Neuer Zug soll Reisende mit 550 km/h durch Europa fahren

ICE sind in Deutschland die schnellsten Fortbewegungsmittel, um von A nach B zu kommen, wenn man aufs Fliegen verzichten möchte – zumindest was die Geschwindigkeit anbelangt. 300 Kilometer pro Stunde erreichen beispielsweise Züge der ICE‑3-Flotte auf zugelassener Strecke. Auch an neuen superschnellen Regionalzüge vom Typ Desiro HC wird derzeit getüftelt. Sie sollen bis zu 190 Kilometer pro Stunde fahren können und damit bald zu den schnellsten Regionalzügen in Deutschland gehören.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Zugtyp, der jedoch alle bisherigen Geschwindigkeiten toppen soll, ist die Magnetschwebebahn des polnischen Unternehmens Nevomo. Sie könnte mit bis zu 550 Kilometern pro Stunde in Europa unterwegs sein und das Bahnfahren revolutionieren.

Grund dafür ist eine neue Technologie, die das Start-up-Unternehmen kürzlich Vertreterinnen und Vertretern des Europäischen Parlaments, der Europäischen Kommission, der EU-Eisenbahninstitutionen sowie Branchenexpertinnen und ‑experten vorgestellt hat. Das könnte Reisende in Zukunft erwarten.

Nachtzüge in Europa: Diese neuen Strecken sind geplant Immer mehr Menschen nutzen die Bahn für Reisen ins Ausland. Auch Fahrten mit Nachtzügen erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Anzahl an Verbindungen steigt seit Jahren wieder an – und in der nächsten Zeit sind weitere Strecken geplant. Hier den ganzen Artikel lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Magrail: Über 500 km/h dank Magnetbahn-Technik

Die neue Technologie wurde auf den Namen Magrail getauft. Dabei handelt es sich um eine innovative Magnetbahn-Technik, mit der Schienenfahrzeuge auf herkömmlichen Bahnstrecken „schweben“ könnten. Die Technik wurde von sogenannten Hyperloops inspiriert, bei der Züge mit bis zu 900 Kilometern pro Stunde durch eine Röhre fahren sollen. Eine Hyperloop-Teststrecke eröffnete Ende Juli in Bayern.

Magrail hat dem Unternehmen zufolge das „Potenzial, den Schienenverkehr zu revolutionieren und die traditionellen Schienensysteme nahtlos mit der Zukunftsvision von Ultrahoch­geschwindigkeits­lösungen wie dem Hyperloop zu verbinden“. Die von Hyperloops inspirierte Magrail-Technologie soll „einen Wendepunkt für die Eisenbahnindustrie“ darstellen. Erste Tests wurden bereits erfolgreich durchgeführt.

Auf einer Teststrecke in Nowa Sarzyna (Polen) gelangt es der neuen Bahn, über 700 Meter mit bis zu 135 Kilometern pro Stunde zu fahren, größtenteils ohne Reibung an der Schiene. In Zukunft könnten laut Nevomo Geschwindigkeiten von bis zu 550 km/h drin sein.

Fahren nach Bedarf

Statt nach festen Fahrplänen zu fahren, sollen sich die Magrail-Züge an die aktuelle Nachfrage in den Bahnhöfen anpassen, ähnlich wie bei U‑Bahn-Systemen – allerdings für Fahrten zwischen den Städten. Die Anzahl der Waggons pro Zug soll laut dem Unternehmen einfach angepasst werden können. Dazu würde die Umrüstung ausgewählter Abschnitte oder Bahnstrecken ausreichen, sodass der Bau einer völlig neuen Verkehrsinfrastruktur nicht erforderlich wäre, heißt es weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Futuristischer Schnellzug von Nevomo (Skizze).

Nicht nur die EU sei an ultrahoher Geschwindigkeitsmobilität interessiert: Auch China ist mit seiner Magnetschwebebahn der nächsten Generation, die für Geschwindigkeiten von bis zu 600 Kilometern pro Stunde ausgelegt ist, auf dem Vormarsch. Doch im Gegensatz zur Technologie aus China, die eine Alternative zum Schienenverkehr biete und den Bau einer separaten Schieneninfrastruktur erfordere, wäre die Magrail-Technologie Nevomo zufolge auf der klassischen Schieneninfrastruktur möglich.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.