgrenze gebracht. Um die überfüllten Busse zu entlasten, habe man den Fahrplan auf der Route von Interlaken nach Iseltwald anpassen und vier zusätzliche Busse einsetzen müssen. Ein weiteres Problem ist die Parkplatzkapazität.

In Iseltwald würden täglich bis zu zwölf private Reisebusse eintreffen – Platz gebe es vor Ort aber nur für zwei. Außerdem gebe es für die hohe Zahl an Serienfans zu wenige Toiletten. Die Gemeinde hat deshalb neue Vorschriften erlassen: Bus-Unternehmen müssen sich seit März vor der Anreise online registrieren. Ohne Reservierung mit festgelegtem Zeitraum seien keine Besuche erlaubt.

Einwohnerinnen und Einwohner ärgern sich laut einem Bericht des Magazins der „NZZ“ darüber, dass die meisten Besucherinnen und Besucher nur für Selfies kommen und danach gleich wieder abreisen, anstatt auch andere Sehenswürdigkeiten zu besichtigen oder gar im Ort zu übernachten. Auch in den lokalen Geschäften mache sich Enttäuschung breit, weil die asiatischen Besucherinnen und Besucher kaum etwas kaufen würden.

Drehkreuz für den Foto-Steg

Um von den Überraschungsgästinnen und ‑gästen stärker zu profitieren, wurde jetzt ein Drehkreuz am Foto-Steg installiert. Der Zutritt kostet 5 Franken, berichtet die Schweizer Zeitung „Blick“. Durch die längere Wartezeit könne man doppelt profitieren, weil sich die Besucherinnen und Besucher dadurch länger im Ort aufhalten müssten und möglicherweise mehr Geld ausgeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So überraschend der Ansturm der Fans von „Crash Landing on You“ auch ist – um das wirtschaftliche Potenzial von TV-Vorbildern aus dem asiatischen Ausland weiß man in der Schweiz schon länger. Die Vermarktungsorganisation Schweiz Tourismus hat bereits vor einigen Jahren Han Ji-min als „Botschafterin“ engagiert.

Die Fotos der koreanischen Schauspielerin im Heidi-Kostüm verbreiteten sich rasant und rückten die Schweiz als Urlaubsort für die Koreanerinnen und Koreaner zunehmend in den Fokus. Auch etliche Social-Media-Influencerinnen und ‑Influencer aus Korea werben im Auftrag von Tourismusagenturen für eine Reise in die Schweiz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Ein Ende des Hypes um die Erfolgsserie ist vorerst nicht in Sicht. In Iseltwald werben die ersten Hotels mit der Nähe zum Drehort auf dem Steg. Die Begeisterung könnte sich bald auf weitere Orte in der Schweiz ausweiten, denn gedreht wurde unter anderem auch am Lungerer See und auf einer Brücke in Sigriswil.