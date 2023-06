Sommerurlaub an der Ostsee: Das sind die günstigsten Orte

Schöne Strände, warmes Wasser, ursprüngliche Natur und hübsche Dörfer: Die vielen Vorzüge der Ostseeküste machen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu den beliebtesten Reisezielen für Urlauberinnen und Urlauber in Deutschland.

Das bedeutet aber auch: Wer nach günstigen Unterkünften an der Ostsee sucht, muss sich früh festlegen und bestenfalls schon bis zum Frühjahr buchen. Vor allem in den beliebten Seebädern Binz, Heringsdorf, Sellin und Zinnowitz sowie auf den Urlaubsinseln Rügen und Fehmarn wird es schnell voll. Besonders groß ist die Nachfrage natürlich in den Sommerferien.

Volle Hütte an der Lübecker Bucht: Timmendorfer Strand zählt zu den beliebtesten Reisezielen in Deutschland. In der Preis-Auswertung für Juli 2023 belegt der Urlaubsort Platz 78. © Quelle: imago images/stock&people

Der gefragteste Reisezeitraum an der Ostsee liegt laut einer Auswertung des Ferienunterkunfts-Vermittlers „Home to go“, auf dessen Webseiten nach eigenen Angaben rund 15 Millionen Ferienhäuser und Ferienwohnungen weltweit gelistet sind, im Juli. In der Woche vom 23. bis zum 30. Juli seien beispielsweise nur noch 13 Prozent der gelisteten Unterkünfte verfügbar. Nur eine Woche später sei die Buchungslage mit einer Verfügbarkeit in Höhe von 33 Prozent bereits deutlich entspannter und nehme bis zur ersten Septemberwoche (59 Prozent Verfügbarkeit) stetig zu.

Wer sich trotz der großen Nachfrage noch im Juli an der Ostsee einquartieren möchte, muss laut „Home to go“ aber nicht unbedingt tiefer in die Tasche greifen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mehrere Millionen Suchanfragen aus Mai 2023 ausgewertet und daraus die beliebtesten Orte von Reisenden an der Ostsee ermittelt. Diese Orte wurden dann mithilfe der Preisangaben verfügbarer Unterkünfte zwischen dem 1. und 31. Juli sortiert. Herausgekommen ist eine Übersicht der günstigsten und zugleich beliebtesten Reiseziele an der Ostsee im Juli

Top 3: Hier gibt es die günstigsten Unterkünfte an der Ostsee

Den ersten Platz in der Auswertung belegt die kleine Stadt Mirow an der Mecklenburgischen Seenplatte. Der Luftkurort liegt an der Müritz-Havel-Wasserstraße und wird bei Besucherinnen und Besuchern für seine romantische Schlossinsel, zahlreiche Wassersport-Angebote und die schöne Natur in der Wald- und Seenlandschaft geschätzt. Eine Übernachtung im Juli kostete laut der Auswertung von „Home to go“ bei Buchung im Mai 2023 rund 44 Euro pro Person.

Ein Wahrzeichen vom Mirow: Das Schloss auf der Schlossinsel im Mirower See wurde im 18. Jahrhundert erbaut. © Quelle: imago images/imagebroker

Auf dem gleichen Preisniveau liegt die Gemeinde Schönberg bei Kiel in Schleswig-Holstein, die in der Auflistung auf Platz 2 liegt. Das familienfreundliche Ostseebad im Kreis Plön sticht mit einem langen Sandstrand, schönen Radwegen durch idyllische Naturräume und einer 250 Meter langen Seebrücke hervor, auf der im Sommer Feste gefeiert und Konzerte gespielt werden. Besonders berühmt ist Schönberg für seine namhaften Ortsteile Kalifornien und Brasilien.

Die mit 46,50 Euro pro Nacht und Person nächstgünstige Region ist die Gemeinde Feldberger Seenlandschaft im Südosten der Mecklenburgischen Seenplatte, zu der u.a. der Kneipp-Kurort Feldberg sowie die Erholungsorte Carwitz, Fürstenhagen, Koldenhof, Lichtenberg, Mechow, Schlicht, Triepkendorf, Waldsee und Wittenhagen gehören. Rund um die schönen Seen und in den tiefen Buchenwäldern der umliegenden Uckermark finden Reisende jede Menge Ruhe und Erholung.

