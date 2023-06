Diese neuen Schiffe werden Kreuzfahrten verändern

Die Kreuzfahrtbranche will nachhaltiger werden. Zeitgleich übertrumpfen sich die Reedereien derzeit mit Ankündigungen der Superlative: In den kommenden Jahren sollen neue Schiffe auf den Markt kommen, die Reisenden einen Urlaub der Superlative ermöglichen sollen: mit den größten Kabinen, den längsten Rutschen, den besten Restaurants.

„Icon of the Seas“ sticht 2024 in See – erste Probefahrt absolviert

Ein besonders ausgefallenes Reiseerlebnis soll die „Icon of the Seas“ Reisenden bieten. Das Schiff soll eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt und 2024 erstmals zu einer einwöchigen Kreuzfahrt in See stechen werden. Bei Normalbelegung sollen an Bord 5610 Passagiere und Passagierinnen Platz finden. Sind auch die Extrabetten für Familien belegt, steigt die Zahl sogar auf 7600!

Rutschen der Superlative empfangen Wagemutige auf Thrill Island. © Quelle: Royal Caribbean International

Nicht nur in puncto Größe, auch in Sachen Unterhaltung hebt die „Icon of the Seas“ Kreuzfahrten auf ein ganz neues Level: In einem schiffseigenen Erlebnispark kannst du beispielsweise durch mehrere Rutschen ins Wasser sausen – darunter nach Angaben des Betreibers auch die größte Freefall-Rutsche, die es auf See gibt. In einem Hochseilgarten kannst du testen, ob du schwindelfrei bist, und in 47 Metern Höhe über dem Meer balancieren.

Mitte Juni 2023 machte das größte Kreuzfahrtschiff der Welt bereits seine erste Probefahrt.

Beim Antrieb setzt die Reederei Royal Caribbean auf Flüssiggas (LNG) statt Diesel oder Schweröl. LNG wird in der Kreuzfahrtbranche als besonders umweltfreundlich und emissionsarm gehandelt.

„Pangeos“: Schwimmende Stadt in Form einer Schildkröte

Kaum war der Bau der „Icon of the Seas“ angekündigt, wurde schon der nächste Entwurf für einen Kreuzfahrtriesen vorgelegt, der den Namen „Pangeos“ trägt. Das Kreuzfahrtschiff in Form einer Schildkröte soll noch größer werden als alles bisher Gekannte: Insgesamt sollen 60.000 (!) Passagierinnen und Passagiere auf dem 550 Meter langen und 610 Meter breiten Schiff Platz haben.

Wie eine Schildkröte soll die „Pangeos“ von oben aussehen. Es wäre das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, am obersten Deck ist Platz für Flugzeuge und andere Flugobjekte sowie Solarpanels vorgesehen. An den Seiten sind Dachterrassen geplant. © Quelle: Lazzarini Design Studio

Wer hier nach einem Erlebnispark oder Ähnlichem sucht, wird allerdings enttäuscht. Statt Pools und Rutschen gibt es an Bord zahlreiche Villen, Penthäuser, Einkaufszentren und Restaurants. Damit gleicht die von den Erschaffern als „Terajacht“ bezeichnete schwimmende Plattform eher einer Stadt als einem Schiff.

Angetrieben werden soll das gigantische Schiff, das von den Lazzarini Design Studios entworfen wurde, von neun Elektromotoren. Mit jeweils 16.800 Pferdestärken sollen diese dafür sorgen, dass die „Pangeos“ rund neun Kilometer in der Stunde zurücklegt.

Zudem sollen 30.000 Zellen im Bauch der Schildkröte dafür sorgen, dass der schwimmende Riese unsinkbar ist. Zumindest versprechen das die Entwicklerinnen und Entwickler. Wann mit dem Bau des Schiffes begonnen werden könnte, steht derzeit noch nicht fest – bisher ist alles nur ein Entwurf.

Auf der „Wonder of the Seas“ ist Urlaub bereits jetzt möglich

Sofort losfahren können Urlauberinnen und Urlauber, die sich für eine Kreuzfahrt mit der „Wonder of the Seas“ entscheiden, die wie die „Icons of the Sea“ der Reederei Royal Caribbean gehört. Das Schiff mit eigenem Abenteuerpark ist bereits seit Beginn des Jahres 2022 auf den Weltmeeren unterwegs und bietet an Bord Platz für bis zu 6900 Passagierinnen und Passagiere.

Es ist zwar nur eine Fotomontage, doch so soll die neue „Wonder of the Seas“ bei Fertigstellung aussehen. © Quelle: Royal Caribbean

Neben einer 25 Meter langen Seilrutsche und einer Wasserrutsche, durch die Passagierinnen und Passagiere über zehn Decks in einen Pool hineinflitzen können, lockt die „Wonder of the Seas“ Reisende mit 19 Restaurants, zwölf Bars und Lounges, neun Whirlspools sowie zahlreichen Geschäften, Spas, Kinos und Casinos.

