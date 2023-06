Oben ohne und FKK: Hier kann das im Urlaub teuer werden

Während in Berlins Schwimmbädern jetzt alle Besucher und auch Besucherinnen oberkörperfrei baden dürfen und immer mehr Städte nachziehen, sorgt der Ort Swinemünde auf Usedom gerade mit dem Gegenteil für Diskussionen: Dort gilt zu wenig Bekleidung oder gar Nacktheit als „No-Go“.

Der Ort kündigt ein rigoroses Vorgehen an: FKK-Fans müssen am Strand künftig mit einem Bußgeld ähnlich wie bei einem Parkknöllchen rechnen. Und nicht nur den Menschen von Swinemünde, das als einer der schönsten Orte an der Ostsee gilt, ist zu viel nackte Haut ein Dorn im Auge: Auch viele andere Reiseziele verlangen eine angemessene Kleiderordnung, sonst drohen empfindliche Strafen.

Damit auf dein nächstes Oben-ohne-Baden oder den nackten Sprung in den See keine böse Überraschung folgt, verraten wir, wo FKK und knappe Kleidung gestattet sind – und wo zu viel nackte Haut Reisenden hohe Geldstrafen oder sogar einen unfreiwilligen Aufenthalt im Gefängnis beschert.

Dänemark

Nacktbaden ist an dänischen Stränden weit verbreitet. Auch an Stränden, die nicht offiziell als FKK-Strand ausgewiesen sind, darfst du in Dänemark ohne Kleidung in der Sonne liegen. Trotzdem solltest du Rücksicht nehmen und Abstand zu den Strandgästen halten, die sich mit der Freikörperkultur vielleicht unwohl fühlen.

Es gibt nur wenige Stellen in Dänemark, an denen FKK ausdrücklich verboten ist. Dort findest du allerdings entsprechende Hinweise, zum Beispiel am Henne Strand und auf Holmsland Klit in West-Jütland.

Auf der Insel Anholt findest du sogar einen Nudistenstrand, der die ganze Insel umschließt. Einmal im Jahr findet beim Roskilde-Festival außerdem das Nacktrennen statt, bei dem Frauen und Männer nur in Schuhen um die Wette sprinten.

Wenn du ein Ferienhaus gemietet hast, darfst du dort selbstverständlich ebenfalls nackt herumlaufen. Außerhalb der privaten Räume ist Nacktheit immer dann verboten, wenn sie andere belästigt. Wenn du eine öffentliche Sauna besuchst, solltest du allerdings Badekleidung tragen. Nackt zu saunieren ist in Dänemark nämlich nicht üblich.

Deutschland

Auch in Deutschland ist nackt sein grundsätzlich nicht verboten. Nackig oder oben ohne durch die Stadt spazieren solltest du trotzdem nicht. Denn immer, wenn sich andere Menschen daran stören, gilt Nacktheit nach Paragraf 118 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten als „Belästigung der Allgemeinheit“. Für diese Ordnungswidrigkeiten kann dich eine Geldbuße zwischen 5 und 1000 Euro treffen.

Auf der ganz sicheren Seite dagegen bist du an einem FKK-Strand an der Ostsee oder Nordsee.

An extra ausgewiesenen Strandabschnitten können Nudisten gefahrlos ihre Nacktheit ausleben. © Quelle: imago images/Shotshop

Allerdings musst du auch an anderen Strandabschnitten oder Seen meist nicht mit Folgen rechnen, wenn du nackt ins Wasser gehst. An abgelegenen Stellen wird es kaum jemanden verärgern, wenn du deine Kleidung zum Baden ablegst. Theoretisch möglich bleibt das Bußgeld allerdings.

Neuer ist die Regelung, dass auch Frauen in Freibädern der Besuch oben ohne offiziell gestattet ist. Verboten war es ohnehin nie. Aber nach einer erfolgreichen Klage einer Berlinerin, die sich dagegen wehrte, im Schwimmbad ihre Brüste zu bedecken, ist es nun ganz amtlich erlaubt – und das nicht nur in Berlin. Von Hamburg bis München erlauben immer mehr Bäder das Oben-Ohne-Baden für Frauen.

Frankreich

In Frankreich ist „oben ohne“ am Strand generell nicht verboten. Einige Strände und Gemeinden haben allerdings Sonderregelungen erlassen. Am Pariser Stadtstrand Paris Plage beispielsweise zahlen Strandbesucherinnen und ‑besucher eine Strafe von 38 Euro, wenn sie sich nackt, im String-Tanga oder oben ohne sonnen. Auf Korsika kostet das Ablegen des Oberteils bis zu 150 Euro Strafe.

