Neue Bahnverbindung: Flughafen BER jetzt rund um die Uhr angebunden

Wer in der Nacht zum Flughafen BER muss, musste bisher entweder am Abend zuvor oder mit dem Auto anreisen. Das ändert sich am Sonntag, 11. Dezember. Mit dem Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn wird eine 24-Stunden-Verbindung an den Hauptstadtflughafen errichtet, wie der Flughafen mitteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Regionalexpress 8 verkehrt zwischen dem BER, Berlin und Schwerin. In Berlin hält der RE8 etwa am Hauptbahnhof, am Alexanderplatz, am Ostkreuz und in Charlottenburg. Unterwegs gibt es Stopps in unter anderem Wismar und Wittenberge. Die Verbindung gibt es auch in der Nacht, einmal stündlich zwischen 0 und 3 Uhr – eine Zeit, in der es bisher nicht möglich war, den BER per öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der RE8 ändert zum Fahrplanwechsel seine Linienführung.

Auch der Bahnhof am Terminal 5 des BER wird wieder angefahren

Zudem wird der Hauptstadtflughafen auch mit einer weiteren Verbindung neu erreichbar sein: Die Regionalbahn 32 fährt zwischen Ludwigsfelde und dem BER im Stundentakt. Die Fahrt dauert rund 15 Minuten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selbst das Terminal 5 des BER, das nicht mehr in Betrieb ist, wird mit der Bahn wieder angebunden. RB24 und RB32 verkehren über Berlin-Lichtenberg bis zum Terminal 5. Von dort aus können Reisende mit der S-Bahn oder dem Bus in rund zehn Minuten Terminal 1 und Terminal 2 erreichen – hier starten und landen Passagierinnen und Passagiere.

Mehr und modernere Züge verkehren am BER

Der BER teilt zudem mit, dass einige Verbindungen eine höhere Taktung bekommen, der Flughafen wird also häufiger angefahren. Zudem würden modernere Wagen eingesetzt, die über WLAN, Steckdosen und Informationsbildschirme verfügten.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung am BER, gab in der Mitteilung an, dass die neuen Verbindungen auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafens und nicht nur für Reisende ein großer Vorteil seien. „Ein umfangreiches Angebot an Verbindungen auf der Schiene ist ein wichtiger Baustein bei der weiteren Entwicklung des BER als ein moderner, effizienter und klimafreundlicher Mobilitätshub“, sagte sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/msk