Neuer DB Navigator: Das sind die Veränderungen bei der Bahn-App

Wer mit dem Zug fährt, kommt um ihn kaum herum: Der DB Navigator ist die App der Deutschen Bahn, über die Kundinnen und Kunden ihre Zugverbindungen raussuchen, Tickets kaufen können und über Störungen informiert werden. Seit einiger Zeit gab es in den Appstores der meisten Handys jedoch zwei Versionen der App, einmal den DB Navigator und einmal eine Beta-App, den sogenannten Next DB Navigator. Darin teste die Bahn neue Funktionen und Updates.

Jetzt hat der DB Navigator jedoch ein großes Update erhalten, viele Funktionen, die in letzter Zeit getestet wurden, sind in die App eingespielt worden. Der Next DB Navigator soll deswegen demnächst nicht mehr zur Verfügung stehen, wie die Bahn auf ihrer Website erklärt. Wer in seinem Handy keine automatischen Updates aktiviert hat, behält erstmal noch die alte Version des DB Navigators (Version 23.08), allerdings wird auch diese laut DB ab Dezember 2023 nicht mehr unterstützt.

Falls du den DB Navigator weiterhin benutzen willst, solltest du dich nach Möglichkeit also schon mal an das neue Design gewöhnen, da es bald alternativlos sein wird. Neben optischen Veränderungen sind mit dem Update auch einige neue Funktionen beim DB Navigator hinzugekommen. Wir stellen dir alles vor, was du dazu wissen musst.

Wann das Update des DB Navigators auf eurem Handy eingespielt wird, hängt laut Angaben der Deutschen Bahn von eurem Betriebssystem ab. Angeblich wird das Update auf Android-Geräten schneller ausgespielt als bei iOS. Auch die Webseite der Deutschen Bahn kommt mittlerweile im neuen Design daher.

So sieht die neueste Version des DB Navigators derzeit aus. Neben dem hellen Hintergrund, gibt es nun auch die Möglichkeit in einen Dunkelmodus zu schalten.

Die Bahn hat dem DB Navigator ein umfangreiches Update verpasst. © Quelle: Screenshot DB Navigator

Was kann der neue DB Navigator?

Die neue App soll insgesamt einfacher und angenehmer zu bedienen sein. Die Menüleiste ist auf drei Punkte reduziert: Buchen, Reisen und Profil sind am unteren Bildschirmrand jetzt jederzeit anwählbar.

Diese Funktionen erwarten dich:

Verbindungen suchen: Du kannst Bahnhöfe oder Adressen suchen und dir die nächsten Haltestellen zu deiner aktuellen Position anzeigen lassen. Bei der Verbindungssuche gibt es außerdem die Optionen, Zwischenstopps, Umsteigezeiten oder die Fahrradmitnahme berücksichtigen zu lassen. So kannst du dir beispielsweise nur Züge mit noch verfügbaren Fahrradplätzen anzeigen lassen. Diese Anpassungen kannst du jetzt vornehmen, ohne eine neue Suche starten zu müssen.

Fahrten buchen: Wie auch über die alte App können Tickets ganz normal gebucht werden – auf Wunsch inklusive Sitzplatzreservierung. Darüber hinaus steht auch das Fahrkartenangebot anderer europäischer Länder wie zum Beispiel Italien, Frankreich, Schweiz, Österreich und Tschechien zur Verfügung. Auch die regionalen Ticketangebote der einzelnen Verbände in Deutschland kannst du über die App buchen, genauso kann die digitale Bahncard gekauft werden.

Bestpreise: Über die Funktion „Unsere Bestpreise anzeigen“ kannst du dir für die jeweils angefragte Verbindung die günstigste Verbindung für diesen Tag anzeigen lassen.

Fahrkarten für Hunde: Neben der Möglichkeit Tickets fürs Fahrrad digital zu buchen, ist es mit der neuen App auch erstmals möglich, Fahrkarten für Hunde als Online-Ticket zu kaufen.

Komfort Check-in: Auch der Komfort Check-in steht in der neuen App wieder zur Verfügung, die Ticketkontrolle entfällt dann.

Echtzeitinfos zur Reise: Die Reiseinfos für Kundinnen und Kunden sind aktueller geworden. Dazu gibt es zum Beispiel alternative Reisevorschläge bei Störungen oder Informationen zu etwaigen Aufhebungen der Zugbindung. Insgesamt wurde die digitale Reisebegleitung ausgeweitet.

Wagenreihung automatisch finden: Mithilfe der App kannst du im Reiseplan feststellen, wo der Wagen hält, in dem sich dein Sitzplatz befindet.

Entschädigung und Stornierung: Über die App kannst du, falls es zu Verspätungen kommt, direkt Entschädigung beantragen. Außerdem können Tickets storniert werden.

Kundenkonto: Nutzerinnen und Nutzer können sich mit ihrem bestehenden Benutzerkonto einfach wieder in der neuen App anmelden. Zahlungsmittel wie Paypal, Giropay, Lastschrift oder Kreditkarte können wie gewohnt hinterlegt werden.

Eine sehr detaillierte Auflistung aller Funktionen des neuen DB Navigators bietet die Deutsche Bahn auf ihrer Website an.

Alternative zur Bahn-App

Falls du eine Alternative zum offiziellen Angebot der Deutschen Bahn suchst, dann ist vielleicht die App „Bahn: Fahrplan & Live Tracking“ etwas für dich. Die App gibt es ebenfalls für iOS und Android. Die App bietet die Funktion, sich über einen Deutschlandticket-Filter die bestmöglichen Fahrten anzeigen zu lassen. Dort werden dir dann ausschließlich Züge angezeigt, die im 49-Euro-Ticket inklusive sind.

Die App „Bahn: Fahrplan und Live Tracking“ bietet einen Deutschlandticket-Filter. © Quelle: privat

Außerdem bietet die App einige spannende Echtzeit-Funktionen, wie die prognostizierte Auslastung des Zugs, oder ein Live-Tracking, über das du per Kartenansicht die Strecke und den Standort deines Zuges verfolgen kannst. Diese Infos kannst du auch per Klick einfach mit Familie und Freunden teilen.

