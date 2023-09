Oktoberfest-Kopien: Hier werden rund um den Globus die Wiesn gefeiert

Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt und zieht jedes Jahr Millionen Besucherinnen und Besucher auf die Theresienwiese in München. Zum ersten Mal wurde es dort im Jahr 1810 gefeiert. Der lange Brauch stammt also original aus der bayerischen Landeshauptstadt. Inzwischen wird das Fest in vielen Städten in ganz Deutschland gefeiert. Und es gibt sogar Oktoberfest-Ableger in anderen Ländern!

Was dabei die verrücktesten Wiesn-Kopien rund um den Globus sind, das hat das Reise-Unternehmen Holiday Extras ermittelt. Wir stellen euch die Orte vor und verraten, was euch dort erwartet:

1. Oktoberfest in Denver, USA

Denver ist die Hauptstadt des US-amerikanischen Bundesstaates Colorado und von der beeindruckenden Bergkulisse der Rocky Mountains umgeben. Wer auf der Durchreise in den Rocky-Mountain-Nationalpark ist, dem bietet sich im September die Gelegenheit, das alljährliche Denver Oktoberfest zu besuchen. Es findet Holiday Extras zufolge bereits seit 1969 statt. Jährlich zieht es rund 350.000 Besucherinnen und Besucher an.

In diesem Jahr wird die Denver Bierwoche vom 15. bis zum 23. September gefeiert. Die Stadt gilt nach eigenen Angaben als Amerikas Bierstadt Nummer eins. Es gibt während der Festwoche über 100 Bierveranstaltungen, darunter Bierverkostungen, Bierwettbewerbe sowie Musikveranstaltungen. Bei einem Kostüm-Wettbewerb bewertet eine Jury Outfits mit extravaganten Lederhosen, aufwendigen Flechtfrisuren oder einem Hühnchenhut. Die Feierlichkeiten dienen nach Angaben der Stadt dabei auch als Auftakt für das Great American Beer Festival (GABF) der Brewers Association.

Auch bei Getränken und Speisen kommt echtes Wiesn-Flair auf: Denn wie Holiday Extras zusammenfasst, wird wie in zwei Zelten des Münchner Originals auch hier der goldgelbe Gerstensaft der Münchner Traditionsbrauereien Spaten und Franziskaner ausgeschenkt. Dazu werden gemäß bayerischer Wirtshaustradition Sauerkraut, Hendl (Hähnchen) und natürlich Brezn gereicht. Die amerikanischen „Pretzels“ sind allerdings frittiert.

2. Oktoberfest in Qingdao, China

Qingdao hat mit Deutschland mehr gemein als nur das Oktoberfest. Denn die Hafenstadt in der ostchinesischen Provinz Shandong ist seit 1992 Partnerstadt von Wilhelmshaven. Qingdao wurde 1898 als deutsche Kolonie geründet und trug damals den Namen Tsingtau. Heute heißt so eine dort ansässige Brauerei, die zu den größten Chinas zählt und nach Angaben der Stadt Wilhelmshaven weltweit zu den Top 10 gehört. Das Tsingtao-Bier wird seit 1903 nach deutschem Reinheitsgebot gebraut – und natürlich auch beim jährlichen „asiatischen Oktoberfest“ ausgeschenkt.

Das International Beer Festival findet seit 1991 in Qingdao statt. Es entwickelte sich im Laufe der Jahre zum größten jährlichen Bierfestival Asiens und ist daher auch als asiatisches Oktoberfest bekannt. Die Bier-Woche wird mit mehr als drei Millionen Besucherinnen und Besuchern als eines der größten Oktoberfeste der Welt gehandelt. Die Chinesinnen und Chinesen feiern es allerdings im Sommer:

In Qingdao findet im Sommer das größte Oktoberfest Asiens statt. © Quelle: imago images/VCG

Dieses Jahr wurde die Veranstaltung zwischen dem 14. Juli und dem 6. August ausgetragen. Während der Festwoche werden nach Angaben von „That‘s Qingdao“ mehr als 2000 Biere aus über 40 Ländern und Regionen ausgeschenkt, neben Chinas Tsingtao-Bier wird dabei auch Beck‘s aus Deutschland, Corona aus Mexiko, Kirin & Asahi aus Japan, Carlsberg aus Dänemark, Heineken aus Holland, Tiger aus Singapur oder Budweiser aus den Staaten ausgeschenkt.