In Stadtzentren sollte man sich lieber dem Pariser-Chic anpassen, wenn man Strafen vermeiden möchte. In der Hauptstadt etwa ist es generell verboten, sich oben ohne oder gar nackt zu sonnen. Auch wer nur im Badeanzug oder Badehose durch die Stadt flanieren möchte, sollte Parks und Gärten meiden. Bei Zuwiderhandlung drohen Geldstrafen von 38 bis 3750 Euro oder auch zwei Monaten Haft. Auf das Zeigen von Genitalien oder Brüsten steht sogar eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr.

An anderen Orten in Frankreich genießen Anhängerinnen und Anhänger der Freikörperkultur dagegen viel Freiheit, zum Beispiel am Cap d‘Agde. Dort befindet sich das größte Naturisten-Zentrum der Welt mit Nacktbadestränden und einer ganzen FKK-Stadt mit Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen, Friseursalons, Restaurants sowie mehreren Schwimmbädern.

Griechenland

Griechenlands Kultur ist orthodox geprägt und damit eher konservativ. Beim Sonnen oder Baden die Hüllen fallen zu lassen ist in dem beliebten Urlaubsland daher nicht gern gesehen. Auch FKK ist bislang verboten.

Es gibt allerdings vor allem auf den griechischen Inseln einige ausgewiesene Strände, an denen das Nacktbaden toleriert wird. Wenn du einen Urlaub mit FKK planst, solltest du dich vorher informieren, wo du diese Strände findest. Ein Beispiel ist der Paradise Beach auf der Insel Mykonos, der regelmäßig unter Europas beliebtesten FKK-Stränden landet.

Ansonsten gilt: Achte auf dein Umfeld, passe dich an die Bestimmungen vor Ort an und frage im Zweifel im Hotel nach, wo du oben ohne oder ganz nackt baden darfst. Und auch in Kirchen gilt das Prinzip: Weniger Haut zeigen ist mehr. Schultern und Oberarme sollten bedeckt und der Rock nicht zu kurz sein.

Italien

Italienerinnen und Italiener schätzen es, wenn Reisende in der Stadt nicht allzu viel nackte Haut zeigen. In Rom und Venedig ist es Urlauberinnen und Urlaubern beispielsweise untersagt, ohne Oberteil oder in Badekleidung herumzulaufen. Wer sich nicht an die Kleiderordnung hält, bekommt einen Platzverweis oder sogar ein Bußgeld aufgebrummt.

Vergangenes Jahr hatte sich eine Urlauberin im Bikini in einem Park in Venedig gesonnt – sie wurde erwischt und musste 250 Euro Strafe zahlen.

Auch auf Capri, auf Ischia und in Positano sind Badeanzüge und freie Oberkörper in der Stadt tabu. Wer im Bikini oder Badeanzug durch Sorrento in Süditalien spaziert, muss mit Strafen von bis zu 500 Euro rechnen. Das gilt auch für Männer, die oben ohne durch den Ort laufen.

Am Strand dagegen wird es in der Regel geduldet, wenn sich Besucherinnen ohne Bikinioberteil sonnen. Dabei sollten sie allerdings Rücksicht auf die anderen Strandgästinnen und Strandgäste nehmen.

FKK ist allerdings nur an ausgewiesenen Stränden in Italien erlaubt – und von denen gibt es sehr wenige. Sogar Kinder dürfen an den übrigen Stränden eigentlich nicht ohne Kleidung herumlaufen. Wer sich trotzdem nackt zeigt, der kann dafür ordentlich zur Kasse gebeten werden. Das italienische Gesetzbuch lässt Bußgelder von bis zu 10.000 Euro zu.

Kroatien

Ähnlich wie in Deutschland gilt auch in Kroatien: Du darfst am Strand oben ohne in der Adria-Sonne brutzeln oder nackt ins Wasser hüpfen, solange du Rücksicht auf deine Mitmenschen nimmst. Außerdem gibt es eine Menge speziell ausgeschilderter FKK-Strände, an denen das Nacktsein ausdrücklich erlaubt ist.

Entfernst du dich vom Strand, solltest du dir aber etwas überziehen. Auf der kroatischen Ferieninsel Hvar beispielsweise ist es seit 2017 verboten, in Badekleidung durch die Städte zu laufen. Wer sich in den historischen Gemeinden der Insel nur in Badehose oder Bikini zeigt, muss mit bis zu 600 Euro Strafe rechnen.