Blick über den Haussee auf Feldberg: Der schöne Ort liegt inmitten einer idyllischenSeenlandschaft. © Quelle: imago images/Panthermedia

Top 100: Die günstigsten Reiseziele im Juli 2023 an der Ostsee

Die Auflistung der 100 günstigsten Urlaubsorte an der Ostsee basiert auf Suchanfragen auf den Webseiten von „Home to go“ im Mai. Ob die Preise aktuell noch verfügbar sind, ist nicht garantiert. Die Liste kann aber bei der Suche nach einem schönen und günstigen Reiseziel an oder in der Nähe der Ostsee behilflich sein.

1. Platz: Mirow, Mecklenburg-Vorpommern 44 Euro

2. Platz: Schönberg, Schleswig-Holstein 44 Euro

3. Platz: Schönberger Strand, Schleswig-Holstein, 44,2 Euro

4. Platz: Schleswig-Holstein, 44,5

5. Platz: Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, 46,5 Euro

6. Platz: Feldberger Seenlandschaft, Mecklenburg-Vorpommern, 46,5 Euro

7. Platz: Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburg-Vorpommern, 47,7 Euro

8. Platz: Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 47,7 Euro

9. Platz: Nordstrand, Schleswig-Holstein, 49 Euro

10. Platz: Ueckermünde, Mecklenburg-Vorpommer, 49,1 Euro

11. Platz: Kiel, Schleswig-Holstein 49,8 Euro

12. Platz: Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, 50 Euro

13. Platz: Schweriner See, Mecklenburg-Vorpommern, 50 Euro

14. Platz: Südstrand, Schleswig-Holstein, 50,5 Euro

15. Platz: Burg Auf Fehmarn, Schleswig-Holstein, 50,8 Euro

16. Platz: Bad Doberan, Mecklenburg-Vorpommern, 51 Euro

17. Platz: Rechlin, Mecklenburg-Vorpommern, 51,5 Euro

18. Platz: Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, 51,6 Euro

19. Platz: Flensburg, Schleswig-Holstein, 52 Euro

20. Platz: Fehmarn, Schleswig-Holstein, 52,6 Euro

21. Platz: Poel, Mecklenburg-Vorpommern, 52,7 Euro

22. Platz: Müritz Mecklenburg-Vorpommern 53,3 Euro

23. Platz: Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, 53,5 Euro

24. Platz: Plön, Schleswig-Holstein, 53,5 Euro

25. Platz: Ostholstein, Schleswig-Holstein, 54,0 Euro

26. Platz: Plau am See, Mecklenburg-Vorpommern, 54,2 Euro

27. Platz: Laboe, Schleswig-Holstein, 54,3 Euro

28. Platz: Stettiner Haff, Mecklenburg-Vorpommern, 54,3 Euro

29. Platz: Trassenheide, Mecklenburg-Vorpommern, 54,6 Euro

31. Platz: Zierow, Mecklenburg-Vorpommern, 54,7 Euro

32. Platz: Graal-Müritz, Mecklenburg-Vorpommern, 55 Euro

33. Platz: Krakow am See, Mecklenburg-Vorpommern, 55 Euro

34. Platz: Dahme, Schleswig-Holstein, 55,5 Euro

35. Platz: Heiligenhafen, Schleswig-Holstein, 55,5 Euro

36. Platz: Großenbrode, Schleswig-Holstein, 55,7 Euro

37. Platz: Usedom, Mecklenburg-Vorpommern, 56 Euro

38. Platz: Waren, Mecklenburg-Vorpommern, 56,3 Euro

39. Platz: Rerik, Mecklenburg-Vorpommern, 56,3 Euro

40. Platz: Wismar, Mecklenburg-Vorpommern, 56,3 Euro

41. Platz: Lubmin, Mecklenburg-Vorpommern, 56,5 Euro

42. Platz: Bucht Von Wismar, Mecklenburg-Vorpommern, 57 Euro

43. Platz: Grömitz, Schleswig-Holstein, 57,7 Euro

44. Platz: Röbel, Mecklenburg-Vorpommern, 57,7 Euro

45. Platz: Eckernförde, Schleswig-Holstein, 58 Euro

46. Platz: Sierksdorf, Schleswig-Holstein, 58 Euro

