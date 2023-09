Oberleitungsstörung bei Hannover: Massive Einschränkungen im Bahnverkehr

Reisenews

Niederlande planen neue Flugsteuer für Umsteigepassagiere

Auf Flugreisende, die in den Niederlanden umsteigen, könnten zukünftig deutliche teurere Ticketpreise zukommen. Denn die Regierung will eine neue Flugsteuer für Transitpassagiere einführen. Die Niederlande wären das erste Land in Europa mit einer solchen Abgabe.