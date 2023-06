New York versinkt in Rauch: Was Reisende wissen müssen

Es sieht aus wie ein Endzeitszenario eines Katastrophenfilms: Dichter orangefarbener Rauch hüllt die Millionenmetropole New York ein. Die Luftverschmutzung ist so stark, dass es für Menschen gefährlich werden kann. Öffentliche Großveranstaltungen wie Baseballspiele oder Shows am Broadway wurden abgesagt. Viele, die sich im Freien bewegen, tragen Atemschutzmasken. Sie hoffen, damit möglichst wenig von den giftigen Dämpfen einzuatmen.

Die Luftqualität in großen Teilen der US-Ostküste ist besorgniserregend schlecht. © Quelle: fire.airnow.gov/#

Waldbrände in Kanada sind die Ursache

Ein Mediziner aus der Region schreibt auf Facebook, dass er die Luft mittlerweile sogar schmecken könne. Doch nicht nur New York City ist betroffen. Der gesamte Bundesstaat New York sowie Teile New Jerseys und Pennsylvanias melden eine gefährliche Luftverschmutzung.

Die Rauchwolke erreichte inzwischen auch die größte Stadt Pennsylvanias, Philadelphia, und die US-Hauptstadt Washington.

Ebenso in North Carolina und Indiana sei der Smog spürbar. Verursacht wird der dichte Rauch von zahlreichen Waldbränden im Osten Kanadas – die Rettungskräfte kämpfen dort seit Tagen mit den Flammen.

Öffentliches Leben in New York stark eingeschränkt

In vielen Städten der Region hat die US-Umweltbehörde EPA Luftqualitätswerte von über 400 gemessen – alles über 300 gilt dabei selbst für körperlich gesunde Menschen als schädlich. Einheimische sowie Touristinnen und Touristen sollten, sofern es möglich sei, drinnen bleiben, fordert New Yorks Bürgermeister Eric Adams. Viel Schönes gibt es in der Stadt derzeit sowieso nicht zu sehen: Die Sicht von Brooklyn auf die berühmte Skyline der Stadt ist sehr getrübt, die Zoos in der Metropole sind geschlossen und die Tiere in Gehege im Inneren gebracht.

Einige Veranstaltungen am berühmten New Yorker Broadway wurden abgesagt, da Darstellende über Atemprobleme auf der Bühne klagten. Eine Aufführung im Open-Air-Theater im Central Park musste verschoben werden. Laut der „New York Times“ könnte dieser Zustand noch mehrere Tage anhalten. „Die Menschen müssen sich auf einen langen Zeitraum vorbereiten“, zitiert die Zeitung die Gouverneurin des Bundesstaats New York, Kathy Hochul.

In ihren Pausen dürfen Kinder derzeit an Schulen und Kindergärten nicht mehr ins Freie. Wer durch die Häuserschluchten der Stadt läuft, kann meist nur einige Dutzend Meter weit sehen. Der Stadtteilbürgermeister von Manhattan, Mark Levine, äußerte sich sehr besorgt: „Die Luftqualität verschlechtert sich rapide.“

Flüge nach New York werden abgesagt oder verspäten sich

Wer trotz der Situation derzeit nach New York reisen will, muss mit langen Verspätungen rechnen. Die US-Luftfahrtbehörde (FAA) hat den Luftverkehr zum Flughafen LaGuardia eingeschränkt und zeitweise sogar unterbrochen. Flüge mit dem Ziel Newark Liberty oder Philadelphia müssen aufgrund der eingeschränkten Sicht deutlich langsamer fliegen.

Wenn Flüge verspätet oder gestrichen wurden, sollten Reisende sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung setzten und klären, welche Alternativen es gibt oder ob ein Anspruch auf Entschädigung besteht.

Waldbrände in Kanada lodern weiter

Die Waldbrände in Kanada geraten derweil immer weiter außer Kontrolle. In der Provinz Quebec im Osten Kanadas sind es mittlerweile fast 100 Waldbrände, gegen die die Einsatzkräfte kämpfen. Über das ganze Land verteilt, seien es mehr als 400 Brände. Mehr als 20.000 Menschen in Kanada mussten aufgrund der Brände ihre Häuser verlassen und wurden in Sicherheit gebracht.

In den berühmten Häuserschluchten von Manhattan hängt der dichte Rauch zwischen den Gebäuden. © Quelle: IMAGO/Pacific Press Agency

Aufgrund eines außergewöhnlich trockenen Bodens hat die Waldbrandsaison in dem Land früher als sonst eingesetzt. Mittlerweile sind Hunderte Feuerwehrleute aus vielen Ländern der Welt zur Unterstützung in die betroffenen Regionen geschickt worden.