47. Platz: Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, 58,5 Euro

48. Platz: Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, 58,5 Euro

49. Platz: Karlshagen, Mecklenburg-Vorpommern, 59 Euro

50. Platz: Ückeritz, Mecklenburg-Vorpommern, 59 Euro

51. Platz: Zempin, Mecklenburg-Vorpommern, 59 Euro

52. Platz: Markgrafenheide, Mecklenburg-Vorpommern, 59 Euro

53. Platz: Lübeck, Schleswig-Holstein, 59,3 Euro

54. Platz: Nienhagen, Mecklenburg-Vorpommern, 59,3 Euro

55. Platz: Neustadt, Schleswig-Holstein, 59,5 Euro

56. Platz: Zinnowitz, Mecklenburg-Vorpommern, 59,7 Euro

57. Platz: Lobbe, Mecklenburg-Vorpommern, 60 Euro

58. Platz: Börgerende-Rethwisch, Mecklenburg-Vorpommern, 60,3 Euro

59. Platz: Koserow, Mecklenburg-Vorpommern, 61 Euro

60. Platz: Pelzerhaken, Schleswig-Holstein, 61 Euro

61. Platz: Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern, 61,5 Euro

62. Platz: Boltenhagen, Mecklenburg-Vorpommern, 61,5 Euro

63. Platz: Hiddensee, Mecklenburg-Vorpommern, 61,5 Euro

64. Platz: Fleesensee, Mecklenburg-Vorpommern, 61,5 Euro

65. Platz: Malchow, Mecklenburg-Vorpommer, 62 Euro

66. Platz: Scharbeutz, Schleswig-Holstein, 62,3 Euro

67. Platz: Sassnitz, Mecklenburg-Vorpommern, 62,5 Euro

68. Platz: Göhren, Mecklenburg-Vorpommern, 62,8 Euro

69. Platz: Baabe, Mecklenburg-Vorpommern, 63 Euro

70. Platz: Sellin, Mecklenburg-Vorpommern, 63,7 Euro

71. Platz: Haffkrug, Schleswig-Holstein, 63,8 Euro

72. Platz: Damp, Schleswig-Holstein, 64,5 Euro

73. Platz: Dierhagen, Mecklenburg-Vorpommern, 64,7 Euro

74. Platz: Breege, Mecklenburg-Vorpommern, 64,7 Euro

75. Platz: Zingst, Mecklenburg-Vorpommern, 65 Euro

76. Platz: Glowe, Mecklenburg-Vorpommern, 65 Euro

77. Platz: Kölpinsee, Mecklenburg-Vorpommern, 65 Euro

78. Platz: Timmendorfer Strand, Schleswig-Holstein, 65,3 Euro

79. Platz: Warnemünde, Mecklenburg-Vorpommern, 65,3 Euro

80. Platz: Dranske, Mecklenburg-Vorpommern, 65,3 Euro

81. Platz: Ostseebad Göhren, Mecklenburg-Vorpommern, 66 Euro

82. Platz: Niendorf/Ostsee, Schleswig-Holstein, 66,5 Euro

83. Platz: Bansin, Mecklenburg-Vorpommern, 66,5 Euro

84. Platz: Prerow, Mecklenburg-Vorpommern, 67 Euro

85. Platz: Born auf dem Darß, Mecklenburg-Vorpommern, 67 Euro

86. Platz: Heringsdorf, Mecklenburg-Vorpommern, 67,3 Euro

87. Platz: Travemünde, Schleswig-Holstein, 67,5 Euro

88. Platz: Ahlbeck, Mecklenburg-Vorpommern, 68 Euro

89. Platz: Juliusruh, Mecklenburg-Vorpommern, 68 Euro

90. Platz: Seebad Heringsdorf, Mecklenburg-Vorpommern, 69,3 Euro

91. Platz: Hohwacht, Schleswig-Holstein, 70 Euro

92. Platz: Priwall, Halbinsel Schleswig-Holstein, 72 Euro

93. Platz: Olpenitz, Schleswig-Holstein, 74,7 Euro

94. Platz: Schönhagen, Schleswig-Holstein, 77 Euro

95. Platz: Kappeln, Schleswig-Holstein, 78 Euro

96. Platz: Ostseebad, Binz Mecklenburg-Vorpommern, 78,5 Euro

97. Platz: Binz, Mecklenburg-Vorpommern, 79,4 Euro

98. Platz: Wustrow, Mecklenburg-Vorpommern, 80 Euro

99. Platz: Ahrenshoop, Mecklenburg-Vorpommern, 85,5 Euro

100. Platz: Prora, Mecklenburg-Vorpommern, 87,3 Euro