Und auch der beliebte Badeort Split hat eine ganze Reihe neuer Regeln eingeführt. Unter anderem ist das Tragen von Badekleidung im Stadtgebiet ab sofort untersagt und nur noch am Strand erlaubt. Wer dagegen verstößt, muss mit einer 300 Euro teuren Strafe rechnen.

Spanien

Im katholisch geprägten Spanien sind auch Urlauberinnen und Urlauber dazu aufgefordert, sich an eine angemessene Kleiderordnung zu halten. Vom Stadtstrand im Bikini über die Ramblas? Das kann teuer werden. Denn: Wer in Badekleidung durch die Altstädte oder Stadtzentren Spaniens spaziert, wird zur Kasse gebeten.

Bereits 2011 entschied die Stadtverwaltung von Barcelona: Nacktheit auf öffentlichen Plätzen muss verboten werden. Wer Oberkörperfrei herumläuft, zahlt 120 Euro, wer in Ba­de­be­klei­dung in der In­nen­stadt un­ter­wegs ist muss laut bussgeld.info mit einem Strafgeld zwi­schen 50 und 200 Eu­ro rechnen.

Nacktbaden ist in Spanien grundsätzlich verboten, es gibt nur wenige ausgewiesene FKK-Strände. Wer sich nicht daran hält und sich zum Beispiel auf Mal­lor­ca ohne Bikini-Oberteil sonnt, riskiert ein Bußgeld von bis zu 750 Eu­ro. Genau soviel kann es kosten, wenn du auf der Baleareninsel nackt ins Meer springst.

Türkei

Sich oben ohne zu sonnen oder gar nackt zu baden ist in der Türkei grundsätzlich verboten. Wer sich trotzdem am Strand entkleidet und erwischt wird, muss mit einer hohen Geldstrafe rechnen.

Wer unbedingt einen FKK-Urlaub in der Türkei verbringen möchte, kann sich nach speziellen FKK-Clubanlagen umschauen. Es gibt einige wenige derartige Anlagen, auf denen sich Besucherinnen und Besucher nicht nur am Pool, sondern auch an den abgetrennten Strandabschnitten unbekleidet sonnen dürfen.

„Abseits der touristischen Badestrände empfiehlt es sich, das Verhalten und die Kleidung den lokalen Gepflogenheiten anzupassen“, schreibt das Auswärtige Amt. Vor allem Touristinnen und Touristen, die religiöse Stätten wie eine Moschee besichtigen möchten, sollten Schultern, Arme und Beine bedecken. Das gilt für Männer und für Frauen.

Dubai

Oben ohne oder gar FKK ist in Dubai verboten. Wer sich nackt in der Öffentlichkeit zeigt, kann mit Geldstrafen oder Gefängnisstrafen belegt werden.

Ein Verhaltenskodex schreibt Urlauberinnen und Urlaubern in dem muslimischen Land vor, wie sie sich kleiden sollen. „Strandbesucher – Männer oder Frauen – sollen konservative Badebekleidung tragen, die akzeptabel ist für Dubais Kultur“, heißt es dort. Sprich: Bikini ja, aber nicht zu knapp geschnitten.

Auch nicht gern gesehen: im Bikini oder in der Badehose durch die Straßen laufen. Wenn du den Strand verlässt, solltest du dir deine Straßenkleidung also wieder anziehen. Gerade in Einkaufszentren oder anderen öffentlichen Gebäuden solltest du darauf achten, deine Schultern, das Dekolleté und die Knie zu bedecken.

Neben zu viel nackter Haut solltest du außerdem das Küssen und den Austausch anderer Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit vermeiden. Das kann als Erregung öffentlichen Ärgernisses gewertet werden.

Afrika

Auf dem afrikanischen Kontinent solltest du auf zu viel nackte Haut lieber verzichten. In vielen afrikanischen Ländern ist es generell verboten, sich oben ohne oder nackt zu zeigen.

In Kenia beispielsweise droht eine Gefängnisstrafe bei zu viel nackter Haut, ebenso in Ägypten. Dort kann sogar ein knapper Bikini auf Missfallen stoßen.

Asien

Zu viel nackte Haut solltest du auch in Asien nicht zeigen. So ist FKK und oben ohne beispielsweise in Thailand und Indien verboten. Besonders streng sind muslimisch geprägte Länder wie Indonesien und Malaysia. In Malaysia drohen Besucherinnen und Besuchern bis zu drei Jahre Gefängnis, wenn sie sich nicht an das Verbot halten.

Auch auf der Urlaubsinsel Bali und auf den Malediven ist FKK offiziell nicht erlaubt und wird mit hohen Geldstrafen oder der Ausweisung bestraft.

