Reisenews

Neuer Rekord: So viele Flieger wie noch nie an einem Tag unterwegs

Laut „Flightradar24“ waren am 6. Juli 2023 so viele Passagierflugzeuge wie nie zuvor in der Luft.

Du siehst die Welt vor lauter Flugzeugen nicht mehr. Mit Blick auf die von „Flightradar24“ gepostete Karte, könnte so ein neues Sprichwort lauten. Noch nie flogen so viele Passagierflieger an einem Tag wie am 6. Juli, doch auf der Karte gibt es auch auffällige Lücken.