Statt eine Wiese hält der Golden Sands Beach an der Westküste Qingdaos als Hauptveranstaltungsort her. Des Weiteren finden Feiern im Bezirk Laoshan, im Licang World Expo Park und in der Stadt Pingdu statt. Es sind zahlreiche Bierzelte aufgebaut, in denen Künstlerinnen und Künstler auftreten.

Auf dem Gold Sand Beach Beer Square in Qingdao finden während des Oktoberfestes zahlreiche Veranstaltungen statt. © Quelle: imago images/VCG

Internationale Besucherinnen und Besucher erhalten außerdem eine Menge Freibier. Wer in Qingdao zu Gast ist, sollte sich unter anderem die historische Altstadt ansehen und einen Spaziergang auf der „Beer Street“ unternehmen, auf der Chinas erstes Biermuseum und die berühmte Bierfabrik liegen.

3. Oktoberfest in Blumenau, Brasilien

Auch Brasilien feiert das Oktoberfest, und zwar sogar im entsprechenden Monat: Seit 1984 findet die Feier jährlich in der Stadt Blumenau im südbrasilianischen Bundesstaat Santa Catarina statt. Dieses Jahr ist es vom 4. bis zum 22. Oktober geplant.

„Musik, Freude, Tradition, Energie und jede Menge Spannung, vereint an einem Ort, der ein kleines Stück Deutschland in Brasilien darstellt. Das ist das Oktoberfest Blumenau, das zweitgrößte der Welt und das größte in Amerika!“, heißt es auf der Veranstaltungsseite. Neben verschiedensten Bieren werden mehr als 150 traditionelle deutsche Gerichte wie Brezel, Gulasch, Strudel und Spätzle angeboten.

Den Namen Blumenau verdankt die Stadt deutschen Einwanderern, die den Ort gründeten und den Ursprung für die dortige Feiertradition legten. © Quelle: imago images/Pond5 Images

Das Event findet im Veranstaltungspark Parque Vila Germânica statt, in dem Häuser im deutschen Stil stehen. Während der Festivitäten ziehen an mehreren Tagen Paraden durch die Rua XV de Novembro, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen dabei bayerische Trachten.

4. Kitchener-Waterloo Oktoberfest in Ontario, Kanada

Zu den verrücktesten Oktoberfesten rund um den Globus zählt laut Holiday Extras auch das Kitchener Oktoberfest in der Stadt Kitchener in Ontario. Die „55. Bayerischen Festspiele“ finden dieses Jahr vom 22. September bis 14. Oktober statt.

Laut der Veranstaltungsbeschreibung hat das Kitchener Waterloo-Oktoberfest seit 1969 seine eigenen Traditionen und entwickelte sich „zum größten bayerischen Fest in Nordamerika mit der größten Thanksgiving-Day-Parade in Kanada“.

In den 17 Festhallen, die in der ganzen Stadt verteilt sind, werden 40 Familien- und Kulturveranstaltungen begangen. Wie Holiday Extras zusammenfasst, werden die großen Festräume von deutschen Clubs betrieben.

Kitchener hieß bis zum Ersten Weltkrieg übrigens Berlin und galt als die Hauptstadt der deutschen Einwanderinnen und Einwanderer in Nordamerika. An diese Zeiten erinnern heute noch sowohl das Flair als auch die in Trachten gekleideten Maskottchen „Onkel Hans“ und „Tante Frieda“, die die Besucherinnen und Besucher begrüßen.

