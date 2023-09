Oktoberfest 2023: Was du zur Wiesn in München wissen musst

Am Samstag, 16. September, wird zum 188. Mal das Münchner Oktoberfest eröffnet. Bis zum 3. Oktober 2023 wird das größte Volksfest der Welt auf der Münchner Theresienwiese stattfinden.

Oktoberfest: Diese 10 Fakten machen dich zum Wiesn-Profi Warum heißt es eigentlich „Wiesn“? Und was ist das „Italiener-Wochenende“? Auf diese und weitere Fragen gibt unser Oktoberfest-Guide die passende Antwort, damit du in München nicht dumm dastehst. Hier den gesamten Text lesen

Und wie jedes Jahr hat sich die Tourismusbranche wieder einiges rund um die Dirndl-Saison einfallen lassen. Aber auch zu Corona und der diesjährigen Preisgestaltung gibt es bereits Updates. Hier findet du alle wissenswerten Neuigkeiten rund um das Oktoberfest 2023.

1. Zur Wiesn mit der Bahn: Aus welchen Städten reisen die meisten Besucher an?

Beginnen wir mit etwas Logistik: Viele starten ihren Oktoberfest-Trip mit einer Zugreise zum Münchner Hauptbahnhof. Einige schlafen dort auch, aber das ist ein anderes Thema.

Trainline, eine Plattform für internationale Bahn- und Busreisen, hat herausgefunden, von woher und an welchen Wochenenden die meisten Besucher und Besucherinnen per Bahn anreisen. Dafür führte das Unternehmen eine Auswertung von Buchungsdaten durch, basierend auf der Anzahl der Fahrgästinnen und Fahrgäste, die Zugverbindungen nach München über Trainline gebucht haben.

Drei Frauen essen Brezeln und trinken Bier in einem Lokal in München. © Quelle: imago images/Panthermedia

Am ersten Wochenende kommen die meisten Bierlustigen aus Paris. Den zweiten Platz belegen Reisende aus Berlin, gefolgt vom nahe gelegenen österreichischen Salzburg, Frankfurt am Main und dem italienischen Verona.

Das mittlere Wochenende des Oktoberfests gilt im Volksmund als das traditionelle Italiener-Wochenende, da besonders viele Besucherinnen und Besucher aus Bella Italia zum „Festa d‘ottobre“ nach München kommen. Doch nun die Überraschung: Dieses Klischee lässt sich beim Blick auf die Ticketbuchungen nicht bestätigen. Denn Spitzenreiter sind weiterhin die Französinnen und Franzosen – Verona bleibt auf Platz fünf.

Dafür holen die Italienerinnen und Italiener am letzten Wochenende auf, vom 29. September bis zum 1. Oktober sind Reisende aus Verona auf Platz zwei der Belegungsstatistik. Auf den Plätzen drei bis fünf sind Salzburg, Berlin und Frankfurt am Main.

Nach Abschaffung der Pandemieregelung hatte sich die Wiesn im vergangenen Jahr als richtige Corona-Schleuder erwiesen. Und auch alle anderen Viren haben traditionell ein leichtes Spiel. „Schon vor der Pandemie grassierte alljährlich kurz nach dem Anstich in München die sogenannte ‚Wiesn-Grippe‘, die zum Oktoberfest gehört wie die Maß Bier und das Hendl“, berichtete der Bayerische Rundfunk (BR).

Mit dem BR sprach auch Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie des Schwabinger Klinikums, der Anfang 2020 die ersten Corona-Patienten in Deutschland behandelte. Er blickt dem Herbst und Winter dieses Jahr erstmals einigermaßen entspannt entgegen, empfiehlt Risikopatienten, Älteren und Gesundheitspersonal, die einen Oktoberfest-Trip planen, jedoch trotzdem, sich gegen Corona, Grippe und eventuell auch gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) impfen zu lassen. Denn es gibt schönere Souvenirs als den berüchtigten Festzeltschnupfen.

Wer auf dem Oktoberfest ins Zelt kommt, nimmt oft einen Festzeltschnupfen als Souvenir mit. © Quelle: imago images/Michael Westermann

So einfach ist das jedoch nicht, denn der aktuelle Grippeimpfstoff ist laut BR erst ab Monatsmitte in den Praxen verfügbar. Auch eine Update-Version der Corona-Vakzine wird voraussichtlich erst ab dem 18. September in den Praxen sein. Und wirksamer Schutz tritt erst nach mindestens einer Woche ein.

Nach und nach veröffentlichen die Festzelte ihre Karten. Der Bierpreis liegt in diesem Jahr bei durchschnittlich 14,50 Euro. 2022 lag er noch zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro. Auch wenn das Bier laut Recherchen des „Münchner Merkur“ überall recht teuer ist: Für ein „Halbes Hendl“, den Wiesenklassiker vom Huhn, zahlt man im Schützen-Festzelt nur 14,40 Euro, und im Schottenhamel 15,40 Euro. Die Ochsenbraterei will 16,70 Euro, die Käfers Wiesn-Schänke sogar 19,80 Euro und das Paulaner-Festzelt wirbt mit Bio-Hendl für 20,50 Euro.

Oktoberfest 2023: Der Bierpreis von bis zu 14,90 Euro kann sich sehen lassen. Aber das hindert kaum einen daran, mehrere Liter zu verköstigen. © Quelle: imago images/ingimage

Schnäppchen sucht man auf dem Oktoberfest vergebens. Aber es gibt einige Mittagsangebote, den Feiertag am Dienstag, 3. Oktober, ausgenommen: Die Ochsenbraterei will Gäste in der ersten Woche von Montag bis Freitag, von Zeltöffnung bis 16 Uhr, mit Pichelsteiner Eintopf mit Ochsenbrust für 12,50 Euro locken. In der zweiten Woche gibt es dann Ochsengulasch und Butterspätzle für denselben Preis. Und für Kinder gibt es diese Saison Schweinswürstel vom Strohschwein mit Kartoffelpüree für 5,20 Euro.

Auch das Festzelt Schottenhamel bietet von Montag bis Donnerstag, 11 bis 15 Uhr, einen Mittagstisch an. Zum sogenannte „Mittagsreindl“ gehören ein viertel Hendl, Schweinsbraten und Kartoffelknödel für 15,90 Euro. In der Käfer-Schenke gibt es mittags Pfannkuchen-Suppe, eine Portion Ente mit Kartoffelknödel, Blaukraut und Apfelkompott mit Haferl-Kaffee für 28,50 Euro.

Am Schluss dieser saftigen Preisauflistung noch eine gute Nachricht: In diesem Jahr gibt es erstmals kostenlose Trinkwasserspender auf dem Gelände.

4. Oktoberfest 2023: Neue Rummel-Attraktionen

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, gibt es ein neues Fahrgeschäft. Es heißt „Mr. Gravity“ und ähnelt einer Bratpfanne in 20 Meter Höhe. Auf diese sind zehn Gondeln für jeweils zwei Personen montiert. Die Scheibe ist an einen ausfahrbaren Arm geschraubt, der drehbar ist und in beide Richtungen rotiert. Klingt ganz schön schwindelerregend? Das Beste kommt noch: Das Fahrgeschäft erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde.

Wer es lieber ruhig mag, kann ebenfalls durch zwei neue Attraktionen flanieren: Das „Crazy Island“ entführt einen in die Karibik. Auf fünf Stockwerken treffen Besucherinnen und Besucher dort auf 50 verschiedene Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Das Highlight: ein 29 Meter langes Wasserbecken vor dem Laufgeschäft und die Hängebrücke zwischen den Stockwerken. Und das Laufgeschäft „Crazy Outback“ spielt mit dem Australien-Motto und hat zwei Etagen, in denen man Koalabären waschen oder mit Kängurus boxen kann.

Aber auch alte Klassiker wie das Varietétheater Schichtl, der Flohzirkus, der „Toboggan“, die Achterbahn „Wilde Maus“ oder das „Feldls Teufelsrad“ sind wieder mit dabei. Und Adrenalinjunkies können sich wie jedes Jahr an der größten transportablen Achterbahn der Welt, dem Olympia-Looping oder dem Freifallturm „Skyfall“ und dem Karussell „High Energy“ in schwindelerregender Höhe erfreuen. Hoch hinaus, und zwar genauer gesagt auf bis zur 40 Metr Höhe, geht es übrigens auch beim Fahrgeschäft „Höhenrausch“ und im „Jules Verne Tower“, einem 80 Meter hohe Kettenkarussell.





5. Gute Nachrichten: Gutes Wetter auf dem Oktoberfest!

Vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern: Die letzte Wiesn war irre verregnet. Outdoor-Fahrgeschäfte waren eigentlich allesamt Wasser-Attraktionen. Zum Glück konnten viele im warmen Zelt das miese Wetter wegschunkeln. Draußen wurde zwischenzeitlich Glühwein ausgeschenkt.

Bald geht es wieder los: das Münchner Oktoberfest – hoffentlich bei strahlendem Sonnenschein. © Quelle: travelzoo

Doch laut Dirk Mewes, Diplom-Meteorologe beim Regionalbüro des Deutschen Wetterdienstes, soll dieses Jahr alles besser werden. Dem „Münchner Merkur“ sagte der Experte: „Die Kaltfront mit Regen und Gewittern, die zur Mitte der Woche noch ansteht, wird sich bis Freitag verzogen haben.“ Am Anstich-Samstag seien bis zu acht Stunden Sonne möglich. Im vergangenen Jahr lag das Temperaturmaximum zum Auftakt bei 11,9 Grad – seit 2005 war es nicht mehr so kalt gewesen.

Wer sich fragt, ob er für die After-Show-Party in der Innenstadt Strumpfhose und Jacke oder Leggins und Mantel einpacken sollte: Dieses Jahr soll es tagsüber um die 25 Grad in München haben. „Nachtschwärmer erwarten in den Nächten auf Sonntag und Montag zwischen elf und 15 Grad“, sagte Dirk Mewes.

6. Neues Sicherheitskonzept via App

Die App SafeNow startet auf dem diesjährigen Oktoberfest als Testballon. Damit können Besucherinnen und Besucher im Schottenhamel-Festzelt erstmals per App Sicherheitspersonal vor Ort rufen. Geplant ist zudem, dass die App bald auch in verschiedenen Clubs und Bars in der Stadt eingesetzt werden soll – zuvor wurde das Projekt bereits im Nachtclub Harry Klein erprobt.

Mit der App könnten Oktoberfest-Gängerinnen und -Gänger in sogenannten SafeNow-Zonen im Schottenhamel-Zelt sowie in fünf Clubs in der Innenstadt einen Alarm an geschulte Teile des Security-Teams senden.

Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete über die Entstehung des Projekts: Die Ex-Freundin des Gründers Tilman Rumland wurde auf einer Clubtoilette von zwei Männern sexuell missbraucht. Obwohl zehn Meter Luftlinie entfernt von ihr ein Security-Mitarbeiter des Clubs stand, hatte sie keine Möglichkeit, Hilfe zu holen. Als Reaktion auf den tragischen Vorfall entwickelte Tilman Rumland SafeNow.

7. Neues Portal für getauschte Tischreservierungen

Insgesamt gibt es 14 große Zelte, die sich über das Gelände verteilen. Marstall, Fischer-Vroni, Armbrustschützen-Festzelt, Hofbräu-Festzelt, Hacker-Festzelt, Augustiner-Festhalle, Schottenhamel, Pschorr-Bräurösl, Schützen-Festzelt, Paulaner-Festzelt, Löwenbräu-Festhalle, Käfers Wiesn-Schänke, Weinzelt. Jede Institution hat ihre eigene Reservierungsstelle. Reservieren kann man übrigens immer nur für den Innenraum, der Biergarten ist stets offen für Durchlaufpublikum. Meistens kann man einen Tisch erst ab acht oder zehn Personen reservieren, und dann muss jede Person einen Mindestverzehr zwischen etwa 60 und 100 Euro anzahlen. Allerdings sind die meisten Tische schon seit März oder April reserviert. Seit diesem Jahr gibt es zudem ein Biertisch-Verkaufsportal. Dort können Besucherinnen und Besucher, die bereits Reservierungen haben und diese loswerden wollen, tauschen oder ihren Tisch abgeben.

Wer noch keinen Tisch hat, sollte nicht unbedingt am Wochenende oder an den Abenden in die Zelte drängen. Denn da ist es immer sehr voll und die Zeltsuche kann ziemlich nervig werden. Hoffnung gibt es allerdings durchaus auch spontan, denn grundsätzlich dürfen nicht alle Plätze in den Zelten reserviert werden. Die Wirtinnen und Wirte müssen stets ein gewisses Kontingent für spontane Besucherinnen und Besucher offen lassen.

Neben den großen Partyzelten gibt es auch 21 kleinere Festzelte auf dem Wiesn-Gelände und drei große Zelte auf der historischen Oidn Wiesn, für deren Besuch ein kleiner Eintritt entrichtet werden muss.

8. Ab geht die Party und die Party geht ab!

Jeden Mittwoch um 12 Uhr treten Trachtengruppen wie Schuhplattler oder Goaßlschnalzer im Armbrustschützen-Zelt auf – für Wiesn-Newcomer ein cooles Erlebnis. Über die Highlights der queeren Wiesn, die ein Garant für gute Partys ist, berichtet die einheimische Plattform Wiesn2.

Nach der Gaudi im Zelt geht’s auf die After-Wiesn-Partys der Stadt. © Quelle: imago/STL

Schon früh am ersten Sonntagnachmittag geht es beim Gay Sunday in der Bräurosl rund. Als „Prosecco-Wiesn“ wurde der zweite Montag auf dem Oktoberfest bekannt, hier wird in der Fischer-Vroni gefeiert. Am letzten Wiesn-Sonntag trifft sich dann ab dem frühen Nachmittag die Community zum Ausklang des Oktoberfests im Schottenhamel-Festzelt.

Wer um kurz nach 11 Uhr das Festzelt verlassen muss und noch Lust hat, weiter zu feiern, sollte sich vorher überlegen, auf welche „Afterwiesn“ er schlendert. Beispielsweise in der Milchbar feiert Münchens Partyvolk bis zum Morgengrauen fröhlich weiter. Weitere aktuelle Events findet man auf Wiesn2.

